جمعية "العون والإغاثة" تطلق حملة جديدة لدعم كرامة أسر اليتامى

هسبريس - عبد الواحد استيتو

أعلنت جمعية "العون والإغاثة"، مساء الجمعة بطنجة، عن إطلاق حملتها السادسة لطلب الإحسان العمومي تحت شعار "مشروعي كرامتي 2.0.. لنواصل دعم مشاريع الكرامة لفائدة أسرة اليتيم".

واعتبر مصطفى بكور، رئيس الجمعية، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال الندوة التقديمية للحملة، أن قطاع الإعلام بكل أشكاله وأنواعه وأجناسه "شريك حيوي في رهان تنمية الرأسمال الاجتماعي المغربي وتنمية مجتمع التضامن، الذي قال عنه الملك محمد السادس: فالمغرب كان وسيظل، إن شاء الله، أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، داخل الأسرة الواحدة، والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة".

وأكد المتحدث حرص جمعية "العون والإغاثة" على انخراط الإعلام المحلي والوطني "في دعم حملتنا الإحسانية، التي تحرك قيم التضامن والوطنية لدى المغاربة ومغاربة العالم، وتجمعهم حول قضايا تساندية، وتشركهم في التضامن مع أبناء وطنهم".

وأضاف أن الحملة الحالية ستمكن من دعم 200 أسرة يتيم عبر مرافقتها في إحداث 170 مشروعا مدرا للدخل، تمكن من تأهيل الأسر المستفيدة لتخرج نوعي يضمن اكتفاءها الذاتي واندماجها الإيجابي.

وتنقسم المشاريع، وفق بلاغ صادر عن الجمعية، إلى 12 مشروعا تعاونيا، 68 مشروعا أسريا و90 مشروعا شخصيا.

حري بالذكر أن الحملة الإحسانية مفتوحة خلال الفترة المتراوحة بين 02 يناير و28 فبراير 2019.

وللمزيد من المعلومات وللمساهمة في الحملة، يمكن زيارة صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالجمعية:

https://www.facebook.com/asecour