القضاء يسوغ حل "جذور" بالخمر والإساءة للدين والإخلال بالحياء

هسبريس - نورالدين إكجان

عقب الجدل الكبير الذي أثاره قرار حل جمعية "جذور"، أفرجت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عن منطوق الحكم النهائي، الذي برر القرار بـ"تنظيم وإعداد الجمعية المثيرة للجدل لقاء "ملحمة العدميين"، وإشرافها على برنامج "1dîner 2 cons""، وهو ما اعتبرته مصادر من داخل الجمعية مجانبا للصواب، إذ إن التنظيم "استضاف لقاءين فقط من حلقات البرنامج ولا علاقة له بالتنظيم".

وأضافت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "محامي الجمعية هو الذي حصل على منطوق الحكم، أما الجمعية فلم تتوصل به إلى حدود اللحظة"، مشيرة إلى أن "القضاء استند كذلك إلى القانون الأساسي للجمعية من أجل الحل، لكنه حذف عبارة حرية التعبير المتضمنة في القانون خلال نطقه بالحكم".

وبررت الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها قرار الحل كذلك بـ"إساءة الحوار إلى الدين الإسلامي، وإهانة هيئة منظمة وموظفي الإدارة العمومية، والمجاهرة بتعاطي المشروبات الكحولية أمام جمهور من بينه قاصرون، فضلا عن عبارات مخلة بالحياء"، معلنة "تصفية كل ممتلكات الجمعية وتحميلها الصائر".

وأوضحت المصادر، غير راغبة في كشف هويتها، أن "المحامي تحصل على الوثيقة أمس الخميس، في حين ستستأنف الجمعية الحكم، وهي مستعدة للتوجه إلى النقض والإبرام إن اقتضى الأمر"، مشيرة إلى أن ما وقع "لا يمكن تلخيصه سوى في أن الدولة أرادت إنهاء نشاط الجمعية، وبررت ذلك بالبرنامج، رغم أنه لا علاقة لمضمونه بها، واستقبلت حلقتين فقط من مجموع 7 حلقات".

وأردفت مصادر هسبريس بأن "العديد من الحلقات صورت في أماكن أخرى، ولا يمكن لجمعية جذور أن تعزل الناس، أو تمارس الرقابة على أقوالهم، ولا يمكن أن تقمع حريتهم في التعبير"، مجددة ترحيبها بالجميع.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "التحفظ جاء على حلقة تم تصويرها في يناير من سنة 2017، حول موضوع "الكرامة"، بعد مقتل بائع السمك محسن فكري، وأخرى في غشت من سنة 2018، وتتعلق بـ"ملحمة العدميين""، لافتة إلى أن "دفاع الجمعية راسل النيابة العامة بخصوص العديد من التوضيحات، لكن الحكم لم يأخذ الأمر بعين الاعتبار".

وقضت المحكمة الإدارية بالبيضاء بحل الجمعية بعد بثها حلقة "ملحمة العدميين"، التي قدمها الثنائي أمين بلغازي ويوسف المودن، بحضور الصحافي عمر الراضي، وعضو جمعية جذور عادل السعداني، ومدير التواصل بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، والرابور المغربي باري.