هيئات نقابية تستنكر "توظيفات مشبوهة" .. و"الصحة" تتمسك بالنزاهة

هسبريس - مصطفى شاكري

تعيش وزارة الصحة على وقع صفيح ساخن منذ بداية السنة الجارية بفعل التصعيد الذي باشرته مجموعة من الهيئات النقابية في مواجهة ما تُسمّيه "السياسة الفاشلة" في تدبير القطاع، إذ لم تهدأ احتجاجات أطباء القطاع العام والصيادلة والممرضين حتى تفجرت فضيحة أخرى تتعلق بمباريات التوظيف في عدد من المناصب، فضلا عن الحركة الانتقالية التي أثارت استياء التقنيين العاملين بالوزارة الوصية.

وأدانت المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، "الوضع الكارثي الذي أصبحت تعرفه الإدارة المركزية بقطاع الصحة، انطلاقا من المنظومة الصحية المهترئة بسبب تعاقب السياسات التدبيرية الفاشلة للقطاع".

واستنكرت النقابة الصحية، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، "عدم احترام الوزارة لمقتضيات المذكرة الوزارية الإطار رقم 31 بتاريخ 08 ماي 2014، المتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة، التي شكلت دائما حيفا للتقنيين كل سنة، عبر إقصاء العديد من التخصصات من المشاركة في الحركة الانتقالية العادية، وأيضا حركة الالتحاق بالأزواج لهذه الفئة".

واستغربت الهيئة ذاتها ما وصفتها بـ"التلاعبات التي همّت المناصب المتبقية من الحركة الانتقالية للتقنيين سنة 2018، وتغيير تعيينات بعض مناصب الحركة إلى الإدارة المركزية وبعض المدن، خلال يوم تعيين التقنيين الجدد الذين وظفوا حسب رغبة بعض المسؤولين بالوزارة".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع داخل وزارة الصحة، لجريدة هسبريس، بأن المفتشية العامة لوزارة الصحة انتهت من التحقيق الذي باشرته بخصوص التوظيفات "المشبوهة" التي أثارت استنكار المركزية النقابية سالفة الذكر، تحديدا مباراة التقنيين في معلوميات التسيير وتخصص تسيير المقاولات، إذ كشف التحقيق تورط مسؤول في خلية الامتحانات بمصلحة الامتحانات بعدما أقدم على تسريب أوراق الامتحانات لبعض أقارب المسؤولين بوزارة الصحة.

وتطالب الهيئات النقابية بإشراك كافة ممثلي اللجان الثنائية للتقنيين في الإدارة المركزية، من خلال الحضور في اجتماعات اللجنة المشتركة التقنية لتتبع الحركة الانتقالية وتعيينات الموظفين، "من أجل خلق جو من النزاهة والشفافية في عمل هذه اللجنة التي أحدثت بطريقة شابتها العديد من التساؤلات"، وفق تعبيرها.

وشددت المنظمة الديمقراطية للصحة على إلزامية "إعادة النظر في اللجنة التقنية المشتركة لموظفي وزارة الصحة المكلفة بتتبع الحركة الانتقالية وتعيينات الموظفين، التي تم إحداثها بتاريخ 16 مارس 2014، إذ لم تتغير أوضاع المهنيين، خاصة التقنيون والإداريون، منذ إحداث هذه اللجنة، بل زادت الخروقات والتجاوزات والتلاعبات بالحركة الانتقالية لهذه الفئة".

"نريد الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع مسؤولي الموارد البشرية لإصلاح المذكرة الوزارية بخصوص الحركة الانتقالية، التي شكلت دائما تعسفا ضد الإداريين، ثم الاستماع إلى مقترحاتنا حول مسودة مشروع جديدة تخص الحركة الانتقالية"، تردف النقابة الصحية.