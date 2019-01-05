المغرب يتسلم جثث شبابه .. الهجرة السرية تحول الأحلام إلى كوابيس

هسبريس ـ عبد السلام الشامخ

تحوَّلَ البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة مفتوحة تفوحُ منها رائحة الموت مع إعلانِ السلطات الإسبانية انتشالَ مزيد من الجثث تعودُ لمهاجرين مغاربة لم يقاوم قاربهم التقليدي قوة الريّاح وارتفاع الأمواج إلى مستويات خطيرة. وبينما تعملُ إسبانيا على إعادة الجثث إلى المغرب، تضعُ عائلات مغربية ريفية أياديها على قلوبها بعدَ اختفاءِ أبنائها في المتوسط لشهور دونَ تبيانِ مصيرهم.

وأعلنت سُلطات إسبانيا أنَّها أرْسلتْ إلى المغرب 18 جثة تعودُ لمهاجرين مغاربة تعرَّض قاربهم للغرق في المتوسط بالقرب من شاطئ بارباتي في مقاطعة قادس (جنوب إسبانيا). وبحسب وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، فقد تمَّ ترحيلُ خمس جثث في الأسبوع الثالث من دجنبر دُفِنُت في مدينة القنيطرة، بينما دُفِنت الجثث الـ13 الباقية في مكناس. أمَّا في سلا، فتم تشيع تسعة مُهاجرين.

وتمَّ ترحيلُ جثتين أمسِ، ودُفنتا في مدينة سلا، بينما تقول السلطات الإسبانية إن إعادة ثلاث جثث أخرى إلى المغرب سيكونُ ابتداء من الأسبوع المقبل. ومن بين الجثث الـ 23 المُكتشفة، تم تحديد 21 جثة (ظهرت على ساحل تشايكلانا في مقاطعة قادس)، في انتظار إثبات هوياتها الرسمية، وفق أوروبا بريس.

وخرجَ من بلدة إمزورن الريفية أربعةُ شبابٍ قصَدُوا المتوسط للهجرة إلى الديار الأوروبية عبرَ "تجيت سكي" خلالَ عطلة الصيف الماضية، لكنهم اختفوا عن الأنظار ولم يسمع عنهم أي جديد إلى حدود اليوم، و"حتى العائلات أحيانا ترفض تسريب معلومات بهذا الخصوص أملا في أن يكون ابنها في أيادي خفر السواحل الإسبانية"، يقولُ مصدر حقوقي لهسبريس.

ولم تظهر أي معلومات عن هؤلاء الشباب الذينَ غادروا المغرب أملاً في الحصول على اللجوء السياسي بالديار الإسبانية، ولا يعرف ما إذا كانوا فعلاً قد بلغوا التراب الإيبيري أم لقوا حتفهم في البحر. ويتمُّ تحديد هوية الجثث من قبل قوات الحرس المدني، بينما تقوم القنصلية المغربية في إسبانيا بالإجراءات الإدارية المواكبة من أجل ضمانِ نقلها لتوارى الثرى بأرض الوطن.

وفورَ وصُولهم التراب الإسباني، يشرعُ المهاجرون المغاربة، خاصة الرّيفيين منهم، في تقديم طلبات اللجوء إلى السلطات التي تقومُ بالنّظر في هذه الطلبات بعدَ مرور 4 أشهر. ويقول إلياس الموساوي بصفته فاعلا حقوقيا في الحسيمة: "بالنظر إلى حجم المعاناة التي يعاني منها الشباب في المنطقة، فإنَّ أخبارَ الموت القادمة من الجارة الشمالية لا يمكنها أبدا أن تكون عائقا أمام الإرادة الجامحة التي سكنت ذواتهم بضرورة الرحيل".

"ورغمَ فصْلِ الشّتاء حيثُ انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر في عرض البحر، وكذلك ارتفاع الأمواج إلى مستويات تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم، إلا أنهم يقدمون على الارتماء في قوارب الموت أملاً في بلوغ الهدف المنشود"، يضيفُ المتحدث نفسه.

وزادَ الموساوي أن "المقبلين على الهجرة لم يخفوا قلقهم من ازدياد حركة خفر السواحل المغربية في العديد من النقط التي تغادر منها أفواج المرشحين للهجرة السرية، وما أذكى هذا القلق هو إيقاف العديد من القوارب وهي تهم بالانطلاق من السواحل المغربية، وكذلك توقيف العديد منها وهي تهم بالخروج من المياه الإقليمية المغربية".

ورغم هذه المعطيات، يردف الفاعل الجمعوي ذاته: "ما زلنا نشاهد يومياً فيديوهات تصلنا من المياه الإقليمية الإسبانية لشباب وصلوا آمنين إلى الضفة الأخرى وهم يتغنون بالشعارات التي تنادي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية (...) هذه المشاهد تجعل باقي المرشحين لا يفقدون أبدا آمالهم في الهجرة".