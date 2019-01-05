تعقيدات إدارية تحرم مرضى السرطان من العلاج في مستشفى بالعاصمة

هسبريس - محمد الراجي

فصْل جديد من فصول تردّي الرعاية الصحية الموفَّرة للمواطنين المغاربة في المستشفيات العمومية يجري في قسم جراحة الأعصاب والدماغ بمستشفى الاختصاصات بالرباط، وهو من أكبر المستشفيات بالمغرب، إذ إنّ المرضى بالسرطان يُعانون الأمرّين في سبيل العلاج داخل هذا المستشفى.

السبب الأول الذي يحُول دون أن ينال المرضى المصابون بسرطان الدماغ، المستفيدون من نظام المساعدة الطبية "راميد"، حقهم في الولوج إلى العلاج، المنصوص عليه دستوريا، هو التعقيدات الإدارية التي تسبق العلاج، إذ يُطلب منهم الحصول أولا على وثيقة من مستشفى الحي، ووثيقة أخرى من المستشفى الإقليمي.

فاطمة بوغنبور، عضو لجنة الرصد بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، المسؤولة عن تلقي الشكايات المتعلقة بالقطاع الصحي، قالتْ في تصريح لهسبريس إنّ العراقيل الإدارية التي يواجهها مرضى السرطان الحاملين لبطاقة "راميد" تؤدّي إلى تفاقم حالتهم الصحية، خاصة أنّ مرض السرطان يتطور بشكل سريع.

ووصفت الفاعلة الحقوقية الإجراءات الإدارية المفروضة على مرضى السرطان من حاملي بطاقة راميد بـ"المضحكة"، مضيفة أنّ هذا المشكل يعاني منه مرضى السرطان في المستشفيات العمومية الكبرى بالمغرب، ويُحتّم على وزارة الصحة أن تتدخّل لإزالته، خاصة أنّ ضحاياه هم من الطبقة الفقيرة.

مرضى السرطان الفقراء، المستفيدون من المساعدة الطبية "راميد"، يعانون كذلك من طُول أمد المواعيد الطبية التي تُعطى لهم في المؤسسات الاستشفائية العمومية، والتي تصل إلى ستة أو سبعة أشهر، وهو ما تعتبره فاطمة بوغنبور "كارثة"، مضيفة أنّ الخلايا السرطانية تتطور بشكل سريع، وكلما تأخر علاجها تهدد حياة المريض.

وفي وقت يتحدث المسؤولون الحكوميون عن تطوير المنظومة الصحية في المغرب، يشهد قسم جراحة الدماغ والأعصاب بمستشفى الاختصاصات بالرباط فصول مشهد "درامي"، يتمثل في أنّ مرضى السرطان يجدون أبواب القسم موصدة أمامهم، بسبب أنّ الطبيب المشرف على القسم لا يتوفر على طابَع صالح لإمضاء قرارات السماح بإدخال المرضى إلى القسم.

وتفجّرت هذه "الفضيحة" حين قصدت امرأة مصابة بورم سرطاني في الدماغ المركزَ المغربي لحقوق الإنسان، تشتكي من رفض علاجها في مستشفى الاختصاصات بالرباط، وحينَ تمّت مرافقتها إلى المكان، من طرف مسؤولي المركز، قيل لهم إنّ الطبيب المسؤول لا يتوفر على طابَع إمضاء قرار السماح للمريضة بالعلاج داخل قسم جراحة الدماغ والأعصاب بعدما تقادم الطابع الذي كان يشتغل به.

"قلنا لهم إذا لم يكن لدى إدارة المستشفى ما يكفي من المال لشراء طابَع جديد، فنحن مستعدون أن نطلب من المواطنين أن يساهموا في شرائه"، تقول فاطمة بوغنبور بسخرية ممزوجة بالمرارة، مضيفة أنَّ الطبيب المسؤول عن قسم جراحة الدماغ والأعصاب لا يتوفر على طابَع ختْم قرارات الإذن بالعلاج منذ أربعة شهور.

وبعد لجوء الناشطة الحقوقية بالمركز المغربي لحقوق الإنسان إلى إدارة المستشفى، قيلَ لها إنّ الطبيبَ المسؤول عن قسم جراحة الدماغ والأعصاب لم يطلب تجديد الطابَع، بعدما انمحتْ حروف الطابع الذي كان يختم به قرارات الإذن بعلاج المرضى، وظلّ الطرفان، الطبيب والإدارة، يتقاذفان المسؤولية بينهما، ولم تتمكّن المرأة التي ينهش الورم السرطاني دماغها من الدخول إلى قسم جراحة الدماغ والأعصاب بمستشفى الاختصاصات بالرباط، الذي قصدته أوّل مرة منذ ثلاثة أسابيع، بشق الأنفس، بعد تدخل المركز المغربي لحقوق الإنسان.