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الرئيسية | مجتمع | محاولة انتحار ورجل بزي نسائي يطبعان ليلة "بوناني" في مراكش

محاولة انتحار ورجل بزي نسائي يطبعان ليلة "بوناني" في مراكش

محاولة انتحار ورجل بزي نسائي يطبعان ليلة "بوناني" في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:00

أوقفت مصالح الأمن التابعة لولاية أمن مراكش، خلال تأمنيها احتفالات رأس السنة، 116 شخصا، من أجل جنح مختلفة؛ بينهم 15 قاصرا، وخمس نسوة.

وعرفت مدينة مراكش حركة غير اعتيادية، بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، التي جندت لها ولاية أمن مراكش عددا كبيرا من عناصر الشرطة بكافة أنواعها، انتشرت بمختلف شوارع المدينة الحمراء، لتأمين هذه المناسبة، إلى جانب كاميرات عدة تغطي كل المناطق الحساسة بحاضرة السياحة.

وكالعادة، لا يمكن أن تمر الاحتفالات برأس السنة الجديدة دون تسجيل حوادث متنوعة ومخالفات متعددة؛ لكن ليلة أمس تميزت بحدث طغى على كل الأحداث المألوفة من ترويج للمخدرات وسكر وحوادث مرورية، حيث تمكنت عناصر الأمن بمدارة المسرح الملكي بحي جليز من إيقاف رجل بزي وشعر نسائي مستعار على متن سيارة خفيفة، بعدما فر إثر دهسه لسائق دراجة نارية، نقل إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل.

وفي السياق نفسه، أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة، بساحة جامع الفنا، تاجر مخدرات، في عقده الثالث ضبط متلبسا بحيازة ما يناهز 500 غرام من مخدر التبغ معدة للبيع، كما تمكنت من إيقاف شخصين آخرين في حالة سكر طافح.

أما عناصر الدائرة الأمنية الأولى، فأوقفت شخصا كان تحت تأثير حبوب الهلوسة، وقام بتهشيم زجاج خمس سيارات بحي الزيتون بمقاطعة جليز.

وبمقاطعة جليز دائما، تمكن فريق أمني من ثني شاب كان تحت تأثير مفعول مخدر "السيلسيون" عن الانتحار من فوق رافعة بورش للبناء.

ونجحت عناصر الدائرة الأمنية 13، خلال دورية عادية، في ضبط ثلاثة أفراد من عصابة متخصصة في سرقة السيارات بمراكش، متلبسين بمحاولة فتح باب سيارة رباعية الدفع.

خارج مراكش

وخلال تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بمدينة إمنتانوت بإقليم شيشاوة، لفظ شرطي على دراجته النارية أنفاسه الأخيرة، إثر دهسه من طرف سيارة كان سائقها يقود بسرعة جنونية، وفر بعدما أردى عنصر الشرطة قتيلا.

وأثمرت التحريات، التي أشرف عليها رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بشيشاوة تحت إشراف عامل الإقليم بوعبيد الكراب، عن فك لغز هذه الحادثة، بعدما تمكنت عناصر الشرطة من الوصول إلى مرتكبها، بعدما عثرت على المركبة بالطريق الجهوية رقم 212، بجماعة ادويران.

وقد وري جثمان الهالك، عصر اليوم الثلاثاء، الثرى بحضور الرقيب العام للأمن الوطني والسلطة المحلية ومختلف الفرق الأمنية بالمنطقة الأمنية شيشاوة وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة.

وبمدينة قلعة السراغنة، أوقفت عناصر المنطقة الأمنية لهذه المنطقة، بالمناسبة نفسها، 20 شخصا متهما بجنح متعددة؛ من قبيل حمل السلاح الأبيض والسكر العلني، وقامت الشرطة القضائية بالاستماع إليهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وينتظر عرضهم على القضاء يوم غد الأربعاء.

نسبة ملء 100% بعد الفاجعة

وكعادتها، شكلت مراكش وأحوازها قبلة مفضلة للعديد من المشاهير والرياضيين والممثلين وغيرهم من عشاق المدينة الحمراء، للاستماع بسحرها الخاص؛ كنجمي فريق ريال مدريد الإسباني ناتشو فيرنانديز وكيلور نافاس، اللذين قدما لقضاء أعياد الميلاد بها.

وبهذه المناسبة، قالت فدوى شباني إدريسي، في تصريح لهسبريس، إن جل الفنادق بكافة تصنيفاتها سجلت نسبة ملء 100%، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، مضيفة "أن جريمة شمهروش الإرهابية لم يكن لها أي تأثير على قطاع السياحة"، واستدلت على ذلك "بكون الحجوزات مستمرة والاحتفالات مرت في ظروف جيدة".

وتابعت المسؤولة نفسها: "جميع الفنادق حضرت لهذه المناسبة بعروض جد مناسبة لاستقبال زورا المدينة، مغاربة وأجانب"، موردة "أن هذه التحضيرات واكبتها المندوبية الجهوية للسياحة وكافة الشركاء المحليين، حتى تتمكن المؤسسات السياحة من أجل تجويد أحسن للخدمات التي ستقدم خلال رأس السنة".

وبإقليم الحوز، مرت الاحتفالات ذاتها في أحسن الظروف، على الرغم من الضربة الغادرة التي تلقتها منطقة شمهروش بجماعة إمليل، يقول محمد إيد المدن، الفاعل السياحي بجماعة ويركان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - المغرب المغرب الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:11
هذه هي الحرة التي يبحث عنها الملاحدة هي حرية الفسوق والفجور والفساد وشرب الخمر والاجرام وترويع الامنين
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2 - Simmo الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:11
نريد الأمن على مدار السنة. و ما قامت به رجال السلطة بالقبض على المتلبسين سيتم الإعفاء عنهم عن طريق العفو الملكي كما العادة لأنهم فقط يشكلون الخطر على المواطنين وليس على المخزن كالمعتقلين السياسيين.
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3 - ماريا الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:13
عوض تجنيد عدد كبير من رجال الأمن فاصلاح الإعلام وتجنيد عدد كبير من الشيوخ و المفكرين لتوعية الناس .وبذلك سنخفف على رجال الأمن وسنصلح العقليات
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4 - Bonne année الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:13
ادعو من لا يحب تقليد الغرب ان يتوقف عن استعمال الانترنت ويشعل شمعة ويبيع التلفزة والثلاجة فقد اخترعهم الغرب الكافر
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5 - جواد الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:14
ذكر بزي نسائي و ليس رجلا...لا علاقة له بالرجولة
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6 - Abdelghani الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:15
اصحاب السكاكين و اﻷسلحة البيضاء يجب إنزال اشد العقوبات بهم ... ﻷنهم اصحاب النفوس المريضة و أصحاب نوايا اﻹجرام فقط ينتظرون اللحظة المناسبة لتنفيذ رغباتهم اﻹجرامية على المواطنين المسالمين
20 عام د الحبس قليلة فيهم
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7 - عبدالكريم الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:18
حسبنا اللّٰه ونعم الوكيل دولة اسلامية، فيها الفجور اكثر من الدول اللامسلمة.والله العظيم وانا في دولة اخرى مارايت هدا الانحراف اللاخلاقي واللاديني الدي اراه في بلدي الاسلامي هدا. كل هدا راجع الى انكم تتكالبون لتكونوا متقدمين في الفسوق والفجور وتنسون ربكم العظيم لهدا حلت بكم وماتزالون سترون عداب الله اكثر من هدا .ارجعوا الى ربكم وعلموا اولادكم معنى الاسلام الحقيقي كفاكم من المنكرات ،فالله عدب اقوام من قبلكم بايديهم ،وها انتم بداتم لعنت اللّٰه عليكم .
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8 - عادل بوموجة الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:19
أش خصك العالم الثالث (الكلاخ الأمية الأمراض الأوبئة الإجرام البرارك الفقر المدقع والغنى الفاحش أطفال الشارع وزيد وزيد ) خاصني الإحتفال بالبوناني أمولاي ، أنا لست ضد الإحتفالات برأس السنة الميلادية لكن إن نحتفل بأعياد الميلاد لماذا لا نزيد الخل على بوكبار ونحتفل بالسنة الملادية ديال الديانة اليهودية والديانة البوذية وديانة عبدة البقر وديانة عبدة الحجر باش تكمل الباهية لالة زينة وزادها نور الحمام
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9 - فؤاد ش الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:22
حوادث عادية تحدث كل يوم. المجتمع المغربي يدعي الفضيلة نهارا و يمارس الرديلة ليلا و لا فرق بين اسلامي، علماني، داعشي او معتدل.
مكاينش اللي يفلت "الهمزة". شعب المتناقضات.
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10 - وطني حبيبي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:42
برافو و تحية لرجال الامن و كل عام و ملكنا والأسرة الملكية وانتم والأمة الإسلامية بالف خير
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11 - انا جونيمار قلبي االيبغاk الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:43
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم(والعصر ان الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ))اذا تدبرها ابن ءادم تكفيه طول حياته
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12 - مواطنة الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:49
لو كان الشخص هو ضحية رجل الامن لقامت الدنيا وقعدت وكثر اللغط اللهم ارحم شهيد المهنة واغفر له واسكنه فسيح الجنان والهم ذويه الصبر والسلوان واحفظ رجال الأمن لأنهم يضحون براحتهم ويغامرون بأرواحهم من أجل استثباب الأمن والأمان
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13 - مول حمص الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:50
قديما كانت الحامل تعمل الراديو شهر أربعة لمعرفة نوع الجنين
الان ت يكبر ويدير عشرين عام عاد تعرف هو معامن
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14 - Peace الثلاثاء 01 يناير 2019 - 19:57
"حيث تمكنت عناصر الأمن بمدارة المسرح الملكي بحي جليز من إيقاف رجل بزي وشعر نسائي مستعار على متن سيارة خفيفة، بعدما فر إثر دهسه لسائق دراجة نارية، نقل إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل."

ربما يكون ممثل كان ذاهبا على مثن سيارته الخاصة لالقاء عرض مسرحي, فحدثت له تلك الحادثة فراوه الناس بزي المسرح, فضنوا انه يريد شيئا ما منهم لانه هرب و سقط و اصبح عاريا, فارادوا ضربه فانقذه رجال الامن منهم. كل هاد الضجة على والو. انا بعد كون شتو فديك الحالة كون هربت و كاعما نتسوق ليه و انا مالي. المشكل هو الراجل لي معطوب و داوه لمستعجلات. و الله الى هادشي بحال شي فيلم كوميدي. ههههه
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