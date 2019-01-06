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الرئيسية | مجتمع | وزارة الأوقاف: الثلاثاء فاتح جمادى الأولى بالمغرب

وزارة الأوقاف: الثلاثاء فاتح جمادى الأولى بالمغرب

وزارة الأوقاف: الثلاثاء فاتح جمادى الأولى بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الأحد 06 يناير 2019 - 21:35

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الأولى لعام 1440 هـ هو يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1440 هـ بعد مغرب يوم الأحد 29 ربيع الثاني 1440 هـ موافق 6 يناير 2019 م، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الأحد 29 ربيع الثاني 1440 هـ موافق 6 يناير 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر ربيع الثاني يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر جمادى الأولى هو يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب".

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