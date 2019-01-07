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الرئيسية | مجتمع | مركز يرفض التشهير بـ"مثلي مراكش" وماء العينين‎

مركز يرفض التشهير بـ"مثلي مراكش" وماء العينين‎

مركز يرفض التشهير بـ"مثلي مراكش" وماء العينين‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 يناير 2019 - 09:10

اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن ما أقدم عليه ناشرو صور "مثلي مراكش" امتهان لكرامته، وسلوك مشين في حق الشخص المعني، بصرف النظر عن أفعاله، مشددا على أن من شأن ذلك السلوك أن يشكل تحريضا غير مباشر للاعتداء عليه، "خاصة أن بعض المصادر تؤكد أن من قاموا بهذا السلوك عناصر أمنية مكلفة بإنفاذ القانون".

وشدد المركز، في بيان توصلت به هسبريس، على أن ما جرى نشره من صور، "يدعي أصحابها أنها تخص النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، ومن انتقادات لا أخلاقية لأسلوبها في الحياة، استهداف للحياة الخاصة لمواطنة، ينطوي على عنصرية واحتقار في حق امرأة، ذنبها أنها نذرت نفسها للعمل السياسي، مما يؤكد أن ما يحرك أصحاب هذا الانتقاد لا يعدو أن يكون تصفية لحسابات سياسية، بوازع مليء بالكراهية والحقد، مما يشكل عنفا لفظيا، وخطرا حقيقيا على سمعتها وتهديدا لحياتها ولاستقرارها الاجتماعي".

التنظيم الحقوقي قال إن ما يجري تداوله من صور ومن استهداف للحياة الخاصة للناس ضرب للأعراف وللقيم الإنسانية السمحاء، وانشغال مقيت وعدواني بخصوصيات الناس، وإلهاء عن القضايا الحقيقية.

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان النيابة العامة بالتحقيق الفوري في مصدر الصور المتعلقة بمثلي مراكش، ومتابعته طبقا للقانون. كما يدعو المركز سالف الذكر المؤسسة ذاتها بفتح تحقيق في حق من تجرأ على استهداف الحياة الخاصة لمواطنة، نائبة برلمانية، ضاربا عرض الحائط مبدأ محاربة التمييز ضد المرأة، ومبدأ احترام الحياة الخاصة للمواطنين، وموجها سهام الحقد والضغينة في وجه نائبة برلمانية.

ودعا المركز إلى احترام الحياة الخاصة للمواطنين، والابتعاد عن تشويه سمعة الناس، مشددا على أن كل من أخل بالنظام العام فإنه يبقى تحت طائلة القانون، ولا ينبغي تعريضه للفضح ولامتهان كرامته.

ودق التنظيم ناقوس الخطر "إزاء السلوك غير الأخلاقي لبعض الأشخاص، بنشر صور تدخل في نطاق خصوصيات المواطنين، حيث تنتشر، عبر الفضاء الافتراضي وفي المواقع الاجتماعية، كانتشار النار في الهشيم، يسعى أصحابه من خلال ذلك إلى تصفية حساباتهم الشخصية والسياسية والإيديولوجية في حق خصومهم؛ وهو ما يشكل جانبا من جوانب العنف الاجتماعي الخطير، الذي بات يعيش على إيقاعه مجتمعنا، في ظل ضعف فعالية العدالة المغربية في وضع حد لمثل هذا المنحى الخطير، الذي يهدد قيم السلم والتعايش السلمي داخل المجتمع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - صاحب الدراجة الاثنين 07 يناير 2019 - 09:27
سبحان الله
كانوا يدافعون عن حرية كاميرات الصحافة و حرية التعيبر
و اليوم تجرمون الكاميرات الشعبية
أمريكا تقدمت بتسهيل تصوير بالكاميرات اليدوية ف الثمانينات و التسعينات
ربما عند إقتناء الهاتف الذكي يجب أخد ترخيص من السلطة المحلية. مستقبلا
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-5
2 - م المصطفى الاثنين 07 يناير 2019 - 09:32
ما قام به هذا المواطن من سلوكات مخالفة لثقافتنا وقيمنا الدينية شيء مرفوض وتنفر منه العين. لكن هذا لا يسمح لأي منا لا أن ياخذ له صورا ولا ان يقوم بتشهير سلوكه ولا أن يواجهه باي شكل من الأشكل : عنفا او شتما أو ما شابه ذلك. فالقانون هو الذي يقول كلمته في حقه.
أما ما قيل في حق السيدة ماء العينين، فهو سلوك شائن معبر بالوضوح عن عدم احترام الحياة الشخصية لهذه البرلمانية.
فالحياة الشخصية للإنسان خط أحمر، لا يسمح لأي كان أن يدوسها.
وكلمتي هذه ليست دفاعا عن هذه السيدة،د فقط، التي لا انتمي لا لحزبها ولا لأي حزب آخر، وإنما دفاع عن المرأة المغربية التي يجب احترامها وتقديرها وصيانة كرامتها.
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1
3 - غريب في بلادي الاثنين 07 يناير 2019 - 09:38
غريب امركم يا مسؤولين ويا من تحسبون انفسكم مدافعين عن الحرية والحق اين كنتم عندما سجن اهل الحسيمة وجرادة والدار البيضاء و تلاميذ الساعة والصحافيين وووو . تكلموا عن الحق فسجنو ...... اذا افعلوا ما شئتم وعندما نتكلم لا يحق لنا بصراحة هذا هو الظلم والتحقير ... اصبحنا في بلاد لا حسيب ولا رقيب فيها
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7
4 - شاكر الاثنين 07 يناير 2019 - 09:40
لامجال للجمع بين الحدثين في نفس المقال .
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11
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