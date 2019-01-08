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كُتّاب وآراء
ضحايا "الختانة التقليدية" .. "فحولة المغاربة" تسقط بضربة مقص
منهم من بُتر جزء من عضوه الذكري أو شُوّه جهازه التناسلي، وبعضهم توفي نتيجة نزيف دموي حاد، ومنهم من ينتظر.. أطفال من مختلف الأعمار قادهم القدر وجهل الآباء إلى طرق أبواب "الحجام" التقليدي، وكانت النتيجة أن خلّف ذلك نسب عجز متفاوتة لدى أطفالهم. ويبقى ذنبهم الوحيد أنهم يعيشون بهوامش المدن أو بـ"المغرب العميق"، ووضعوا ثقتهم في "الحجام"، الذي يحول أحيانا عيشة رضع وأطفال إلى مأساة وجحيم لا يطاق.
قد تصادف عائلاتهم في طابور الاستشارة الطبية بمصلحة المستعجلات، وغالبا ما يتم توجيههم إلى المراكز الاستشفائية الجامعية، يخفون آلامهم في ملفات حبلى بتقارير طبية، ويسرعون الخطى بغية تحاشي نظرات عطف المارة.
تعرف أم كلثوم حرتي، وهي طبيبة مقيمة بالديار الكندية، عملية ختان الأطفال الذكور، أو ما يصطلح عليه شعبيا بـ"الطهور" أو "الطهارة" أو"الختانة"، بالجراحة التي تطال قلفة الجهاز التناسلي، مشيرة إلى أنها شعيرة دينيّة مرتبطة بالإسلام.
ودعت الطبيبة ذاتها، في تصريح لهسبريس، إلى ضرورة تجنب الختان التقليدي نظرا لمضاعفاته الخطيرة، على اعتبار أن ممتهنيه يجهلون الطريقة الصحيحة للعملية، ويهددون سلامة الأطفال، مبرزة أن الأمر لا يتعلق فقط بهوامش وضواحي المدن، بل إن الآفة ما زالت منتشرة بمدن وحواضر قريبة من العاصمة الإدارية للمملكة.
واستحضرت الطبيبة حرتي في هذا السياق وجود "حجامة" وسط المدن الكبرى وغيرها، وهو المعطى الذي وقفت عليه من خلال حالات استقبلتها خلال فترة تكوينها بمشافي العاصمة الإدارية.
ضربة مقص
حتى إن اختلفت أسماء ضحايا الختان وتوزع مرتكبو هذه الأخطاء بين "الحجام" وحملات الإعذار المنظمة على هامش مواسم "التبوريدة"، فإنها تتوحد في أغلبها في حرمان "طيور الجنة"، خصوصا أولئك القادمين من أرياف المدن، من فحولتهم وتجعلهم رهائن نقص سيحكم مصير مستقبلهم مدى الحياة.
كم "ضربة مقص" خاطئة قضت على آمال طفل٬ وصار أقصى ما يتمناه أن "يتبول بطريقة طبيعية"٬ وكم حفل ختان غدا حزنا ومأساة، تقول أم كلثوم، قبل أن تضيف أن "أغلب ممتهني الحجامة التقليدية لا يعمدون إلى تعقيم الأدوات المستعملة في عملية الختان، وهو ما قد يفضي إلى إصابة الطفل بأمراض٬ ناتجة عن التعفنات، إلى جانب حدوث نزيف دموي".
وأكدت في هذا الصدد على ضرورة القطع مع هذه الأساليب العتيقة، وضرورة إخضاع الطفل المقبل على الختان لتحاليل مخبرية للتأكد من نسبة تخثر الدم.
ودعت الطبيبة حرتي إلى ضرورة فحص الطفل قبل عملية الختان لمعرفة ما إذا كانت هناك عوارض وموانع لها، مشيرة إلى أنه "ليست هناك عملية صغيرة أو كبيرة، فالمضاعفات واحدة، ويمكن أن تترتب عنها آثار نفسية قاتمة قد تتحول إلى مركب نقص يتعايش معه المريض في حالتي مرضه وشفائه".
الصمت يقتل
يحاط موضوع أخطاء الختان، التي تصيب الجهاز التناسلي٬ بستار كثيف من الكتمان، وهذا راجع إلى طبيعة المجتمع، الذي يميل إلى "السترة" لطمس أهوال الفضيحة.
وتتفاقم الحالة المرضية وتتفشى معها عوامل نفسية بحكم حساسية العضو ورمزيته وسط مجتمع تحكمه تمثلات مجتمعية تنفي معنى "الرجولة" عن ذوي التشوهات بالعضو التناسلي.
ولا تتوقف الآثار النفسية والعضوية التي تتعايش مع حياة ضحية الختان التقليدي عند مرحلة عمرية محددة٬ بل تمتد تداعياتها إلى مراحل عمرية أخرى.
ودعت الطبيبة حرتي إلى ضرورة إشراف ذوي الاختصاص على عمليات الختان حتى يتم تخطّي احتمالات الخطأ، وما يمكن أن يسفر عن ذلك من عواقب وخيمَـة على المستويين البدني والسيكولوجي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
الختان التقليدي هوالختان الطبيعي الذي خرج لنا رجال فحول ذوو قوة جنسية ممتازة وتجد العضو الذكري لدى من ختن بالتقليدي ممتازا وعاديا اما في هذا العصر لما انتشر الختان العصري الطبي عانى الشباب من أعضاء تناسلية مشوهة غير مكتملة فانتشرت المثلية الجنسية انتشارا ملفتا، في الوقت الذي كانت فيها نادرة أياااااام زمان
حلل وناقش
من المهم القيام بالطهاره في الأسبوع الأول حيث أن الجهاز العصبي لم يكتمل بعد للوليد ومن الظلم التأخير كما تفعل بعض البلاد كماليزيا مثلا حيث يختن الطفل وهو في سن الثامنة !!! وهذه معاناه
من المهم إجراء الطهاره في مركز طبي تحت رعاية طبيب مختص.
نصيحتي لكم هي القيام بتحليل دموي قبل الختان للتاكد من عدم اصابت الطفل بالهيموفيليا,او نقص حاد في فيتامين K المسؤول عن تكوين البروتينات المشاركة في تجلط الدم و التي تساعد على التئام الجروح و شفائها تماما , والتي لا تتعدى 100 درهم مغربي في مختبرات التحاليل القريبة من مقر سكناكم .
هناك من يستصغر هذه العملية أو يبخسها حقها , ولهذا أقول لكم اتقوا الله في أبنائكم , وتعاملوا مع طبيب مرخص او ممرض متعدد الاختصاصات ذو تجربة , وقوموا بالتحري قبل ذلك .
أعانكم الله تعالى ووفقكم لما فيه الخير والصلاح لكم ولابنائكم .
اظن أننا نحن العرب عندنا العضو الذكري افضل من المخ ... فان لا يشتغل المخ فهي مسألة عادية و من الله ... و لكن أن لا يشتغل العضو الذكري فتلك اكبر موصيبة و الطامة الكبرى و الجحيم و كذا هههههه
يمكن أن تتمّ هذه العملية في بوادي لا تتوفر على مستشفيات ولم يرَ الناس فيها وجهَ طبيب قط وهناك مناطق نائية يتعذر على ساكنيها الوصول إلى المدينة لانعدام وسائل النقل ولقلة ذات اليد ؟ ومن أين للفقراء أجرة الطبيب وتكلفة الأدوية ؟ والله اتعب من هؤلاء الذين يعيشون في رفاهية وينسون الذين يعانون تحت خط الفقر... أين جمعيات حقوق الطفل ؟
شعيرة مرتبطة بالإسلام؟
حلل وناقش