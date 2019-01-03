منتخبو البيضاء يختارون قضاء "البوناني" في البلاد

هسبريس- عبد الإله شبل

أكد معظم منتخبي المجلس الجماعي للدار البيضاء أن احتفالهم برأس السنة الميلادية كان عاديا، ولَم يغادروا من أجله التراب الوطني كما يفعل بعض المنتخبين الكبار؛ بل الأكثر من ذلك أن العديد منهم احتفلوا داخل المنزل.

مصطفى لحيا، نائب عمدة الدار البيضاء، رئيس مقاطعة مولاي رشيد، أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه قضى ليلة رأس السنة مع أسرته بالمنزل، موردا: "رأس السنة عادي..أستغله من أجل الراحة فقط، وأعتبر أن هذه المحطة فرصة للالتفات إلى الأسرة في ظل الانشغال بتدبير الشؤون المحلية بالمقاطعة، وكذا ما يتعلق بجماعة الدار البيضاء..أخرج مع الأبناء لتناول وجبة الغذاء".

من جهته، أكد محمد أبو الرحيم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل منصب نائب رئيس جماعة الدارالبيضاء، المكلف بالنقل والسير والجولان، أنه احتفل برأس السنة في مدينة تارودانت رفقة عائلته الكبيرة، موضحا أن هذا الاحتفال "تم بالطريقة المغربية، على غرار باقي المناسبات الدينية والوطنية".

وأوضح أبو الرحيم أن الفرح ليس له مناسبة، إذ إن الإنسان يفرح برأس السنة الميلادية كما يفرح بباقي المناسبات الأخرى ومتى تسنى له ذلك.

المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة عضو مجلس المدينة كريم كلايبي بدوره لم يغادر العاصمة الاقتصادية، إذ شدد على أن احتفاله بحلول السنة الميلادية الجديدة كان رفقة أسرته الصغيرة بمنزله، مؤكدا أن "الاحتفال مع الأسرة يكون له طعم خاص".

وأكد المستشار المعارض أنه يأمل أن تكون سنة 2019 سنة إيجابية يعمل فيها المجلس على النهوض بأوضاع البيضاويين، وإخراج المشاريع المتعثرة التي لازالت عالقة منذ سنوات رغم الميزانيات الضخمة التي تم رصدها لها.

أما البرلماني أحمد جودار، عن حزب العدالة والتنمية، فقال: "الحلوى قمنا بإعدادها بمناسبة خطوبة ابني يوما قبل رأس السنة، أما يوم السنة الجديدة فقضيته رفقة الأسرة بالمنزل، ولم نسافر إلى أي مكان".

وتبقى مناسبة الاحتفال برأس السنة فرصة أمام العديد من المنتخبين الكبار، ورجال الأعمال، للسفر خارج المغرب لاستقبال العام الجديد، أو اللجوء إلى الفنادق الفاخرة بمراكش وأكادير وطنجة للاحتفال بوداع عام واستقبال آخر.