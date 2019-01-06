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كُتّاب وآراء
جديد قضية "مثلي مراكش" .. الحموشي يعاقب أربعة مسؤولين أمنيين
دخل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بقوة على خط ملف "مثلي مراكش"، الذي ظهر في صور ومقاطع فيديو ليلة رأس السنة الجديدة بمراكش، حيث قرر معاقبة مسؤولين أمنيين بسبب ما تم اعتباره تقصيرا في حماية الشخص المذكور من تهجمات الحاضرين والتقاط صور له.
وأفاد بلاغ لمديرية الأمن بأن الحموشي أصدر عقوبات تأديبية توزعت بين التوقيف المؤقت عن العمل، والتوبيخ، والإنذار في حق أربعة مسؤولين يعملون بولاية أمن مراكش.
وتتوزع رتب هؤلاء المسؤولين الأمنيين بين عميد شرطة إقليمي وعميد ممتاز وضابط أمن ممتاز وضابط أمن، لإخلالهم بالتزاماتهم المهنية، وعدم اتخاذهم التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على المعطيات الشخصية الخاصة بشخص كان موضوع بحث تمهيدي في قضية حادثة سير.
ووفق البلاغ ذاته، فإن إصدار هذه العقوبات التأديبية يأتي في أعقاب البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن، بتكليف من المدير العام للأمن الوطني، والذي حدد بشكل دقيق الإخلالات المنسوبة إلى المسؤولين الأمنيين المخالفين، والتي تمثلت في التقصير الواضح في صون المعطيات التشخيصية الخاصة بالأفراد، الذين هم موضوع مساطر وأبحاث قضائية.
وأكدت مديرية الأمن على أنها حريصة على التطبيق السليم للقانون، وأنها عازمة على مواصلة توطيد مبادئ التخليق الوظيفي، بما يضمن تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (55)
وتمنعهم من أداء واجبهم على أحسن وجه لي القبض على المجرمين ونشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين
لكن هذا لا يلغي إنسانية المثليين و المثليات، و يجب أن يكون تعامل رجال الأمن في مثل هذه الحالات بشكل حرفي رزين و منضبط لأخلاقيات المهنة
و لحقوق الإنسان.
و من أبتلي بكارثة أخلاقية أو جنسية يجب أن يستتر، و أقول للمثلي بطل هذه الفضيحة : نحن ضد ما تقوم به من رذيلة و إنحراف، لكننا أيضا ضد ما تعرضت له من تشهير و معاملة مهينة، و القانون فوق الجميع من رجال أمن و مثليين
و أسوياء و متدينين و علمانين و ملحدين.
و في الأخير، إذا كان فعلا خبر قيامه بطلب اللجوء إلى هولندا أو السويد، فإني أقول كان الله في عون هذه الدول، التي لا تستقبل إلا الحالات الشاذة و الجانحة و العنيفة من المغاربة، مما يعطون صورة موغلة في القتامة و السلبية عن الشعب المغربي، الشعب المحترم و المسالم.
اسيدي حنا باغين قانون اسير لبلاد اكون على الصغير او لكبير ماشي كل مارا نسمعو كبش فداء مشا فيها بدعو حقوق الانسان او شي حاجا اوخرا
ولي تضلم مسكين او مكانوش تصاور اشنو نديرو فيه مسكين نقول او هاد الشرطة مساكن اشنو دنبهم حيت باغين احافضو على الامن الى كانت القضية بحال هك خاصهم اعاقبو حتا الشرطة لي لقاو القبض على الشفارة او صوروهم جيبينهم او زيدون هاد العقاب تخاد حيت المتلي باغي اطلب لجوء سياسي لاروبا
و الغريب في الأمر أنه يقول حسب هسبريس انه تعرض لجريمة لا تغتفر و نسي ان يطلب المغفرة من الله
و لو خطأو الشرطة لا يجب الإفصاح عن عقوبتهم حتى لا نفقد هبتهم و حتى لا نحبط عملهم. تخيلوا المغرب بدون شرطة هل سنحترم بعضنا أم نتقاتل ف طرقات.
أنا أحيي رجال الشرطة و الدرك على مرور رأس السنة بدون حوادث
راه شعب كلو مسلح بالهواتف شحال قدك متحظي
اما دوك ضباط راه كنو ديرين خدمتهم مساكن حشوما عليك ره غير تعديتي عليهم
قبل عقاب المجرم
عجب عجب
و إنا لله و إنا إليه راجعون .
حسبنا الله و نعم الوكيل
لان الشارع ليس بالمسجد والانسان يجب أن يتمتع بحرية وجدانه لا دخل لأحد في حياته الشخصية
تأكدت من شيئ واحد هو أننا شعب جد تافه مادمنا لا نحترم خصوصيات الأفراد بغض النظر عن ميولاتهم ونحشر انفسنا في ما لايعنينا ونبحث عن الفضائح وتدمير نفسية الانسان ومستقبله كابراز بطاقته المهنية على مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة مشاعره ومشاعر أسرته.
ثم يتبين عدم تكوين الأمن و ونصف حرفيته في التعامل مع هذه القضايا والدليل ما قام به السيد الحموشي فعلا قراره يستحق الاشادة.
شيء يتلج الصدر بهاته العقوبات انا لست هنا ادافع عن المتلي او ما شابه دلك انا ضد المتلية و الشدود و الخروج عن الطبيعة الكونية انا مع افشاء السر المهني و التشهير ببطاقته الوطنية و كدلك بصاقته المهنية التي تخص الخدمة العسكرية لان الجندية كرامة و الجندية براء من هؤلاء المتليين.نشكر القوات المسلحة دخولها و اصدار اوامرها بالتحقيق و معاقبة كل مسؤول على فعلته الشنيعة.
و نسال الله العلي القدير ان يهدي هؤلاء و ان يشفيهم من هدا الوباء و المرض و ان يترجلووووووووو......
للاسف لم يكن ضروريا هذه العقوبات وهذا سيفتح الباب امام امثال هذا المثلي وغيره للتطاول على المجتمع واعرافه وتقاليده والتطاول على الشريعة والقوانين
بصراحة شعب ذو خلق منحط.
المغاربة لا يقبلون اللواط العلني و من عنده بلية فليستتر و اللي حصل يودي و الله يعفو على الجميع فابو نواس كان عاص و عندما تاب فهو الدي كتب في آخر أيامه احسن دعاء في الحج
لبيك الله ما لبيك............
ادخل لغوغل و تأكد من دلك بكتابة
صاحب دعاء
لبيك......
والمشكل أن الغالبية التي تستنكر تمارس المثلية وهذا بإجماع جميع الدكاترة وأخصائيي علم النفس والإجتماع،فكل الذين يصدر منهم رد فعل عنيف تجاه المثليين هم أيضا مثليين بطبيعتهم ويعتبر رد فعلهم هذا نتيجة لخوفهم من نظرة المجتمع و أن يكتشف سرهم يوما ما،فيعيشون في صراع كبير بين ممارستهم للمثلية في الخفاء وعدم قبولهم بالإعتراف بذلك مما ينتج عنه إنتقام من المثليين الآخرين وهم في حقيقة الأمر ينتقمون من ذواتهم
المثلية كانت ولازالت وستبقى أبد الدهر وكفى دجلا وضحكا على الذقون