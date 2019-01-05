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الرئيسية | مجتمع | تعقيدات إدارية تحرم مرضى السرطان من العلاج في مستشفى بالعاصمة

تعقيدات إدارية تحرم مرضى السرطان من العلاج في مستشفى بالعاصمة

تعقيدات إدارية تحرم مرضى السرطان من العلاج في مستشفى بالعاصمة
هسبريس - محمد الراجي
السبت 05 يناير 2019 - 12:00

فصْل جديد من فصول تردّي الرعاية الصحية الموفَّرة للمواطنين المغاربة في المستشفيات العمومية يجري في قسم جراحة الأعصاب والدماغ بمستشفى الاختصاصات بالرباط، وهو من أكبر المستشفيات بالمغرب، إذ إنّ المرضى بالسرطان يُعانون الأمرّين في سبيل العلاج داخل هذا المستشفى.

السبب الأول الذي يحُول دون أن ينال المرضى المصابون بسرطان الدماغ، المستفيدون من نظام المساعدة الطبية "راميد"، حقهم في الولوج إلى العلاج، المنصوص عليه دستوريا، هو التعقيدات الإدارية التي تسبق العلاج، إذ يُطلب منهم الحصول أولا على وثيقة من مستشفى الحي، ووثيقة أخرى من المستشفى الإقليمي.

فاطمة بوغنبور، عضو لجنة الرصد بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، المسؤولة عن تلقي الشكايات المتعلقة بالقطاع الصحي، قالتْ في تصريح لهسبريس إنّ العراقيل الإدارية التي يواجهها مرضى السرطان الحاملين لبطاقة "راميد" تؤدّي إلى تفاقم حالتهم الصحية، خاصة أنّ مرض السرطان يتطور بشكل سريع.

ووصفت الفاعلة الحقوقية الإجراءات الإدارية المفروضة على مرضى السرطان من حاملي بطاقة راميد بـ"المضحكة"، مضيفة أنّ هذا المشكل يعاني منه مرضى السرطان في المستشفيات العمومية الكبرى بالمغرب، ويُحتّم على وزارة الصحة أن تتدخّل لإزالته، خاصة أنّ ضحاياه هم من الطبقة الفقيرة.

مرضى السرطان الفقراء، المستفيدون من المساعدة الطبية "راميد"، يعانون كذلك من طُول أمد المواعيد الطبية التي تُعطى لهم في المؤسسات الاستشفائية العمومية، والتي تصل إلى ستة أو سبعة أشهر، وهو ما تعتبره فاطمة بوغنبور "كارثة"، مضيفة أنّ الخلايا السرطانية تتطور بشكل سريع، وكلما تأخر علاجها تهدد حياة المريض.

وفي وقت يتحدث المسؤولون الحكوميون عن تطوير المنظومة الصحية في المغرب، يشهد قسم جراحة الدماغ والأعصاب بمستشفى الاختصاصات بالرباط فصول مشهد "درامي"، يتمثل في أنّ مرضى السرطان يجدون أبواب القسم موصدة أمامهم، بسبب أنّ الطبيب المشرف على القسم لا يتوفر على طابَع صالح لإمضاء قرارات السماح بإدخال المرضى إلى القسم.

وتفجّرت هذه "الفضيحة" حين قصدت امرأة مصابة بورم سرطاني في الدماغ المركزَ المغربي لحقوق الإنسان، تشتكي من رفض علاجها في مستشفى الاختصاصات بالرباط، وحينَ تمّت مرافقتها إلى المكان، من طرف مسؤولي المركز، قيل لهم إنّ الطبيب المسؤول لا يتوفر على طابَع إمضاء قرار السماح للمريضة بالعلاج داخل قسم جراحة الدماغ والأعصاب بعدما تقادم الطابع الذي كان يشتغل به.

"قلنا لهم إذا لم يكن لدى إدارة المستشفى ما يكفي من المال لشراء طابَع جديد، فنحن مستعدون أن نطلب من المواطنين أن يساهموا في شرائه"، تقول فاطمة بوغنبور بسخرية ممزوجة بالمرارة، مضيفة أنَّ الطبيب المسؤول عن قسم جراحة الدماغ والأعصاب لا يتوفر على طابَع ختْم قرارات الإذن بالعلاج منذ أربعة شهور.

وبعد لجوء الناشطة الحقوقية بالمركز المغربي لحقوق الإنسان إلى إدارة المستشفى، قيلَ لها إنّ الطبيبَ المسؤول عن قسم جراحة الدماغ والأعصاب لم يطلب تجديد الطابَع، بعدما انمحتْ حروف الطابع الذي كان يختم به قرارات الإذن بعلاج المرضى، وظلّ الطرفان، الطبيب والإدارة، يتقاذفان المسؤولية بينهما، ولم تتمكّن المرأة التي ينهش الورم السرطاني دماغها من الدخول إلى قسم جراحة الدماغ والأعصاب بمستشفى الاختصاصات بالرباط، الذي قصدته أوّل مرة منذ ثلاثة أسابيع، بشق الأنفس، بعد تدخل المركز المغربي لحقوق الإنسان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - سعيد من الريف السبت 05 يناير 2019 - 12:10
هل صدقتم هذه النكتة، طابع متهالك يحرم المواطنين من العلاج، وإذا بحثنا في ثمن الختم سنجده بخس جدا بإمكان اي شخص أن يدفعه.
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2 - ayman السبت 05 يناير 2019 - 12:11
ان الله يمهل ولا يهمل حسبيا الله ونعم الوكيل
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8
3 - يوسف السبت 05 يناير 2019 - 12:19
كون المستشفى يطلب وثيقة من مستشفى الحي و المستشفى الإقليمي فهذه مسألة طبيعية و ضرورية كي لا يلج المستشفى المتخصص كل من هب و دب و يقل الاكتضاض و يتم توجيه المرضى منذ البداية نحو المستشفى المعني بمرضهم؛ على المواطن المغربي الفوضوي أن يعي ذلك و يعرف أن ذلك من مصلحته.
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-2
4 - ossama السبت 05 يناير 2019 - 12:25
قطاع صحة في المغرب يعيش اوضاع مزرية حيث ابسط ظروف تطبيب لا تتوفر
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3
5 - مواطن مغربي حر السبت 05 يناير 2019 - 12:29
لازم يعملون متل الدول الاوربية ادا اتا اليهم مريض لا ينضرون الى الاوراق بل يدخلونه الى غرفة العمليات او غرفة الطبيب وفيما بعد ينضرون الى الاوراق ونحن فى المغرب ننضرو الى الاوراق قبل المريض لازم تغير العقليات المغربية من المسؤول الى المواطن والعكس لكى يتغير المغرب الى الدول المتقدمة ولكن لا اضن الشعب شابع لفهامة بزاف والمسؤل شابع راحة
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4
6 - Ahmed السبت 05 يناير 2019 - 12:36
Le Maroc n'a aucun respect pour ses citoyens. On est la que pour servir et être utiliser par l'oligarchie dominante. On en a marre de servir à engraisser les plus riches et le pouvoir en place. Une classe politique vide de tout idéologie, avide de l'argent et du pouvoir, une justice qui se prostitué pour le plus offrant, la police à la solde de l'argent. Le Maroc est un pays gangrené par la. corruption. Il est temps de se réveiller et de réclamer ce qui est notre.
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7 - ذ.نحيب بالعاصمي السبت 05 يناير 2019 - 12:37
ما احمل ما في البلد،ان مؤسسات حيوية يحكمها مقدم حضري.كما هو حال وزارة الصحة وتوابعها فهي يحكمها وزير بحتكم الى منطق القواعد و يتعامل بطريقة اعوان السلطة.وتبقى ربطة العنق في خبر كان.وليس غريبا ان تتمسك ادارة مستشفى الاختصاصات بمسطرة الاتفاق لذى وزارة الداخلية من شهادة مقدم الحي و ما فوق.خسف الله بالمقدم الارض.
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8 - صوت السبت 05 يناير 2019 - 12:39
إذا تخلت الدولة عن هؤلاء الفقراء المرضى فأين المجتمع المدني أين المحسنون؟ أين الجمعيات؟ أين الأغنياء؟أين نحن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم :(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا).
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9 - Simmo السبت 05 يناير 2019 - 12:44
لا صحة لا تعليم لا شغل ليس لديك الحق في مطالبة حقوقك القوي يأكل الضعيف وكأننا في غابة. هذا هو المغرب وعلى حقيقته المرة.
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