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الرئيسية | مجتمع | ضحايا "الختانة التقليدية" .. "فحولة المغاربة" تسقط بضربة مقص

ضحايا "الختانة التقليدية" .. "فحولة المغاربة" تسقط بضربة مقص

ضحايا "الختانة التقليدية" .. "فحولة المغاربة" تسقط بضربة مقص
أيوب صدور من وزان
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:00

منهم من بُتر جزء من عضوه الذكري أو شُوّه جهازه التناسلي، وبعضهم توفي نتيجة نزيف دموي حاد، ومنهم من ينتظر.. أطفال من مختلف الأعمار قادهم القدر وجهل الآباء إلى طرق أبواب "الحجام" التقليدي، وكانت النتيجة أن خلّف ذلك نسب عجز متفاوتة لدى أطفالهم. ويبقى ذنبهم الوحيد أنهم يعيشون بهوامش المدن أو بـ"المغرب العميق"، ووضعوا ثقتهم في "الحجام"، الذي يحول أحيانا عيشة رضع وأطفال إلى مأساة وجحيم لا يطاق.

قد تصادف عائلاتهم في طابور الاستشارة الطبية بمصلحة المستعجلات، وغالبا ما يتم توجيههم إلى المراكز الاستشفائية الجامعية، يخفون آلامهم في ملفات حبلى بتقارير طبية، ويسرعون الخطى بغية تحاشي نظرات عطف المارة.

تعرف أم كلثوم حرتي، وهي طبيبة مقيمة بالديار الكندية، عملية ختان الأطفال الذكور، أو ما يصطلح عليه شعبيا بـ"الطهور" أو "الطهارة" أو"الختانة"، بالجراحة التي تطال قلفة الجهاز التناسلي، مشيرة إلى أنها شعيرة دينيّة مرتبطة بالإسلام.

ودعت الطبيبة ذاتها، في تصريح لهسبريس، إلى ضرورة تجنب الختان التقليدي نظرا لمضاعفاته الخطيرة، على اعتبار أن ممتهنيه يجهلون الطريقة الصحيحة للعملية، ويهددون سلامة الأطفال، مبرزة أن الأمر لا يتعلق فقط بهوامش وضواحي المدن، بل إن الآفة ما زالت منتشرة بمدن وحواضر قريبة من العاصمة الإدارية للمملكة.

واستحضرت الطبيبة حرتي في هذا السياق وجود "حجامة" وسط المدن الكبرى وغيرها، وهو المعطى الذي وقفت عليه من خلال حالات استقبلتها خلال فترة تكوينها بمشافي العاصمة الإدارية.

ضربة مقص

حتى إن اختلفت أسماء ضحايا الختان وتوزع مرتكبو هذه الأخطاء بين "الحجام" وحملات الإعذار المنظمة على هامش مواسم "التبوريدة"، فإنها تتوحد في أغلبها في حرمان "طيور الجنة"، خصوصا أولئك القادمين من أرياف المدن، من فحولتهم وتجعلهم رهائن نقص سيحكم مصير مستقبلهم مدى الحياة.

كم "ضربة مقص" خاطئة قضت على آمال طفل٬ وصار أقصى ما يتمناه أن "يتبول بطريقة طبيعية"٬ وكم حفل ختان غدا حزنا ومأساة، تقول أم كلثوم، قبل أن تضيف أن "أغلب ممتهني الحجامة التقليدية لا يعمدون إلى تعقيم الأدوات المستعملة في عملية الختان، وهو ما قد يفضي إلى إصابة الطفل بأمراض٬ ناتجة عن التعفنات، إلى جانب حدوث نزيف دموي".

وأكدت في هذا الصدد على ضرورة القطع مع هذه الأساليب العتيقة، وضرورة إخضاع الطفل المقبل على الختان لتحاليل مخبرية للتأكد من نسبة تخثر الدم.

ودعت الطبيبة حرتي إلى ضرورة فحص الطفل قبل عملية الختان لمعرفة ما إذا كانت هناك عوارض وموانع لها، مشيرة إلى أنه "ليست هناك عملية صغيرة أو كبيرة، فالمضاعفات واحدة، ويمكن أن تترتب عنها آثار نفسية قاتمة قد تتحول إلى مركب نقص يتعايش معه المريض في حالتي مرضه وشفائه".

الصمت يقتل

يحاط موضوع أخطاء الختان، التي تصيب الجهاز التناسلي٬ بستار كثيف من الكتمان، وهذا راجع إلى طبيعة المجتمع، الذي يميل إلى "السترة" لطمس أهوال الفضيحة.

وتتفاقم الحالة المرضية وتتفشى معها عوامل نفسية بحكم حساسية العضو ورمزيته وسط مجتمع تحكمه تمثلات مجتمعية تنفي معنى "الرجولة" عن ذوي التشوهات بالعضو التناسلي.

ولا تتوقف الآثار النفسية والعضوية التي تتعايش مع حياة ضحية الختان التقليدي عند مرحلة عمرية محددة٬ بل تمتد تداعياتها إلى مراحل عمرية أخرى.

ودعت الطبيبة حرتي إلى ضرورة إشراف ذوي الاختصاص على عمليات الختان حتى يتم تخطّي احتمالات الخطأ، وما يمكن أن يسفر عن ذلك من عواقب وخيمَـة على المستويين البدني والسيكولوجي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - DR Najib الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:13
arrentez de dire n'importe quoi, d'abord même les opérations chirurgicales dans les plus prestigieuses cliniques au Monde sont aussi vulnérable, et l'erreur Médicale est toujours présente, en plus même les Juifs se font incisé parle Rabbin avec un Couteau en plus, Cette médecin veut seulement surfer sur la vague et n'a rien à ajouter , tous les enfants de mon age (36ans) tous passés par l'HAJJAM qui nous dit (Lève la tête et regarde un oiseau !) ensuite il coupe , c'est aussi facile
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-5
2 - مغربي مشاكس الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:21
غير متفق مع المقال
الختان التقليدي هوالختان الطبيعي الذي خرج لنا رجال فحول ذوو قوة جنسية ممتازة وتجد العضو الذكري لدى من ختن بالتقليدي ممتازا وعاديا اما في هذا العصر لما انتشر الختان العصري الطبي عانى الشباب من أعضاء تناسلية مشوهة غير مكتملة فانتشرت المثلية الجنسية انتشارا ملفتا، في الوقت الذي كانت فيها نادرة أياااااام زمان
حلل وناقش
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-26
3 - محمد سعيد KSA الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:25
السلام عليكم

من المهم القيام بالطهاره في الأسبوع الأول حيث أن الجهاز العصبي لم يكتمل بعد للوليد ومن الظلم التأخير كما تفعل بعض البلاد كماليزيا مثلا حيث يختن الطفل وهو في سن الثامنة !!! وهذه معاناه

من المهم إجراء الطهاره في مركز طبي تحت رعاية طبيب مختص.
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3
4 - لا للختان التقليدي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:26
يجب على رئيس الحكومة ان يتدخل عاجلا ويضعون مرسوم قانون بالزربة كما فعلوا في الساعة الاضافية هذا القانون يمنع الختانة التقليدية ولا يتم الختان إلا في المستشفيات العمومية وبالمجان وفي المصحات بالاداء وتكون هناك تحاليل لنسبة اختر الدم. راه صحة اطفالنا ليست رخيصة. ومن خالف القانون السجن للحجام والغرامة لولي الطفل.
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9
5 - Kada mohamed الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:29
السلام عليكم صاراحا كنت ندابز معت اازوجة ديالي مقولها نطهرو لولدي فالمغرب تقولي لا هنا حسن نقولها تما لي عنهم تجربة بصاح دروك غادي نبلع فمي هنا فرانسا يبانلي حسن من بعد ما قريت هاد المقالاش بنلكم
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4
6 - Rida الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:30
السلام عليكم هاد شي في العصر الذهبي مكاين لاتشويه ولا يحزنون هي الأجهزة وخصوصا المقص يكون في يد محترفة وخبرة تقليدية اما الان يجب الحذر من الأدوات المستعملة الاغلبية في وقتنا الحالي يدخلون الى المصحة للختانة
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4
7 - عبد العزيز الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:31
السلام عليكم اخواني في الله
نصيحتي لكم هي القيام بتحليل دموي قبل الختان للتاكد من عدم اصابت الطفل بالهيموفيليا,او نقص حاد في فيتامين K المسؤول عن تكوين البروتينات المشاركة في تجلط الدم و التي تساعد على التئام الجروح و شفائها تماما , والتي لا تتعدى 100 درهم مغربي في مختبرات التحاليل القريبة من مقر سكناكم .
هناك من يستصغر هذه العملية أو يبخسها حقها , ولهذا أقول لكم اتقوا الله في أبنائكم , وتعاملوا مع طبيب مرخص او ممرض متعدد الاختصاصات ذو تجربة , وقوموا بالتحري قبل ذلك .
أعانكم الله تعالى ووفقكم لما فيه الخير والصلاح لكم ولابنائكم .
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5
8 - tangerois الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:32
La signification de puceau ou vierge chez les chrétiens"non circoncis"c’est l’homme qui n’a pas eu de rapport sexuel savez vous que le puceau ne peut pas faire l’amour à une fille vierge!! Le puceau la peau colle à son sexe il doit décalotter son sexe »arracher la peau " et c’est très douloureux avec des saignements pire que chez la fille vierge. C’est pour ça la virginité de la fille chez eux est inconvénient.dieu merci pour l’islam
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0
9 - Abdelghani الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:32
نتكلم على العضو الذكري و كأنه احسن مايملك اﻹنسان ... اين المخ ... اين القلب ... و اين الكبد ... و هل العضو الذكري افضل من المخ !!!؟
اظن أننا نحن العرب عندنا العضو الذكري افضل من المخ ... فان لا يشتغل المخ فهي مسألة عادية و من الله ... و لكن أن لا يشتغل العضو الذكري فتلك اكبر موصيبة و الطامة الكبرى و الجحيم و كذا هههههه
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2
10 - زمن التخصص الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:33
يجب ان يسند الامر الى اهل لا الى غير أهله .كل شيئ يجب ارجاعه الى اهل التخصص فيه، فكل له مجال تخصصه ،فيجب علينا ان نحترم التخصص ون لا نتطاول عليه، مضى زمن العالم الأوحد .
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3
11 - تصحيح وتساؤل الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:35
جاء في المقال أن "عملية ختان الأطفال الذكور، [... ] شعيرة دينيّة مرتبطة بالإسلام" والأصح أنها مرتبطة باليهودية كذلك...ولكل زمان أدواته وأهله... كيف
يمكن أن تتمّ هذه العملية في بوادي لا تتوفر على مستشفيات ولم يرَ الناس فيها وجهَ طبيب قط وهناك مناطق نائية يتعذر على ساكنيها الوصول إلى المدينة لانعدام وسائل النقل ولقلة ذات اليد ؟ ومن أين للفقراء أجرة الطبيب وتكلفة الأدوية ؟ والله اتعب من هؤلاء الذين يعيشون في رفاهية وينسون الذين يعانون تحت خط الفقر... أين جمعيات حقوق الطفل ؟
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3
12 - خاتم مختون خنتى الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:36
السلام عليكم
شعيرة مرتبطة بالإسلام؟
حلل وناقش
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0
13 - واحد الثلاثاء 08 يناير 2019 - 12:37
الواعرة كاع هي أن الختانة غير سنة، وما مفروضاش فالدين.
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