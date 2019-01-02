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الرئيسية | مجتمع | الحموشي يدعم علاج الأمنيين من الأمراض المزمنة

الحموشي يدعم علاج الأمنيين من الأمراض المزمنة

الحموشي يدعم علاج الأمنيين من الأمراض المزمنة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:10

خصصت المديرية العامة للأمن الوطني مساعدات مالية تراوحت ما بين عشرة آلاف وسبعين ألف درهم، استفاد منها 120 موظفا من أسرة الأمن الوطني ممن يعانون من أمراض مزمنة أو يكفلون طفلا في وضعية إعاقة جسدية.

ويأتي صرف هذه المساعدات المالية في إطار تنفيذ تعليمات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي شدّد على إيلاء أهمية خاصة وعناية فائقة للموظفين الذين يتابعون العلاج من أجل أمراض خطيرة ومزمنة، أو الذين يتوفرون أو يعيلون طفلا في وضعية إعاقة، وذلك لمساعدتهم على مصاريف العلاج وتحمل نفقات التطبيب.

وقد انكبت لجنة مشتركة من مديرية التجهيز والميزانية ومفتشية الصحة للأمن الوطني على دراسة هذه الطلبات وتقدير المساعدات المالية الخاصة بها، التي تراوحت ما بين 10 آلاف درهم كحد أدنى و70 ألف درهم كحد أقصى للمستفيد الواحد، الذين ناهز عددهم الإجمالي 120، في حين ناهز عدد المستفيدين ممن يتكفلون بأبناء مرضى أو في وضعية إعاقة حوالي 40 بالمائة ممن شملتهم هذه المبادرة الإنسانية النبيلة.

وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن هذه المبادرة تأتي في سياق النهوض بالأوضاع الأسرية والاجتماعية لمنتسبي أسرة الأمن الوطني، كما أنها تؤشر أيضا على متانة اللحمة والانتماء إلى جهاز الأمن الوطني، علاوة على أنها تروم إرساء ثقافة التآزر والتعاون داخل الوظيفة الأمنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - هدى الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:19
الله يزيدهم لكن مكرهناش الشعب كامل يتعالج و كلشي يخدم
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8
2 - youssef الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:20
اللهم اجعل هذا البلد آمن مطمئن عاش الملك
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1
3 - عماد الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:21
هذا الرجل كل يوم يظهر أننا نحتاج لمثله بجميع القطاعات فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب. واملنا بعد الله سبحانه وتعالى أن تتحسن الوضعية المالية لجميع الموظفين
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16
4 - إلى السيد الحموشي الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:23
سيدة تزوجت برجل امن متقاعد لم تمضي على زواجهما سنتين فتوفي زوجها ... فتم حرمنها من المعاش بدعوى ان زواجهما لم يكتمل سنتين !!!؟
ماذا يقول القانون و المنطق و العقل و اﻹنسانية فهذه النازلة
و شكرا
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18
5 - جندي في الحدود الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:33
بقاو غير العسكر مساكن ماكين اللي يدوي عليهم قهروهوم غير بالوعود الكادبة كل عام يقولو ليهم كين الزيادة و ماكين والو.
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8
6 - مواطن الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:33
الحموشي قام ويقوم بإصلاحات إدارية واجتماعية لوضعية موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، جزاه الله خيرا، على النقيض من ذلك المدير العام للجمارك منذ توليه هذا المنصب وفي ظرف أقل من عام شتت شمل كل الأسر الجمركية وأبعد عدد كبير من العناصر الجمركية أصحاب الزي الرسمي عن أسرهم وأبنائهم، مع الزيادة في منح وامتيازات كل المسؤولين ورؤساء المصالح بهذا الجهاز.
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6
7 - زمان تطوان. الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:39
رسالة أرجو أن يطلع عليها السي الحموشي. أنا شرطي متقاعد أعاني من مرض مزمن السكري منذ أزيد من عشرون سنة لكن الذي أعاني منه ومنذ ثلاث سنوات مضت مرض السرطان المزمن والمكلف والتعويضات هزيلة جدا. والعلاجات والعمليات الجراحية لي وكنت هذا يساهم فيها بعض الأحباب لكن غير كاف. والحمد لله على كل حال.
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13
8 - imad الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:41
دعموا الناس او هما حيين ماشي تايمرضو
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-2
9 - مومن الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:45
اللهم لا حسد ولكن هده الامتيازات يجب ان تمنح لم لجميع الاجهزة الامنية من درك وجيش ومخازنية.وجميع الموظفين البسطاء ولنقل لعموم الشعب المغبون
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-1
10 - simo الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:55
الى الجندي لي فالحدود نتوما راه عندكم سبيطار في كل الاختصاصات اما حنا اش عندنا راهم تيهضرو على الامراض المزمنة الله اينجيك واينجينا . تابعة والحضية
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1
11 - ال الجندي الي فالحدود الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:57
نتوما راه عندكم سبيطار على قدو فيه كل الاختصاصات واحنا اش عندنا تبعتونا الله ايعغو
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1
12 - مواطن عادي الأربعاء 02 يناير 2019 - 17:05
في حقيقة الأمر. هناك رجال الأمن يستحقون المساعدة والاهتمام الكافي على الدور الكبير الذي يقومون به لصالح المواطنين وأمنهم وراحتهم. نطلب من السيد الحموشي ان يعتني كثيرا بهذه الفئة من الموظفين
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