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الرئيسية | مجتمع | "الداخلية" تستدعي المركزيات النقابية .. يتيم: لا علم لي بهذه الخطوة

"الداخلية" تستدعي المركزيات النقابية .. يتيم: لا علم لي بهذه الخطوة

"الداخلية" تستدعي المركزيات النقابية .. يتيم: لا علم لي بهذه الخطوة
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الجمعة 04 يناير 2019 - 13:00

أثار استدعاء وزارة الداخلية للمركزيات النقابية إلى جلسة بداية الأسبوع المقبل الكثير من الأسئلة، خصوصا أنه لم تحدد طبيعة الموضوع في الاتصال الذي جمع "وزارة لفتيت" بقيادات النقابات الأكثر تمثيلية، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وربطت عدد من المصادر اللقاء المرتقب بفشل رئيس الحكومة في التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين وتسطير النقابات لخطوات احتجاجية بداية من شهر يناير الحالي يمكن أن تعيد حالة الغليان إلى الشارع.

وأكد كاتب وطني لمركزية نقابية، وجهت إليها الدعوة، أن وزارة الداخلية لم تخبر في الاتصال الهاتفي بسبب أو أسباب اللقاء، مرجحا أن يكون ذلك بسبب نقطة الحوار الاجتماعي وقضايا أخرى.

وقال القيادي النقابي، غير راغب في كشف هويته، تعليقاً على استدعاء الداخلية للنقابات بدل مصالح رئاسة الحكومة المخول لها الإشراف رسمياً على الحوار الاجتماعي: "حنا اللي يحل لينا المشاكل ديالنا مرحبا به، والمخزن هو اللي كاين فهاذ البلاد".

محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، بعد أن أورد أن لا علم له بموضوع استدعاء الداخلية للنقابات، أكد أن "حكومة العثماني" متشبثة بالحوار الاجتماعي إلى آخر رمق، على الرغم من التعثرات التي يمكن أن تقع في هذا الصدد.

وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح لهسبريس، أن "دعوة الداخلية يمكن أن تكون بطلب من رئيس الحكومة للوقوف على الإمكانات الممكنة لإنجاح الحوار الاجتماعي؛ وذلك في إطار الاستمرار لإعداد لقاء على مستوى رئاسة الحكومة".

وأضاف يتيم قائلاً: "سواء توصلت الحكومة مع النقابات إلى حل أو لم تتوصل، فليس هناك من سبيل آخر غير الحوار الاجتماعي، خصوصا أن الموضوع صدر فيه توجيه ملكي ونحن ملتزمون بالحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وعلى مستوى اللجان التركيبية".

وكانت مركزيات نقابية قررت اتخاذ خطوات احتجاجية ضد حكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة المغربية.

الاتحاد المغربي للشغل قرر، عقب انعقاد مجلسه الوطني بالدار البيضاء، الشروع في تصعيد لهجته ضد الحكومة، عبر الاحتجاج طوال عشرة أيام بداية من العاشر يناير الحالي، عبر تنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات.

كما دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات في اتجاه مدينة طنجة يوم 11 يناير الحالي أيضا، احتجاجا على "التضييق الممنهج على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي الكونفدرالي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - %%%%% الجمعة 04 يناير 2019 - 13:13
non a la pression sur les syndicats . mais ouvert au dialogue qui offre la dignité aux marocains .et non aux ajouts miserables proposer par lotmani
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13
2 - حذاري الجمعة 04 يناير 2019 - 13:15
تشبت غريق بغريق ،
ما هي التعليمات أو التوصيات التي سيعطيها السيدالوزير،
و ما عسى النقابات أن يفعلن.
حذاري من عودة الربيع العربي ، إنها شاعلة في السودان .
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31
3 - سلام الصويري الجمعة 04 يناير 2019 - 13:20
مزيد من تعرية الحكومة الصورية وعلى رأسها حزب غير مرغوب فيه جاءت به ضروف خاصة وقطع الشك باليقين على ان المخزن وحده فوق كل سلطة وهو مصدر كل شيء لتكريس هذه الفكرة لدى عامة الشعب كما كان عليه الحال منذ عشرات السنين .
السؤال هو لمذا اجراء الانتخابات وتنصيب برلمان وهدر ملايير من اموال الشعب بما ان من يقرر ويحدد سياسة البلد معروف مسبقا ؟؟
باركة من ديمقراطية الواجهة
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60
4 - ملاح الجمعة 04 يناير 2019 - 13:20
وزارة الشغل تتهرب من الحوار مع النقابات العمالية والباطرونا.

آن الآوان لإقالة الوزير لأنه غير مؤهل لقيادة حوار ديموقراطي من هذا القبيل.

وعلى النقابات المغربية أن تتوحد بدل الإستمرار في الإختلاف والانتهازية وتسييس قضايا نقابية محضة
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39
5 - Enseignant الجمعة 04 يناير 2019 - 13:20
يجب على الحكومة الزيادة في اجور جميع الموظفين وبدون استثناء وبنسبة 20%
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34
6 - متتبع الجمعة 04 يناير 2019 - 13:20
اللعب على الذقون. مسرحية هزيلة بامتياز فصولها ونهايتها واضحة وضوح الشمس. سيسكتون اطياف هذه الطبقات المسحوقة ببعض الدريهمات .وستقام الدنيا انه تمت الزيادة للاجراء وسيطوي الملف .كما طوي ملف التقاعد بمباركة النقابات. نحن ضعفاء نكتفي بمايعطي لنا نستحق .الاجدي الا تكون هناك زيادة لانه سترتفع اثمان المواد الاساسية. سنجني الثمار.
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22
7 - مكناسي الجمعة 04 يناير 2019 - 13:22
يا يتيم،
الحوار الاجتماعي وسيلة وليس غاية.
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27
8 - yousfi الجمعة 04 يناير 2019 - 13:25
عدم إيمان المغاربة بالديمقراطية على الطريقة المغربية يؤدي إلى حكومة هجينة تجمع بين الإسلامية الماركسي و الليبرالي الشئ الدي يظر بالطبقة الكادحة التي ليس لها من يدافع عن حقوقها مع تشردم المشهد النقابي و هدا شيئ غير صحي بالنسبة لسلم الإجتماعي و الطبقيي.
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15
9 - said الجمعة 04 يناير 2019 - 13:28
" وقال القيادي النقابي، غير راغب في كشف هويته، تعليقاً على استدعاء الداخلية للنقابات بدل مصالح رئاسة الحكومة المخول لها الإشراف رسمياً على الحوار الاجتماعي: "حنا اللي يحل لينا المشاكل ديالنا مرحبا به، والمخزن هو اللي كاين فهاذ البلاد".
هذه الجملة تلخص واقع السياسة في المغرب
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16
10 - العباسي الجمعة 04 يناير 2019 - 13:32
لا تزال تصريحات زعماء العدالة والتنمية تأرجح حول " ولو طارت معزة"
على الداخلية وعقلاء هذه البلاد حل مشاكل الشغيلة بسرعة وبدون انتظار لأن حزب تجار تجار الدين يقود البلاد على ما يبدو إلى ما لا تحمد عقباه. إضراب 3 يناير هو مؤشر أحمر على صناع القرار أن يلتقطوا إشاراته ويفككوا شفراته قبل فوات الأوان. للصبر حدود يا ناس والدروس نفذ صبره؟؟؟؟؟؟!!!!!!
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16
11 - med الجمعة 04 يناير 2019 - 13:33
نعم نطالب بان تتسلم وزارة الداخلية تسيير البلاد في ظل فشل الحكومة.نحن وراء جلالة الملك اما هذه الحكومة نريد حلها عاجلا لانها عاجزة عن حل مشاكل البلد. ولنا الثقة الكاملة في الله وفي شخص جلالة الملك .
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11
12 - سكزوفرين الجمعة 04 يناير 2019 - 13:39
,ما فراسوش
حيث يمكن كان ففرنسا
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11
13 - said الجمعة 04 يناير 2019 - 13:47
وزارة الداخلية راسلت النقابات. ..السؤال.لماذا إدخال وزير لا يعرف ما الحوار ودون المستوى؟
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1
14 - مساعد تقني الجمعة 04 يناير 2019 - 13:49
الحكومة والنقابات اقبرت مشروع احدات الدرجة الجديدة لفءة المساعدين التقنيين والاءداريين رغم ان هدا المشروع كان سيخرج للوجود لكنه اقبر ونتمى من النقابات ان تدرجه في نقطة جدول الاءعمال الخاص بالحوار الاءجتماعي لاءن هاته الفءة تعيش التهميش وهناك مجموعة من د
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2
15 - حوس الجمعة 04 يناير 2019 - 13:49
انتما اسي يتيم ديوها غير في شهور العسل ديالكم، وفي السفريات لباريس، لاش تعمرو روسكم بالفقراء الذين تنكرتم لهم
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12
16 - تجار الدين الجمعة 04 يناير 2019 - 13:53
الملك قالهم الحوار الاجتماعي شر لا بد منه .. و هاد الناس ديال العدالة و التنمية باغيين فعلا هاد الشر يكون فعلا .. من بعد ما قضاو علي الطبقة الوسطي بالزيادات و التقاعد الهزيل الان رفضوا يزيدو للناس اللي خداميين فالقطاع الخاص زيد عليها الضريبة اللي عادي من 14 و 25 حتي 100 نتا و زهرك ... باش هاد تجار الدين بغاو يشعلوا لبلاد ؟
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4
17 - تازي الجمعة 04 يناير 2019 - 13:55
قالك السي يتيم المهم عندنا هو استمرار الحوار الاجتماعي سواء توصلنا مع النقابات لحل أو لا هههه
اولا:نقول لك نحن لسنا خيالات شطرنج يشتغلونها لتلميع صورتكم وجعل الناس يعتقدون انكم ماضون في الحوار و المشكل في النقابات
ثانيا: بيننا و بينكم الشارع إما أن ننتصر أو نموت
ثالثا: الحكومة الملتحية لا تمثل إلا نفسها لأنها تحكم 40مليون مغربي بمليون و نصف فقط من الأصوات التي حصلت عليها في انتخابات عرفت عنفا مهولا
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6
18 - abdelkader الجمعة 04 يناير 2019 - 13:57
ههههه ناري على دولة كي كاتسير شؤونها. ميعتو السياسة. بغيتو تزيدو فالاجرة بلا ما تحسب الزيادة على حزب العدالة و التنمية. غير سيرو فعمات ايامكم. او الانتخابات الماجة جيبو شي شعب من الخارج اصوت ليكون اما لمغاربة ما مصوتينش.
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-2
19 - skhta الجمعة 04 يناير 2019 - 13:58
Ziyaaaaaada folojor Je suis dacord avec le n 5
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2
20 - استاد الجمعة 04 يناير 2019 - 14:11
سيتم سحب البساط من تحت حزب الندالة تجار الدين
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4
21 - غير متحزًب الجمعة 04 يناير 2019 - 14:12
و ما دور السيد وزير التشغيل؟؟؟ و الله أحسن ما فعلته يا السيد لفتيت لعل يأتي الفرج على يدك بدل الوزير و الحزب المشؤوم،
أشمً رائحة تدخًل جلالة الملك في الموضوع و ليس برغبة من رئيس الحكومة و لو كان بطلب منه كيف لوزير القطاع المعني ليس له علم بذلك، إلاً إدا كان كما قال أحد المتدخلين أنه يتواجد طول الوقت بفرنسا و بالتالي لا علم له بما يجري داخل هاته الحكومة !!!
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4
22 - ملاحظ الجمعة 04 يناير 2019 - 14:18
اسي عندك الحق لا علم لك ولا يهمك الامر اصلا فانتم لا علم لكم الا بما تريدون ان تعلمون وان يكون في مصلحتكم خلاصة القول وا اسفاه ماذا ينتظر اولادنا في هذه البلاد عندما نرى وجوهكم نندم اشد الندم لانجابنا اولادا تحت ظل حكومات مثلكم ان الاقدار تختلف باختلاف الزمان والمكان فالاقدار في السويد ليست هي الاقدار عندنا ان غيرت موطنك غيرت قدرك اما الى الافضل او الى الاسوا ونحن لم نحسن الاختيار لبلادتنا او لجهلنا او بسببهما معا
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0
23 - abdellah الجمعة 04 يناير 2019 - 14:23
ماذا تنتظرون من حكومة لم تستطع تطبيق قانون يمنع استعمال أكياس البلاستيك؟
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0
24 - ادريس الجمعة 04 يناير 2019 - 14:31
نتمنى أن يأتي الفرج كلنا امل لقد وصل السيل الزبى زيادة محترمة لالصحاب الأجور المتدنية الأجور اللاتي لا تكفي حتى الاسبوع والله ولي التوفيق
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