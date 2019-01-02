بطء برنامج "مدن بلا صفيح" يبخر وعود الفاسي بمحو "الكاريانات"

هسبريس - عبد الإله شبل

يبدو أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي يقودها عبد الأحد الفاسي الفهري، باتت عاجزة على مواجهة الهشاشة الاجتماعية على مستوى الدار البيضاء، خاصة ما يدخل ضمن مجالها ونفوذها؛ بل وتسهم في أحايين كثيرة في تشريد المواطنين ورميهم إلى الشارع، دون مراعاة الجانب الإنساني.

في العاصمة الاقتصادية، انهيارات متتالية، أرواح تزهق، مواطنون يبيتون في العراء تحت الأمطار. أما برنامج القضاء على دور الصفيح، فكل المؤشرات تكشف أنه "يكتف" أيدي الوزارة الوصية على قطاع الإسكان، على الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية لها.

أرواح تزهق وأسر تتشرد

قبل أيام، ومع أول تساقطات مطرية تشهدها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بدأ شبح الانهيارات بالمدينة القديمة يخيم على مبانيها المتهالكة، وباتت الأسر بهذه الأحياء تحبس أنفاسها غير قادرة على أن يغمض لها جفن، مخافة أن تصير تحت الركام على غرار العديدين الذين لقوا حتفهم.

صباح الاحتفال بعيد المسيرة الخضراء لهذه السنة لم تعرف المدينة القديمة وخاصة "درب المعيزي" طعم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، فقد تحولت إلى وجهة للجميع، وسائل إعلام وسلطات ومنتخبين ووقاية مدنية ومصالح أمنية وغيرها، بعدما انهيار منزلين على ثلاث نسوة كن بداخل واحد فيهما.

وبعد جهد جهيد، وفِي مشهد مأساوي، جرى انتشال جثتي أم طاعنة في السن وابنتها، بينما نجت الحفيدة الشابة بأعجوبة من تحت الركام بعد ساعات من البحث والتنقيب تحت التراب. أما وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبر ممثليها بالدار البيضاء، فقد اكتفت أمام هذه الفاجعة بإصدار بلاغ مقتضب ترمي فيه الكرة إلى مرمى الضحايا، حيث اعتبرت أن البنايتين المنهارتين في هذا الحادث تخضعان منذ سنة 2012 لقرار منع النزول والسكنى على أساس خبرة أنجزت من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات وأنه تم إشعار القاطنين بهما في حينه بالإفراغ حفاظا على سلامتهم!

وعلى الرغم من هذه الفاجعة، كانت الساكنة تنتظر تحركا عاجلا لوزارة عبد الأحد الفارسي الفهري؛ غير أن الأمور ما زالت على ما هي، قبل أن تهتز المنطقة مجددا بانهيار آخر، لحسن الحظ لم يسفر عن ضحايا.

لا يقتصر الأمر على هذا فحسب، فالعاصمة الاقتصادية شهدت بسبب طريقة التعاطي مع ملف دور الصفيح أول احتجاج من نوعه، حين أقدم سكان "كاريان حسيبو" بعمالة عين السبع الحي المحمدي على الاحتجاج عن طريق التلويح بطلب اللجوء الإنساني لدى الجارة الشمالية إسبانيا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن السلطات نفذت عملية الهدم، رُحِّل من رحل، وظل آخرون إلى يومنا هذا يواصلون الاحتجاج والاعتصام في الشارع بعين السبع، والمبيت هناك تحت الأمطار مستعملين خيما بلاستيكية، في مشهد يُسيء إلى صورة مغرب العهد الجديد ودستور 2011.

بطء برنامج دور الصفيح

على الرغم من محاولة أحمد بريجة، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الدفع بكون برنامج مدن بدون صفيح، الذي انطلق سنة 2004، لم يفشل؛ فإنه أكد على وجود بطء كبير فيه، مطالبا بضرورة تسريع الوتيرة من أجل القضاء على هذه "الكاريانات" و"البراكات".

واعتبر أحمد بريجة، ضمن حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدولة لم تفشل في البرنامج؛ لكن هُنَاك بطء في تنفيذ المشاريع والبرامج، لو تم تسريع الوتيرة لن تبقى أي براكة"، مضيفا أن "هذا البطء كان بسبب تأخر إصدار التراخيص والصفقات التي تنجزها مؤسسة العمران وكذا ما يتعلق بالاستثمار".

ودعا البرلماني عن الحزب المعارض للحكومة إلى ضرورة التسريع بوتيرة الهدم والترخيص، من أجل ضمان القضاء على دور الصفيح بالدار البيضاء، إلى جانب وجوب مرافقة اجتماعية للسكان حين الهدم والإقدام على هذه الخطوة تزامنا مع عطلة الصيف حتى يتم إدماج التلاميذ في المدارس بالمناطق التي سيتم ترحيلهم إليها.

مقابل هذا الطرح، فإن فيدرالية الجمعيات المحلية للتنمية والمواطنة اعتبرت، خلال لقاء عقدته مؤخرا بمركز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي مومن، أن الطريقة التي يدبر بها هذا الملف من لدن وزارة السكنى وباقي المصالح المختصة لا تسير بالطريقة التي يجب أن تكون عليها، إذ تعرف عدة مشاكل، خاصة ما تعلق بطريقة هدم منازل المستفيدين.

وأكدت الفيدرالية أن الطريقة التي تقوم بها مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وباقي السلطات المختصة تجعل العديد من سكان دور الصفيح يعيشون معاناة كبيرة، خاصة أنه يتم هدم البراريك وتعريض قاطنيها للتشريد قبل تعيين البقع التي سيتم ترحيلهم لها والبناء فوقها؛ وهو ما يجعلهم يلجؤون إلى الكراء، الأمر الذي يفاقم وضعيتهم الاجتماعية ويتسبب في مشاكل اجتماعية لهم لعدم قدرتهم على دفع واجبات الكراء لمدة طويلة.

كما حمل هؤلاء المسؤولية للجهات المختصة بسبب "رمي" قاطني دور الصفيح في مناطق بعيدة خارج العاصمة الاقتصادية، على غرار جماعة سيدي حجاج التابعة لإقليم مديونة، حيث يجدون أنفسهم بدون عملهم، لا سيما أن غالبيتهم يشتغلون مياومين وكذا ببعض الأحياء الصناعية.

الوزارة تخدم اللوبيات

موسى سراج الدين، رئيس جمعية أولاد المدينة وواحد من النشطاء المهتمين بملف الانهيارات التي تشهدها العاصمة الاقتصادية لا سيما بالمحج الملكي، حمّل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي يتولاها عبد الأحد الفاسي الفهري، المسؤولية سواء في ملف المباني الآيلة للسقوط أو برنامج محاربة دور الصفيح.

ولفت المتحدث نفسه، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن تعامل الوزارة سالفة الذكر مع هذين الملفين يستشف منه كونها "تعمل على حماية لوبيات العقار والمستثمرين الكبار، بدليل أن توجهها يكون اجتماعيا لكن باطنه يكون اقتصاديا".

واعتبر الناشط الجمعوي أن هدم هذه الكاريانات يستفيد منه المنعشون العقاريون واللوبيات، في حين أن هؤلاء لا يستفيدون شيئا ويتم رميهم في مناطق بعيدة عن الدار البيضاء.

وشدد رئيس الجمعية، في تصريحه دائما، على أنه فيما يتعلق بالانهيارات التي شهدتها المدينة القديمة "ستتواصل، وستكتفي الوزارة كعادتها بتدبير بلاغ مقتضب حين يكون هناك ضحايا، بدل القيام بالتدخل ومنحهم مفاتيح المنازل، وتكتفي بمنحهم قرارات جماعية على أساس أنهم مستفيدون، من أجل إخلاء ذمة المسؤول في حالة أي حادث مشابه لما جرى قبل أيام.

أرقام وأحلام

يبدو أن عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سائر على نهج سلفه محمد نبيل بنعبد الله، في التمني وزرع الأحلام هنا وهناك بخصوص القضاء على دور الصفيح بالمملكة، إذ في كل مرة تتاح له الفرصة للحديث يبشرنا بالقضاء على البراريك؛ بيد أن ما يراه المواطنون بالدار البيضاء والمحمدية، على سبيل المثال لا الحصر، يكذب ذلك.

الوزير التقدمي خرج مؤخرا، في عرض قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ليؤكد أن حصيلة البرنامج إلى حدود ماي 2018 ستكون 85 مدينة ومركزا حضريا معنية به؛ فيما تم الإعلان عن 59 مدينة بدون صفيح، وتحسين ظروف السكن لما يناهز مليون و400 ألف نسمة قاطنة بدور الصفيح (277 ألفا و583 أسرة).

وقبل هذا التصريح، خرج المسؤول الحكومي نفسه ليؤكد أنه سيتم العمل على معالجة ما تبقى من المدن المتعاقد بشأنها في المدى المتوسط، أي قبل سنة 2021؛ لكن واقع الحال، يقول عكس ذلك، إذ على الرغم من القضاء على بعض الكاريانات الكبيرة، فلا تزال العديد منها في معظم المدن وضمنها المحمدية التي يوجد بها ما يزيد عن عشرة "كاريانات"، فيما لا تزال آلاف الأسر المغربية تعيش وضعا كارثيا بها بعيدة كل البعد عن الكرامة الإنسانية.