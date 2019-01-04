"الداخلية" تستدعي المركزيات النقابية .. يتيم: لا علم لي بهذه الخطوة

هسبريس ـ عبد الرحيم العسري

أثار استدعاء وزارة الداخلية للمركزيات النقابية إلى جلسة بداية الأسبوع المقبل الكثير من الأسئلة، خصوصا أنه لم تحدد طبيعة الموضوع في الاتصال الذي جمع "وزارة لفتيت" بقيادات النقابات الأكثر تمثيلية، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وربطت عدد من المصادر اللقاء المرتقب بفشل رئيس الحكومة في التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين وتسطير النقابات لخطوات احتجاجية بداية من شهر يناير الحالي يمكن أن تعيد حالة الغليان إلى الشارع.

وأكد كاتب وطني لمركزية نقابية، وجهت إليها الدعوة، أن وزارة الداخلية لم تخبر في الاتصال الهاتفي بسبب أو أسباب اللقاء، مرجحا أن يكون ذلك بسبب نقطة الحوار الاجتماعي وقضايا أخرى.

وقال القيادي النقابي، غير راغب في كشف هويته، تعليقاً على استدعاء الداخلية للنقابات بدل مصالح رئاسة الحكومة المخول لها الإشراف رسمياً على الحوار الاجتماعي: "حنا اللي يحل لينا المشاكل ديالنا مرحبا به، والمخزن هو اللي كاين فهاذ البلاد".

محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، بعد أن أورد أن لا علم له بموضوع استدعاء الداخلية للنقابات، أكد أن "حكومة العثماني" متشبثة بالحوار الاجتماعي إلى آخر رمق، على الرغم من التعثرات التي يمكن أن تقع في هذا الصدد.

وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح لهسبريس، أن "دعوة الداخلية يمكن أن تكون بطلب من رئيس الحكومة للوقوف على الإمكانات الممكنة لإنجاح الحوار الاجتماعي؛ وذلك في إطار الاستمرار لإعداد لقاء على مستوى رئاسة الحكومة".

وأضاف يتيم قائلاً: "سواء توصلت الحكومة مع النقابات إلى حل أو لم تتوصل، فليس هناك من سبيل آخر غير الحوار الاجتماعي، خصوصا أن الموضوع صدر فيه توجيه ملكي ونحن ملتزمون بالحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وعلى مستوى اللجان التركيبية".

وكانت مركزيات نقابية قررت اتخاذ خطوات احتجاجية ضد حكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة المغربية.

الاتحاد المغربي للشغل قرر، عقب انعقاد مجلسه الوطني بالدار البيضاء، الشروع في تصعيد لهجته ضد الحكومة، عبر الاحتجاج طوال عشرة أيام بداية من العاشر يناير الحالي، عبر تنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات.

كما دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات في اتجاه مدينة طنجة يوم 11 يناير الحالي أيضا، احتجاجا على "التضييق الممنهج على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي الكونفدرالي".