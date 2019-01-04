برنامج "تيسير" .. دعم مالي حكومي هزيل لمحاربة هدر مدرسي كبير

هسبريس - محمد الراجي

قد لا تكفي ستّون درهما لشراء كتابٍ أو بضع أدوات لأطفال الأسَر الميسورة التي يدرسُ أبناؤها في مدارس التعليم الخصوصي، لكنّ هذا المبلغ في نظر الحكومة كافٍ لتشجيع "أبناء الفقراء" على ملازَمة مقاعد الدراسة، إذ لا يتعدّى الدعم الحكومي المخصص للتلاميذ المتحدرين من أسر فقيرة، والذين يدرسون في السنة الأولى أو الثانية ابتدائي، ستّين درهما.

دعم هزيل وهدر مستفحل

أُحْدث برنامج "تيسير" للدعم المالي المشروط من أجل تشجيع الأسَر الفقيرة على تدريس أبنائها، وبالتالي محاربة الهدر المدرسي المتفشي في صفوف التلاميذ المنتمين إلى الطبقة الهشة، لكنَّ الدعم الهزيل الذي تمنحه لها الحكومة يطرح أكثر من سؤال حول جدواه.

لا يتعدّى الدعم الحكومي الذي تستفيد منه الأسر المنخرطة في برنامج "تيسير" ستّينا درهما بالنسبة لتلاميذ المستويين الأول والثاني ابتدائي، وثمانين درهما بالنسبة لتلاميذ المستويين الثالث والرابع ابتدائي، ومائة درهم لتلاميذ المستويين الخامس والسادس ابتدائي. ويصل مبلغ الدعم بالنسبة لتلاميذ مستوى الثانوي الإعدادي إلى مائة وأربعين درهما.

يُثمّن مصطفى تاج، رئيس جمعية الشبيبة المدرسية، برنامج "تيسير"، الذي أحدث في عهد حكومة عباس الفاسي، ويرى أنه برنامج إيجابي يشجع على محاربة ظاهرتي الانقطاع والهدر المدرسيين بنسبة لا بأس بها، لكنه يستدرك أنَّ البرنامج شابتْه اختلالات همّتْ طُرق صرْف الميزانيات المرصودة له، واكبَها سؤالُ حقيقةِ استفادة المعوزين ذوي الاستحقاق.

ما صرَّح به مصطفى تاج لجريدة هسبريس الإلكترونية سبق أنْ أكّده سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في عرْض حول تهييء الدخول المدرسي والمهني والجامعي 2018-2019، في مجلس النواب، إذْ أكّد أنّ برنامج "تيسير" لم يحقق الأهداف المرجوة منه، وافتقد تدبير الميزانيات المرصودة له للحَكامة المطلوبة.

في بداية تفعيل برنامج "تيسير"، كان عدد المستفيدين منه في حدود 87.795 مستفيدا، برسم الموسم الدراسي 2008-2009، وفي الموسم الدراسي 2017-2018، بلغ عدد المستفيدين 703.359. وتوسّعتْ قاعدة المستفيدين لتشمل، خلال الموسم الدراسي الجاري، 2.087.200 مستفيد.

"رشوة اجتماعية"

يُمنح دعْم برنامج "تيسير" لأبناء الأسَر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية "راميد"، في انتظار العمل بالسجلّ الاجتماعي الموحّد؛ ورغم اشتراط توّفر الأسر الراغبة في استفادة أبنائها من دعم "تيسير" على بطاقة "راميد"، فإنّ مُتابعين يروْن أنَّ هذا الشرط غير كافٍ ليصل الدعم إلى مستحقيه من أبناء الطبقات الفقيرة، نظرا للاختلالات التي شابتْ الاستفادة من "راميد"، إذ حصل عليها أشخاص غير مستحقين.

يُسمّي الصوصي العلوي عبد الكبير، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، المصروفَ للأسر في إطار برنامج "تيسير" بـ"الرشوة الاجتماعية"، معتبرا أنّ ربْط الاستفادة منه بالتوفر على بطاقة "راميد" سيزجّ بكثير من الأسر الفقيرة خارج دائرة الاستفادة؛ ذلك أنّ العديد من الآباء، يضيف العلوي في "تدوينة" في صفحته على "فيسبوك"، مسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكن لا يتمّ التصريح بهم بشكل مسترسل، نظرا لعدم تمتعهم بعمل قار، ولا تحق لهم الاستفادة من دعم برنامج "تيسير".

أسَر أخرى محرومة من الاستفادة من دعم برنامج "تيسير"، وهي تلك المتشكلة من النساء الأرامل، إذ يمنع القانون من أن يجمعن بين الدعم سالف الذكر والدعم الذي يحصلن عليه من صندوق التماسك الاجتماعي، والذي لا يتعدّى 350 درهما لكل طفل، في حدود ثلاثة أطفال.

وسُئلت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرى والتنمية الاجتماعية والمساواة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين الماضي، فكان جوابُها: "القانون يمنع الجمْع بين دعميْن، لكنّ النساء الأرامل لهنّ الحق في الاختيار بين دعم "تيسير" ودعم صندوق التماسك الاجتماعي، ولا شكّ أنهن سيخترْن الدعم الأخير لأنه أعلى قيمة".

محاربة أسباب الفقر

لا تَشمل الاستفادة من برنامج دعم برنامج "تيسير" سوى الأسَر القاطنة في العالم القروي، بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون في المستوى الابتدائي، بينما تشمل الاستفادة الأسَر القاطنة في الوسطين القروي والحضري بالنسبة للتلاميذ المتابعين دراسَتهم في سلك الثانوي الإعدادي؛ وتبلغ الكلفة المالية للبرنامج 2.170 مليون درهم، حسب الأرقام التي قدمها وزير التربية الوطنية في البرلمان.

ويرى مصطفى تاج، رئيس جمعية الشبيبة المدرسية، أنّ برنامج "تيسير" أعطى نتائج إيجابية في تشجيع الأسر المعوزة على تمدرس أبنائها، لكنه لم يُمكّن من تعميم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي بصفة نهائية رغم مرور أكثر من عقد من الزمن على التفعيل.

ويرى التاج أنّ النتائج التي حققها برنامج "تيسير" تظل غير كافية أمام عدم تمكن مئات الآلاف من الأطفال المغاربة من مقعد للدراسة، وخاصة الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يظلون محرومين من برنامج تعليمي مُدمج. كما أن برنامج "تيسير" لوحده، يردف المتحدث، لا يكفي لتغطية مصاريف الدراسة.

وتابع المتحدث ذاته: "يظل آباء وأولياء أمور هؤلاء الأطفال معزولين وغير مشمولين ببرامج الحكومة التي أدعوها بالمناسبة إلى التفكير في سياسات عمومية تركز على محاربة أسباب الفقر عوض الاكتفاء ببرامج موجَّهة إلى الفقراء"، وختم متسائلا: "متى سيكون مغربنا خال من الفقر والفقراء مثل جيراننا ونحن الذين نعيش في بلاد كلها خيرات ونِعم في الجبال والسهول والبحار لا تتوفر لغيرنا؟!".

الأسئلة التي طرحها رئيس جمعية الشبيبة المدرسية تستمدُّ مشروعيتها من التقارير التي تُنجزها المؤسسات الرسمية حول واقع المنظومة التربوية في المغرب، إذ تحفل بأرقام صادمة، وآخرها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول المخطط الاستعجالي، والذي كشف أنّ الهْدر المدرسي الذي يمسّ بنات وأبناء الأسَر الفقيرة لازال مستفحلا، بل سجّل ارتفاعا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومسّ، الموسم الدراسي الماضي، 279176 تلميذة وتلميذا.