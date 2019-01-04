المحكمة ترفض منح السراح المؤقت لأسامة الخليفي

هسبريس من الرباط

رفضت محكمة سلا، مساء اليوم الجمعة، تمتيع الناشط السابق في حركة 20 فبراير، بالسراح المؤقت، وذلك في أولى جلسات تقديمه أمام القضاء بعد متابعته بتهمة "التحريض على جريمة".

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المحكمة حددت يوم 18 يناير المقبل موعداً لمرافعة هيئة الدفاع التي تنوب عنه والنطق بالحكم عليه في التهم الموجهة إليه.

وكان الوكيل العام للملك قرر صباح اليوم الجمعة مقاضاته في حالة اعتقال، وتمت إحالته مباشرة على محكمة سلا بتهمة "التحريض على جريمة".

ويتابع أسامة الخليفي على خلفية نشره لتدوينة على حسابه الخاص بموقع "فايسبوك" جاء فيها: "بعد الحكم على من تمنى الموت للعثماني بدل السائحتين، أنا أتمنى الموت لكل قيادي في حزب العدالة والتنمية،" مضيفا: "لو كان ممكنا سأعلق رقابهم بشارع محمد الخامس".