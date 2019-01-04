"يونيسيف" تتوقع 77 سنة متوسطا لعمر مواليد 2019 في المغرب

هسبريس – يوسف لخضر

تتوقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن يصل متوسط العمر المتوقع للأطفال المغاربة المولودين بداية سنة 2019 إلى 77 سنة، وهو معدل متوسط على المستوى الدولي، فيما يصل أعلى عمر متوقع إلى 84 عاماً في كل من إيطاليا واليابان وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا.

وقالت يونيسف، في الإحصائيات التي تصدرها بداية كل سنة حول واقع المواليد الجدد، إن عدد الأطفال المغاربة الذين ازدادوا في الفاتح من يناير الجاري يقدر بـ1879 طفلاً، ويتوقع أن يعيشوا إلى غاية سنة 2096، أي سيعيشون 77 سنة في المتوسط.

وهذا المتوسط هو نفسه المسجل في الجزائر، وفي تونس يصل متوسط العمر المتوقع لأطفال 2019 إلى 76 سنة، أما في موريتانيا فيقدر بـ64 سنة، وفي ليبيا يناهز 72 سنة.

وأضعف متوسط عمر لأطفال 2019 يوجد في سيراليون، حيث يتوقع أن يعيش أطفالها إلى حدود 53 سنة، وفي جمهورية إفريقيا الوسطى بـ54 سنة، وهما أضعف رقمين على المستوى العالمي.

وبحسب المنظمة الدولية، وُلد أكثر من 395.072 طفلا عبر دول العالم يوم فاتح يناير الجاري، لكن عدداً من الأطفال لن يعيشوا حتى عامهم الأول، أو حتى شهرهم الأول؛ إذ يموت 7.000 مولود جديد يومياً، لكن أكثر من 80 في المئة من وفيات المواليد الجدد تنتج عن أوضاع يمكن منعها وعلاجها، بما في ذلك تعقيدات بسبب الولادة قبل الأوان أو أثناء الوضع، والإصابة بالتهابات من قبيل الإنتان والتهاب السحايا والالتهاب الرئوي.

وتدعو يونيسف إلى تضافر جهود الحكومات والعاملين الصحيين والمجتمعات المحلية والأسر من أجل توفير عناية صحية جيدة ومعقولة الكلفة لكل أم وطفل من أجل إنقاذ حياة المواليد الجدد، من خلال توفير تغطية صحية شاملة تقوم على مرافق صحية تعمل كما ينبغي ومزودة بالتيار الكهربائي والمياه النظيفة.

كما تشدد المنظمة الدولية على أهمية توفير قابلات وعاملين صحيين مزودين بالتدريب والأدوات اللازمة، إضافة إلى ضمان الأدوية والمعدات المنقذة للأرواح، ناهيك عن تمكين الفتيات اليافعات والنساء والأسر من العناية الصحية الجيدة.

وتفيد تقديرات الفريق المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة المعني بتقدير وفيات الأطفال لسنة 2017 بأن معدل وفيات المواليد الجدد في المغرب يصل إلى 17.8 وفاة عن كل ألف ولادة جديدة، وبأن أكثر من 80 في المائة من وفيات المواليد الجدد عبر العالم نتجت عن أسباب يمكن منعها وعلاجها.