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كُتّاب وآراء
المحكمة ترفض منح السراح المؤقت لأسامة الخليفي
رفضت محكمة سلا، مساء اليوم الجمعة، تمتيع الناشط السابق في حركة 20 فبراير، بالسراح المؤقت، وذلك في أولى جلسات تقديمه أمام القضاء بعد متابعته بتهمة "التحريض على جريمة".
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المحكمة حددت يوم 18 يناير المقبل موعداً لمرافعة هيئة الدفاع التي تنوب عنه والنطق بالحكم عليه في التهم الموجهة إليه.
وكان الوكيل العام للملك قرر صباح اليوم الجمعة مقاضاته في حالة اعتقال، وتمت إحالته مباشرة على محكمة سلا بتهمة "التحريض على جريمة".
ويتابع أسامة الخليفي على خلفية نشره لتدوينة على حسابه الخاص بموقع "فايسبوك" جاء فيها: "بعد الحكم على من تمنى الموت للعثماني بدل السائحتين، أنا أتمنى الموت لكل قيادي في حزب العدالة والتنمية،" مضيفا: "لو كان ممكنا سأعلق رقابهم بشارع محمد الخامس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
فين ديك الشجاعة الداعشية ديالك ؟ بغيتي تردنا كلنا مداويخ ما تا نفهموش العربية ، قالك لا اقصد بها التعلاق غير التشواط . وادخل تكرم مع راسك باش تبرد شوية من سخونية الرأس ، المخزن لا يتعدى على احد ما ديرش ما تخافش او كون إنسان او حتى واحد ما منع عليك تتظاهر في الشارع قانونيا وتحترم الاخر .
كون ماكانش المخزن كون ولى المغرب اي ذخلو عليك في دارك ويغتصبونك ويقطعون راسك لان الجاهل الى فاق حاله صعيب قاري او ما قاريش لان الجهل فيه انواع الله يستر كل ولد الناس منه. واليدينا ما قراوش او رباونا تربية حسنة او هاد الجيل نزل عليه الصعر بالضسارات ديالو والله الى خص مل حومة فيها بصري الله يرحمه.