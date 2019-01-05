وردي: القانون ملاذ المغربي أمام حصار الفضيحة وافتقاد النصيحة

حكيم وردي*

تعجز القاعدة القانونية، رغم طموحها النظري لتصير مبدأ أخلاقيا ورادعا زجريا، عن احتواء الالتذاذ السادي لـ"الأنا" بفضيحة "الآخر"، وتقاسم هذه "المتعة" مع الأغيار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي الديمقراطيات الليبرالية حيث الطلب ملح على المعلومة، لا يمكن للقانون أن يتدخل بشكل تلقائي كل مرة لكبح فضول الجمهور "في المعرفة"، كيفما كان مضمونها وطريقة تحصيلها. وما انتعاش صحافة التابلويد/ الفضائح في الديمقراطيات الغربية (أمريكا، إنجلترا، فرنسا...) إلا أحد التمظهرات العملية لحرية التعبير في مجتمع مفتوح على تبادل الأفكار والأخبار.

إن النقاش الكلاسيكي حول التداول غير الأخلاقي للفضيحة يبقى دون معنى في البيئة الرقمية، حيث للأخلاق معنى آخر أو على الأصح هي بدون معنى، فقد أصبح موت القيم وموت المعنى سمتين ملازمتين للمحتوى الأكثر استهلاكا في الفضاء السيبراني، إذ الفضائح المستجدة تسبق كثيرا من يشرّع لها.

لذلك لم تول التشريعات الجنائية المقارنة أهمية قصوى للجواب عن سؤال الأخلاق في انتهاك الحق في الخصوصية، واعتبرتها قضية شخصية لا يمكن للعدالة الزجرية أن تتحرك إزاءها إلا إذا طرقت أبوابها بشكاية، رغم رصد عقوبات جنحية للمساس بالحق في الخلوة داخل الأماكن الخاصة، وتنصيص الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية على الحق في الخصوصية بعناصرها الثلاثة (السرية، العزلة والتخفي).

وإذا كان القاضي Douglas، عضو المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، يرى بأن حق المرء في أن يترك وشأنه هو بداية كل الحريات، فإن الفقيه Carbonier يجمل الحق في الحياة الخاصة ضمن القطاع السري الذي يمتلك فيه الفرد القدرة على الابتعاد عن الغير، والحق في الحياة الهادئة.

وفي إطار هذا التحديد حاول الاجتهاد القضائي المدني عبر دعوى المسؤولية التقصيرية اقتفاء مفهوم الخصوصية وحدود تماسه مع الحق في الإعلام، لا سيما بالنسبة إلى الشخصيات العامة.

لقد شكلت الولايات المتحدة الأمريكية مهد التقعيد الفلسفي والقانوني للحق في الخصوصية، فعندما شهّرت الصحافة الصفراء في بوسطن سنة 1890 بزوجة المحامي ورجل الأعمال صامويل وارين لجأ إلى صديقه المحامي لويس برانديس فكتبا مقالة مرجعية نشراها بمجلة مدرسة القانون بهارفارد تحت عنوان "الحق في الخصوصية"، خلصا فيها إلى أن "حدة وتعقيد الحياة المصاحبة لتقدم الحضارة جعلا قدرا من الانسحاب من العالم ضروريا، وأصبح اﻹنسان، في ظل التأثير التهذيبي للثقافة، أكثر حساسية تجاه العلنية.

ومن ثم فإن العزلة والخصوصية أصبحتا أساسيتين للفرد. ولكن الصناعة والابتكار الحديثين، من خلال غزوهما خصوصية الفرد، ألحقتا به ألما معنويا وضيقا أكبر مما يمكن أن يلحقه به جرح مادي".

وبالنسبة إلى المغرب وغيره من المجتمعات التي تتصادم فيها قيم الحداثة مع رواسب التقليد، فإن الإشكال الحقيقي هو مدى استعداد الجميع لتقبل النتائج الحتمية للدفاع عن الحق في الخصوصية، الذي استخدمته المحكمة العليا الأمريكية سندا لحماية الحق في شراء واستخدام وسائل منع الحمل، والحق في الإجهاض، والحق في الانخراط في ممارسات جنسية مثلية.

فأن تدافع اليوم عن حقك في الخصوصية يمنع عنك الاعتراض مستقبلا على حقوق الأغيار في المثلية، مثلا، كأحد تمظهرات الحق في الخصوصية، باعتبارها المعادل الموضوعي للحق في الحميمية.

لا يخلو الموضوع من تعقيد يصعب معه الحسم بجواب عن أسئلة القيم التي يمكن فرضها على الفرد داخل مجتمع حر ومفتوح. وميزة الهوية المغربية أنها لا تجنح إلى التطرف في فرض نموذج أحادي للسلوك باسم الدين أو الأخلاق أو القناعات الفكرية. إنه التسامح الأصيل في الشخصية المغربية، الذي ينهض صمام أمان للتخفيف من حدة التوترات والتخوفات الناجمة عن زيادة الطلب على الترويج للفضيحة. أما القانون فسيبقى الملاذ الأخير للفرد عندما تحاصره الفضيحة وتعوزه النصيحة.