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الرئيسية | مجتمع | القضاء يسوغ حل "جذور" بالخمر والإساءة للدين والإخلال بالحياء

القضاء يسوغ حل "جذور" بالخمر والإساءة للدين والإخلال بالحياء

القضاء يسوغ حل "جذور" بالخمر والإساءة للدين والإخلال بالحياء
هسبريس - نورالدين إكجان
الجمعة 04 يناير 2019 - 18:00

عقب الجدل الكبير الذي أثاره قرار حل جمعية "جذور"، أفرجت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عن منطوق الحكم النهائي، الذي برر القرار بـ"تنظيم وإعداد الجمعية المثيرة للجدل لقاء "ملحمة العدميين"، وإشرافها على برنامج "1dîner 2 cons""، وهو ما اعتبرته مصادر من داخل الجمعية مجانبا للصواب، إذ إن التنظيم "استضاف لقاءين فقط من حلقات البرنامج ولا علاقة له بالتنظيم".

وأضافت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "محامي الجمعية هو الذي حصل على منطوق الحكم، أما الجمعية فلم تتوصل به إلى حدود اللحظة"، مشيرة إلى أن "القضاء استند كذلك إلى القانون الأساسي للجمعية من أجل الحل، لكنه حذف عبارة حرية التعبير المتضمنة في القانون خلال نطقه بالحكم".

وبررت الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها قرار الحل كذلك بـ"إساءة الحوار إلى الدين الإسلامي، وإهانة هيئة منظمة وموظفي الإدارة العمومية، والمجاهرة بتعاطي المشروبات الكحولية أمام جمهور من بينه قاصرون، فضلا عن عبارات مخلة بالحياء"، معلنة "تصفية كل ممتلكات الجمعية وتحميلها الصائر".

وأوضحت المصادر، غير راغبة في كشف هويتها، أن "المحامي تحصل على الوثيقة أمس الخميس، في حين ستستأنف الجمعية الحكم، وهي مستعدة للتوجه إلى النقض والإبرام إن اقتضى الأمر"، مشيرة إلى أن ما وقع "لا يمكن تلخيصه سوى في أن الدولة أرادت إنهاء نشاط الجمعية، وبررت ذلك بالبرنامج، رغم أنه لا علاقة لمضمونه بها، واستقبلت حلقتين فقط من مجموع 7 حلقات".

وأردفت مصادر هسبريس بأن "العديد من الحلقات صورت في أماكن أخرى، ولا يمكن لجمعية جذور أن تعزل الناس، أو تمارس الرقابة على أقوالهم، ولا يمكن أن تقمع حريتهم في التعبير"، مجددة ترحيبها بالجميع.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "التحفظ جاء على حلقة تم تصويرها في يناير من سنة 2017، حول موضوع "الكرامة"، بعد مقتل بائع السمك محسن فكري، وأخرى في غشت من سنة 2018، وتتعلق بـ"ملحمة العدميين""، لافتة إلى أن "دفاع الجمعية راسل النيابة العامة بخصوص العديد من التوضيحات، لكن الحكم لم يأخذ الأمر بعين الاعتبار".

وقضت المحكمة الإدارية بالبيضاء بحل الجمعية بعد بثها حلقة "ملحمة العدميين"، التي قدمها الثنائي أمين بلغازي ويوسف المودن، بحضور الصحافي عمر الراضي، وعضو جمعية جذور عادل السعداني، ومدير التواصل بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، والرابور المغربي باري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Adilusa الجمعة 04 يناير 2019 - 18:08
نعم وهذا يجب أن يكون جزاء كل من يشذ عن قيم المجتمع المغربي.
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9
2 - Souhail الجمعة 04 يناير 2019 - 18:09
Le Maroc est un pays musulman avec le nom c'est tout
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-10
3 - محمد ايوب الجمعة 04 يناير 2019 - 18:16
عش رجبا تسمع عجبا:
من بين مبررات حل الجمعية يأتي الخمر..ياسبحان الله: من الذي يرخص للخمر ويعمل على ترويجها علنا وجهارا وبين مختلف الفئات العمرية؟كيف يتم تبرير حل الجمعية بمبرر الخمر وهي موجودة في جل مدننا الكبيرة والمتوسطة والصغيرة يشتريها المسلمون قبل غيرهم؟الا تقول الإحصائيات الرسمية بأن المغاربة يشربون الملايين من لترات الخمور والجمعة سنويا؟ حقيقة:إذا ذهبت إلى المغرب فلا تستغرب...
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10
4 - منير الجمعة 04 يناير 2019 - 18:16
قرار حكيم و سليم و سيبقى المغرب دولة مسلمة و شعبها يحب الحياء و الستر و الأخلاق و التقاليد الطيبة راسخة في جدور أبناءها إلى يوم القيامة
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5
5 - ابن المغرب الجمعة 04 يناير 2019 - 18:16
انا عشت في امريكا مدة من زمن تحد جمعيات لمساعدة مواطنين و جمعيات لمساعدة لمن لا يجد دواء و حمعيات لتكفل بنساء و مرضي و اطفال اما هنا فتجد جمعيات همها سب الاسلام و استهزاء بالمواطن و معيشته
عرفتو لماذا فرق بيننا و بينهم لم ياخذو منهم العلم و المعرفة و كيفية تكافل و المساعدة بل اخذو كل السلبيات فقط و ارادو تطبيقها هنا
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15
6 - مالكي الجمعة 04 يناير 2019 - 18:28
ماشي مشكل، يصايبو جمعية أخرى في اسم بوجدور
بلا نقض بلا ضياعة وقت، و البرامج المستقبلية يديروها غي باللبن، بلا خمور،
اي رسالة نبعثها للمشاهدين في وسط فيه خمور!
الحكومة سكرانة، الإدارة سكرانة، باقي غي المجتمع المدني دابا.
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7
7 - مغترب الجمعة 04 يناير 2019 - 18:32
الم اقل لكم ان الدولة تستغل الدين لتدجين الناس وتصفية الحسابات معهم....العلمانية هي نزع ورقة الدين عن الطغاة وتنوير العقل ولا تعني محاربة الاسلام او المساجد
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4
8 - الحسين الجمعة 04 يناير 2019 - 18:35
والله ماكنت أصدق ان ان هاؤلاء مسلمين ومغاربة في الصور الخمر أمام الملأ. ونحن نعيش في دولة اسلامية دستورها يحرم الخمر .
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1
9 - واش كتسناو الجمعة 04 يناير 2019 - 18:38
واش تستناو يسفقو عليكم و يثولو لكم تبارك الله عليكم القضية باينة، انتما ر عاد مافيهاش اللي يدوا يرعف، ماشي بحال المواطنين العاديين، المهم ونتمنى هادشي اللي بدتوه يكمل وحدين اخرين و نكتارو حتى يتلق لبابهم الضرب و مايعرفو باش تبلاو تحية لكم
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0
10 - بادرة طيبة الجمعة 04 يناير 2019 - 18:38
ربما ان حل هذه الجمعية بمخططاتها العبثية التي تروم تعميق جراحات المغرب بدعوى جرأة الطرح الفكري مع التباعي بشرب الجعة والتظاهر بالدفاع عن الفقراء في حين أن الكثير من الفقراء لا يجدون دراهم لشراء خبزة والكثير من المرضى يموتون بالزكام الحاد جراء عدم القدرة لشراء دواء بعشرين درهم..
القضاء المغربي الذي راكم سنة 2018 الكثير من الحماقات كأحكام السجن السخية على مناضلي الريف واجرادة الذين يدافعون حقا عن كرامة المواطنين ويناضلون ضد الفساد وغيرها من الأحكام الجائرة..
هذا الحكم الرمزي بحل جمعية جذور الفساد هو بداية وبادرة خير لاجتثات جدور الفساد من القضاء.
تحياتي للقضاة الذين أصدروا حكم فسخ جمعية متفسخة.
ملاحظة: أنا علماني لكني أكره الفساد الأخلاقي بدعوى العلمانية، التي تعني في عمقها تبني العلم كأسلوب للعيش ةليس العربدة والكلام الساقط.
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11 - N.H الجمعة 04 يناير 2019 - 18:39
بصراحة يجب حل العديد من الجمعيات لأننا أصبحنا لا نعرف من يمول هذه الجمعيات و ما الغاية و الأهداف من ورائها يجب أن تكون مراقبة جد صارمة عليهم لأن كل من هب و دب و فين ما كانت شي حفنة من البيطاليين الشلاهبية يقول أجي ندير جمعية
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0
12 - سؤالين الجمعة 04 يناير 2019 - 18:45
هل من ذبح السائحتين باسم "الله أكبر!" كان تحت مفعول الخمر أم تحت مخذر الدّين ؟
ما الذي يجب حله إذن ؟
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13 - أيمن الرباطي الجمعة 04 يناير 2019 - 18:46
السلام عليكم
مزيانا فيهم ها هما جابها فيهم الله هي راسهم .
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14 - زمن الرقاة والجمعيات الجمعة 04 يناير 2019 - 18:51
اذا كان الهدف من فتح محلات الرقية الشرعية اصبح معروفا وواضحا للعيان وهي النصب الاثراء الغير المشروع وانتهاء اعراض المغربيات . فان الغموض لا زال يكتنف السبب وراء توالد هذا الكم الهائل من الجمعيات.
فباستثناء الجمعيات التي تنشط في مجال العمل الانساني كتقديم المساعدات الطبية والغذائية لابناء هذا الشعب والتي غالبا ما ياتيها الدعم من محسنين او اطباء متطوعيين توجد جمعيات اخرى وهي الاكثر عددا ياتيها الدعم من جهات خارجية لا نكاد نعرف الهدف من تاسيسها ولا نسمع عنها الا في الحوادث والاعتقالات التي تمس توابث المغاربة وغالبا ما تستعمل هذه الجمعيات ورقة حقوق الانسان * كما هو متعارف عليها دوليا * لاخفاء نواياها الحقيقية .
اذا كان هذا البلد ذو سيادة فعلا كباقي الدول فيجب على الاقل عدم منح تراخيص تفريخ هذه الجمعيات واجراء بحث حول النوايا الحقيقية ومصدر تمويلها .
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