محاولة انتحار ورجل بزي نسائي يطبعان ليلة "بوناني" في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح الأمن التابعة لولاية أمن مراكش، خلال تأمنيها احتفالات رأس السنة، 116 شخصا، من أجل جنح مختلفة؛ بينهم 15 قاصرا، وخمس نسوة.

وعرفت مدينة مراكش حركة غير اعتيادية، بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، التي جندت لها ولاية أمن مراكش عددا كبيرا من عناصر الشرطة بكافة أنواعها، انتشرت بمختلف شوارع المدينة الحمراء، لتأمين هذه المناسبة، إلى جانب كاميرات عدة تغطي كل المناطق الحساسة بحاضرة السياحة.

وكالعادة، لا يمكن أن تمر الاحتفالات برأس السنة الجديدة دون تسجيل حوادث متنوعة ومخالفات متعددة؛ لكن ليلة أمس تميزت بحدث طغى على كل الأحداث المألوفة من ترويج للمخدرات وسكر وحوادث مرورية، حيث تمكنت عناصر الأمن بمدارة المسرح الملكي بحي جليز من إيقاف رجل بزي وشعر نسائي مستعار على متن سيارة خفيفة، بعدما فر إثر دهسه لسائق دراجة نارية، نقل إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل.

وفي السياق نفسه، أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة، بساحة جامع الفنا، تاجر مخدرات، في عقده الثالث ضبط متلبسا بحيازة ما يناهز 500 غرام من مخدر التبغ معدة للبيع، كما تمكنت من إيقاف شخصين آخرين في حالة سكر طافح.

أما عناصر الدائرة الأمنية الأولى، فأوقفت شخصا كان تحت تأثير حبوب الهلوسة، وقام بتهشيم زجاج خمس سيارات بحي الزيتون بمقاطعة جليز.

وبمقاطعة جليز دائما، تمكن فريق أمني من ثني شاب كان تحت تأثير مفعول مخدر "السيلسيون" عن الانتحار من فوق رافعة بورش للبناء.

ونجحت عناصر الدائرة الأمنية 13، خلال دورية عادية، في ضبط ثلاثة أفراد من عصابة متخصصة في سرقة السيارات بمراكش، متلبسين بمحاولة فتح باب سيارة رباعية الدفع.

خارج مراكش

وخلال تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بمدينة إمنتانوت بإقليم شيشاوة، لفظ شرطي على دراجته النارية أنفاسه الأخيرة، إثر دهسه من طرف سيارة كان سائقها يقود بسرعة جنونية، وفر بعدما أردى عنصر الشرطة قتيلا.

وأثمرت التحريات، التي أشرف عليها رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بشيشاوة تحت إشراف عامل الإقليم بوعبيد الكراب، عن فك لغز هذه الحادثة، بعدما تمكنت عناصر الشرطة من الوصول إلى مرتكبها، بعدما عثرت على المركبة بالطريق الجهوية رقم 212، بجماعة ادويران.

وقد وري جثمان الهالك، عصر اليوم الثلاثاء، الثرى بحضور الرقيب العام للأمن الوطني والسلطة المحلية ومختلف الفرق الأمنية بالمنطقة الأمنية شيشاوة وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة.

وبمدينة قلعة السراغنة، أوقفت عناصر المنطقة الأمنية لهذه المنطقة، بالمناسبة نفسها، 20 شخصا متهما بجنح متعددة؛ من قبيل حمل السلاح الأبيض والسكر العلني، وقامت الشرطة القضائية بالاستماع إليهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وينتظر عرضهم على القضاء يوم غد الأربعاء.

نسبة ملء 100% بعد الفاجعة

وكعادتها، شكلت مراكش وأحوازها قبلة مفضلة للعديد من المشاهير والرياضيين والممثلين وغيرهم من عشاق المدينة الحمراء، للاستماع بسحرها الخاص؛ كنجمي فريق ريال مدريد الإسباني ناتشو فيرنانديز وكيلور نافاس، اللذين قدما لقضاء أعياد الميلاد بها.

وبهذه المناسبة، قالت فدوى شباني إدريسي، في تصريح لهسبريس، إن جل الفنادق بكافة تصنيفاتها سجلت نسبة ملء 100%، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، مضيفة "أن جريمة شمهروش الإرهابية لم يكن لها أي تأثير على قطاع السياحة"، واستدلت على ذلك "بكون الحجوزات مستمرة والاحتفالات مرت في ظروف جيدة".

وتابعت المسؤولة نفسها: "جميع الفنادق حضرت لهذه المناسبة بعروض جد مناسبة لاستقبال زورا المدينة، مغاربة وأجانب"، موردة "أن هذه التحضيرات واكبتها المندوبية الجهوية للسياحة وكافة الشركاء المحليين، حتى تتمكن المؤسسات السياحة من أجل تجويد أحسن للخدمات التي ستقدم خلال رأس السنة".

وبإقليم الحوز، مرت الاحتفالات ذاتها في أحسن الظروف، على الرغم من الضربة الغادرة التي تلقتها منطقة شمهروش بجماعة إمليل، يقول محمد إيد المدن، الفاعل السياحي بجماعة ويركان.