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الرئيسية | مجتمع | جديد قضية "مثلي مراكش" .. الحموشي يعاقب أربعة مسؤولين أمنيين

جديد قضية "مثلي مراكش" .. الحموشي يعاقب أربعة مسؤولين أمنيين

جديد قضية "مثلي مراكش" .. الحموشي يعاقب أربعة مسؤولين أمنيين
هسبريس من الرباط
الأحد 06 يناير 2019 - 22:00

دخل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بقوة على خط ملف "مثلي مراكش"، الذي ظهر في صور ومقاطع فيديو ليلة رأس السنة الجديدة بمراكش، حيث قرر معاقبة مسؤولين أمنيين بسبب ما تم اعتباره تقصيرا في حماية الشخص المذكور من تهجمات الحاضرين والتقاط صور له.

وأفاد بلاغ لمديرية الأمن بأن الحموشي أصدر عقوبات تأديبية توزعت بين التوقيف المؤقت عن العمل، والتوبيخ، والإنذار في حق أربعة مسؤولين يعملون بولاية أمن مراكش.

وتتوزع رتب هؤلاء المسؤولين الأمنيين بين عميد شرطة إقليمي وعميد ممتاز وضابط أمن ممتاز وضابط أمن، لإخلالهم بالتزاماتهم المهنية، وعدم اتخاذهم التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على المعطيات الشخصية الخاصة بشخص كان موضوع بحث تمهيدي في قضية حادثة سير.

ووفق البلاغ ذاته، فإن إصدار هذه العقوبات التأديبية يأتي في أعقاب البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن، بتكليف من المدير العام للأمن الوطني، والذي حدد بشكل دقيق الإخلالات المنسوبة إلى المسؤولين الأمنيين المخالفين، والتي تمثلت في التقصير الواضح في صون المعطيات التشخيصية الخاصة بالأفراد، الذين هم موضوع مساطر وأبحاث قضائية.

وأكدت مديرية الأمن على أنها حريصة على التطبيق السليم للقانون، وأنها عازمة على مواصلة توطيد مبادئ التخليق الوظيفي، بما يضمن تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (55)

1 - محمد الأحد 06 يناير 2019 - 22:11
كان الأحرى به أن يقوم بترقيتهم لأنهم قاموا بعملهم على أحسن وجه أظن أن مثل هذه العقوبات ستحبط من عزيمة رجال الأمن الشرفاء
وتمنعهم من أداء واجبهم على أحسن وجه لي القبض على المجرمين ونشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين
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-146
2 - Simmo الأحد 06 يناير 2019 - 22:13
المعاقبة تقام عن طريق المحاكم والقضاء .مشي سير تجلس في دارك على ما الأمور تهدء
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-70
3 - aziz الأحد 06 يناير 2019 - 22:13
مجرد رأي - ربما هذه الإجراءات ستدفع ببعض رجال الأمن إلى تفادي التدخل في مثل هاته المواقف سيرا على المثال الذي يقول "آش داني نمشط لهاد القرع راسو"
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51
4 - zineb الأحد 06 يناير 2019 - 22:16
نطلب الهداية لشاذ مراكش و الابتعاد عن الشدود الجنسي لما له من عواقب و امراض فتاكة و معدية...المسامح كريم لأفراد الامن فالخطأ نتعلم منه.و نستغفر الله العظيم من كثرة الفواحش.
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52
5 - متابع الأحد 06 يناير 2019 - 22:16
بغض النظر عن مثليته عافاه الله هو مواطن مغربي كان يجب صون كرامته وكان على الامنيين الحفاظ على السرية المهنية وعدم تسرىيب معلومات تتعلق بالشخص قيد البحث . اللهم مثلي لا يوذي احدا ولا مشرمل يؤذي ويزرع الرعب في المجتمع بتلك السكاكين الضخمة الحجم
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151
6 - مواطن بسيط الأحد 06 يناير 2019 - 22:17
هذا هو القانون المغربي عندما يظهر في غير محله,التشجيع على الانحلال الاخلاقي اصبح مباحا في مجتمعنا,وقضية التشهير في هذه الحادتة ضروري وملح للقضاء على هذه الظاهرة من التفشي فلا يعقل ان يتحول وطننا الكريم وشعبه الى قوم لوط ,فلا القانون ولا جمعيات حقوق الانسان ستدفع تمنا لهذا الفساد بل مجمتعنا وابنائنا
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-60
7 - أستاذ الاجتماعيات الأحد 06 يناير 2019 - 22:19
الإنحراف مرفوض، المثلية من لواط و سحاق، شيء مقزز و إنحطاط خسيس للنفس البشرية نحو أغوار مظلمة من الضياع و القذارة.
لكن هذا لا يلغي إنسانية المثليين و المثليات، و يجب أن يكون تعامل رجال الأمن في مثل هذه الحالات بشكل حرفي رزين و منضبط لأخلاقيات المهنة
و لحقوق الإنسان.
و من أبتلي بكارثة أخلاقية أو جنسية يجب أن يستتر، و أقول للمثلي بطل هذه الفضيحة : نحن ضد ما تقوم به من رذيلة و إنحراف، لكننا أيضا ضد ما تعرضت له من تشهير و معاملة مهينة، و القانون فوق الجميع من رجال أمن و مثليين
و أسوياء و متدينين و علمانين و ملحدين.
و في الأخير، إذا كان فعلا خبر قيامه بطلب اللجوء إلى هولندا أو السويد، فإني أقول كان الله في عون هذه الدول، التي لا تستقبل إلا الحالات الشاذة و الجانحة و العنيفة من المغاربة، مما يعطون صورة موغلة في القتامة و السلبية عن الشعب المغربي، الشعب المحترم و المسالم.
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29
8 - tarik الأحد 06 يناير 2019 - 22:20
غريب ان تجد في دولة تتبجج بمؤسسات حقوق اﻻنسان و جمعيات مدنية لنفس الهدف و تجد فب المقابل ضباط أمن هم من يخلون بمبادئ المحافظة على امن المواطنين كبفما كانت نوعية جنحهم او جنايتهم فبل تقدبمهم للعدالة لتقول كلمتها فيهم فﻻ القانون وﻻ حتى الدين يشجع على اشاعة الفاحشة او كل ما هو حرام فالمبدأ هو التستر دون إغفال تطيق القانون.اما وان تجد ضباط لهم نسبة من التعليم ﻻ يدرون واجباتهم في حاﻻت خاصة فهذا طامة كبرى على كل حال شكرا لسيد ﻻبد ان يكون في كل زﻻت موظفيه لتصحيح زﻻتهم.فشكرا السيد الحموشي
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12
9 - امين معقول الأحد 06 يناير 2019 - 22:21
طبعا هذا المثلي يعتبر مريضا كان يجب على رجال الأمن ان يستروه ويحموه ولا يسببون له هذه الفضيحة وإذا ارادو ان يستعملو هذه الطريقة فليستعملوها مع قطاع الطرق والمشرملين الذين يأذون المواطن البسيط.
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29
10 - مراد مراد الأحد 06 يناير 2019 - 22:22
الله يكثر من أمثالك سي حموشي و يجعلك خير للبلاد و العباد...
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6
11 - عادل الأحد 06 يناير 2019 - 22:23
تحيا لسي الحموشي شخص يستحق الشكر رجل كامل الرجولة اخلاق عالية بغينا نعرفو منين هذ السيد العمر هضار
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4
12 - ربط المسؤولية بالمحاسبة الأحد 06 يناير 2019 - 22:24
هنا ربط المسؤولية بالمحاسبة، واضحة لاغبار عليها، لنها تطبق على الموظفين، الذين ربما أصابهم الإرتباك ، بسبب الفوضى التي تسبب فيها "مثلي مراكش"، والذي رغم كل الخروقات التي قام بها، إضافة إلى إخلاله باحترام الأخلاق العامة، و"خدش الحياء العام" وهنا نطلب رأي السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورأي المجلس العلمي لمراكش، والمجلس العلمي الأعلى، في "المثلي" وفيما قام به "رجال الشرطة" أما ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ما يتعلق بتوزيع الأراضي على "رجال الدولة"، وتبدير المال العام كاقتناء الحكومة للسيارات الفارهة، وتفقير الشعب عبر الغلاء، ورفع الأسعار، والتلاعب بالحوار ألإجتماعي، وتنفيد "السياسات البلعانية"، فإنها لا تكون مجالا لربط المسؤولية بالمحاسبة
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3
13 - ماريا الأحد 06 يناير 2019 - 22:24
الأمن قام بواجبه والا كان سيفر ويؤدي آخرين.وليست حادثة واحدة
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0
14 - عبد الفتاح الأحد 06 يناير 2019 - 22:26
الشهود تايقولو هرب و طاح له الشعر المستعار و الناس بداو كيصورو كيفاش فنضركم البوليس يحبسو دوك الناس كاملين عن التصوير
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18
15 - موحند الأحد 06 يناير 2019 - 22:27
سلوكات رجال الامن الذين ساهمو في التشهير والتشويه للمواطن المغربي قبل ان يكون مثلي (لان هذا يهم حالته الشخصية) تتنافى مع سلوكات المهنة والاخلاق وتنتهك حقوق الضحية. وحتى المجرم لديه حقوق يجب حمايتها. لهذا يجب متابعة ومحاسبة كل من ساهم في التصوير والتعنيف ونشر الصور واعادة الاعتبار لهذا المواطن والالاف منهم الذين يعيشون في الرعب ووصاية المتطرفون والدواعش الجدد.
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-4
16 - مغربي عربي حر الأحد 06 يناير 2019 - 22:28
طبعا نحن في دولة تتحكم لفتوى حقوق الصهيون تتعاطف مع العهرات والمثليين اجل السياحة وبث الفساد وكل ما يبعتر اور اق الاسلام بالمغرب لبث الفثنة وكما عاهدنا ان المديرية اختصاصية لتسريع فقط العقوبات لرجال الامن الرجال للاشهار لارضاء الاستعمار الفرنسي اليهودي هنا لما لايرحلون هد المثلي للسعودية للحكم عليه بالشرع والقانون الدي ار تكب حادثة وهرب وشوه جهاز الجيش الملكي
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-4
17 - Medo الأحد 06 يناير 2019 - 22:28
حفظك الله ايها الرجل كم نتمنا ان يكون لدبنا مسؤلين مثلك
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-3
18 - Abou majd الأحد 06 يناير 2019 - 22:29
قرار مجانب للصواب وربما تحت ضغط سياسي واعلامي أفراد الشرطة في نظري ووفق ما نشر قاموا بمجهود جبار لحماية المعني بالامر ولولاهم لكان في عداد الموتى لا على إدارة الأمن ان تتمتع بالصلابة اللازمة ايضا حتى لا يطمع فيها الطامعون أيا كانوا هكذا قرارت تحتاج لمراجعة وعسكها هو الصحيح
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9
19 - مواطن الأحد 06 يناير 2019 - 22:30
هيمتا حنا نبقاو حتا انوض نحل على شي حاجا او تصور او تشوه عاد انود سي الحموشي اعاقب
اسيدي حنا باغين قانون اسير لبلاد اكون على الصغير او لكبير ماشي كل مارا نسمعو كبش فداء مشا فيها بدعو حقوق الانسان او شي حاجا اوخرا
ولي تضلم مسكين او مكانوش تصاور اشنو نديرو فيه مسكين نقول او هاد الشرطة مساكن اشنو دنبهم حيت باغين احافضو على الامن الى كانت القضية بحال هك خاصهم اعاقبو حتا الشرطة لي لقاو القبض على الشفارة او صوروهم جيبينهم او زيدون هاد العقاب تخاد حيت المتلي باغي اطلب لجوء سياسي لاروبا
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4
20 - saadoun الأحد 06 يناير 2019 - 22:30
نتمنى ان تكون عقوبات خفيفة لرجال امن شابوا ف خذمة الوطن ...فلا تكون قاسية على ود ....
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11
21 - wood الأحد 06 يناير 2019 - 22:30
في دولة يعتبر فيها إنتهاك حقوق الإنسان مسألة طبيعية حيت حقوق المواطنين مهضومة ، و حيت تعرضم للتعسف من طرف السلطة أمر جاري به العمل و أن الوفيات داخل مخافر الشرطة تمر مرور الكرام لا يسائل عنها أحد ، فإن هذه العقوبات التي طالت هؤلاء الأمنيين هي دعوة للمغاربة أن ينحوا نحو الشذوذ الجنسي إذا أرادوا حفظ كرامتهم و بتعبير أخر سيحظى الشواد بأفضلية خاصة و مرتبة رفيعة في المجتمع و ستفتح لهم الأبواب على مصراعيها و في جميع المجالات ينضافون إلى النصابين و تجار الدين و الانتهازيين أي حثالة المجتمع المغربي الذي يمثلون فيه النخبة !!!
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-2
22 - إبراهيم الأحد 06 يناير 2019 - 22:32
المسؤولين الأمنيين لم يقوموا إلا بواجبهم حيث أنهم قاموا بالقبض على تلك التي لاذت بالفرار بعد أن قامت بحادثة سير ليتظح انها ليست امرأة بل هو مثلي أراد ان يفضحه الله أمام الملأ
و الغريب في الأمر أنه يقول حسب هسبريس انه تعرض لجريمة لا تغتفر و نسي ان يطلب المغفرة من الله
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9
23 - kenin الأحد 06 يناير 2019 - 22:32
مهمة الأمن هو حماية المواطن وليس التشهير به. فهذا الشخص قد أبتلي وستره الله، فكيف لنا نحن كبشر أن نفضح أمره. بغض النظر عن الحادثة التي تسبب فيها. (لست حقوقيا ولا ادافع عن أي احد) فحرية الانسان تقف عند المساس بحرية الآخر. شكرا هسبريس.
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-1
24 - ياسين الفكيكي الأحد 06 يناير 2019 - 22:32
ما حصل في مراكش امر مرفوض تماما. الاعتداء على حريات الافراد وانتهاك اعراضهم و التشهير بهم و تعريضهم للخطر في مجتمع يكثر فيه المتطرفون و دواعش الهوى هو عمل اجرامي مرفوض خاصة اذا كان صادرا ممن يفترض فيهم حماية الناس و الحريات. نحن نرفض ما قام به هذا الشخص من منطلق ديني يعتبر المثلية انحرافا سلوكيا و نرفض اكثر المجاهرة بهذا الفعل الذي يرفضه المجتمع و العرف و الذوق العام ولكن الناس احرار في نمط حياتهم ولا يحق لاحد التدخل في حريات الناس اما حسابهم فعلى الله الذي خلقهم و نرفض ايضا ان نفتح المجال للغوغاء و الرعاع تطبيق شرع ايديهم في غياب سطوة و هيبة الدولة. اتمنى للسيد الحموشي التوفيق في مهمة اعادة هيكلة الامن ليقوم بواجباته على اكمل وجه.
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-1
25 - صاحب دراجة الأحد 06 يناير 2019 - 22:33
هل سيأتر هادا القرار على مردودية الشرطة.
و لو خطأو الشرطة لا يجب الإفصاح عن عقوبتهم حتى لا نفقد هبتهم و حتى لا نحبط عملهم. تخيلوا المغرب بدون شرطة هل سنحترم بعضنا أم نتقاتل ف طرقات.
أنا أحيي رجال الشرطة و الدرك على مرور رأس السنة بدون حوادث
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13
26 - عبدوو الأحد 06 يناير 2019 - 22:34
السي الحموشي حنيا شوفنا الفديو ،
راه شعب كلو مسلح بالهواتف شحال قدك متحظي
اما دوك ضباط راه كنو ديرين خدمتهم مساكن حشوما عليك ره غير تعديتي عليهم
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12
27 - hadou rachid الأحد 06 يناير 2019 - 22:37
مادام لم يؤذي أحدا و لم يشتم أحد و لم يكفر أحدا و لم يشرمل أحدا و لم يسرق و ينهب أحدا فاتركوه و شأنه فمثل هذا السلوك المعادي للاختلاف لا يزيد الطين إلا بلة و يفرض النفاق داخل المجتمع
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-4
28 - العرجون القديم الأحد 06 يناير 2019 - 22:38
لايسعنى اءلا اءنوه بشجاعة هذا المسؤول بالشرطة المغربية. مثل هؤلاء الاءشخاص تحتاجهم الدولة المغربية في جميع القطاعات حتى يتمكن المغرب من التطور. هذا الرجل يقول بوضوح لا اءحد يعلو على القانون. خلاصة القول برافو اءيها المسؤول العاقل المتبصر. اما فيما يخص قضية مراكش فالرجل الذى اءلقي القبض عليه يتوجب اءطلاق سراحه فورا. لاءن ميولاته الجنسية شيء يخصه وحده ولا غيره. اتركو شرائع رب السماوات لخالق البرارى و القفار و الصحارى و البحار, فهو القاضى يوم القيامة يعاقب من يشاء و يجازى من يشاء. الله خالق الحب و النوى لم ينصب قاضيا و لا شخصا على وجه الارض لتطبيق شرائعه في الحياة الدنيا. ايها السلفيون المشعودون الله رب السموات و المجرات و مبدع هذا الكون لا يحتاج مساعدتكم و مساعدة ابوالنعيم و النهارى و الريسونى للدفاع عن ملكوته. ايها الاءغبياء ان الدين عند الله العقيدة, و العقيدة من الاعتقاد. اعتقد بالطريقة التى ترى بها الاشياء, و كل واحد يعتقد بطريقته و يتوجب ان تكون له الحرية في ذالك. رجل مراكش ذو ميولات جنسية له ان يعتقد بطريقته و يعيش كما يراه مناسبا. واتركو القضاء الالهى ليوم القيامة
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-3
29 - سعاد الأحد 06 يناير 2019 - 22:38
مثلي شاد يتسبب في توبيخ رجال الأمن ويعرقل مسارهم المهني والله مهزلة !!!!!!
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6
30 - وكواك الحق الأحد 06 يناير 2019 - 22:40
عقاب الأمن
قبل عقاب المجرم
عجب عجب
و إنا لله و إنا إليه راجعون .
حسبنا الله و نعم الوكيل
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6
31 - اليونسي محمد الأحد 06 يناير 2019 - 22:40
انها حادثة سير ربما غير متعمدة ادن على المسؤلين الأمنيين أن يعااجوا هدا المشكل كحادثة سير بكامل الاحترام للمتضلعين فيها بغض النظر عن هويته أو هوايته عرقه أو جنسه أو ميولاته الجنسية لان دالك مسألة شخصية ولا يجب على أي أحد أن يتدخل فيها . فرجل الأمن هو مسؤول على حفظ كرامة المواطن وصيانة حرمته ما دامت غير مشمولة بالحادث اما المارة أو المواطن الحاضر أثناء الحادث فلا حق له أن يوبخ هدا أو داك فقط لان مظهره يختلف عن الباقي . ولا احد له الحق في تاديب احد خارج الإطار القانوني . المواطن لا دخل له في شخص دالك الرجل أو المثلي دالك اختياره وهو حر في اختياره وهكدا أراد أن يحتفل بعيد رأس السنة فهدا اختياره ولا احد له الحق في أن يتدخل في شأنه الشخصي
لان الشارع ليس بالمسجد والانسان يجب أن يتمتع بحرية وجدانه لا دخل لأحد في حياته الشخصية
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0
32 - ali الأحد 06 يناير 2019 - 22:42
يجب معاقبتهم باكتر من هادا . لكي يكونو عبرة لمن يحمل قميص الشرطة و هو بعقل متخلف .
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-11
33 - الحر الأحد 06 يناير 2019 - 22:44
كن غير رضوك رءيس الحكومه اسي الحموشي
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5
34 - قنيطريييي ي الأحد 06 يناير 2019 - 22:44
لعززز .. حشومة بنادم ياخدولو لاكارط و يشوهوه مع العائلة و الخدمة ... صافي براكا عليه اديك شوها ليف فيديو .. دابا يقد ينتاحر و مشات ديك فرصة التوبة لله عز وجل
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-4
35 - Oujdi الأحد 06 يناير 2019 - 22:47
اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت
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1
36 - عبد الأحد 06 يناير 2019 - 22:47
عقوباب بهذا الشكل سيدفع افراد الشرطة الى التراخي و التغاضي عن الاشخاص المخالفين للقانون
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1
37 - Kamal Oui الأحد 06 يناير 2019 - 22:48
قرأت تعليقات بعض القراء في مقال سابق لهسبريس بخصوص هذا الموضوع.
تأكدت من شيئ واحد هو أننا شعب جد تافه مادمنا لا نحترم خصوصيات الأفراد بغض النظر عن ميولاتهم ونحشر انفسنا في ما لايعنينا ونبحث عن الفضائح وتدمير نفسية الانسان ومستقبله كابراز بطاقته المهنية على مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة مشاعره ومشاعر أسرته.
ثم يتبين عدم تكوين الأمن و ونصف حرفيته في التعامل مع هذه القضايا والدليل ما قام به السيد الحموشي فعلا قراره يستحق الاشادة.
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0
38 - مغربي الأحد 06 يناير 2019 - 22:48
السلام
شيء يتلج الصدر بهاته العقوبات انا لست هنا ادافع عن المتلي او ما شابه دلك انا ضد المتلية و الشدود و الخروج عن الطبيعة الكونية انا مع افشاء السر المهني و التشهير ببطاقته الوطنية و كدلك بصاقته المهنية التي تخص الخدمة العسكرية لان الجندية كرامة و الجندية براء من هؤلاء المتليين.نشكر القوات المسلحة دخولها و اصدار اوامرها بالتحقيق و معاقبة كل مسؤول على فعلته الشنيعة.
و نسال الله العلي القدير ان يهدي هؤلاء و ان يشفيهم من هدا الوباء و المرض و ان يترجلووووووووو......
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0
39 - itab الأحد 06 يناير 2019 - 22:48
القضاء والحكم بالسجن في قضية تصوير دركي سطات لكن توقيف مؤقت وتوبيخ فقط في حق من نشر صور مثلي مراكش ولو أنه بذلك قد دمر حياته.
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1
40 - anonym الأحد 06 يناير 2019 - 22:49
هاد رجال الامن ضوختو ليهم الحلوفة الا طبقو القانون بحدافره اوماتساهلو معا تاواحد تايولي شطط الا تساهلو امعا الناس تايولي اخلال كيفاش غادي دير هاد رجل الامن ملي شاد هاد المثلي اوغادي بيه في الشارع تابعاه 100واحد تاتصور فيه كيغايدير تايمنعهم ابنادم اضصر مابقاش تايخاف من البوليس ولهدا خاص البوليس ترجع ليهم هيبتهم
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0
41 - citoyen الأحد 06 يناير 2019 - 22:49
أضن أن هذه العقوبات قاسية في حقهم لأن الجميع يحملون هاتف سواء مواطنين أم صحفيين ويستطيعون التصوير بطريقة سهلة. المشكل ليس في رجال الأمن لي كايعملو أكثر من جهدهم لتوفير الأمن والإستقرارا في البلاد و إنما في الناس لي كاتصور يجب عليها احترام الفرد الآخر... وإن لم تكن مراعاة له فلتكن مراعاة لعائلته على الأقل.
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1
42 - باحث عن الحقيقة الأحد 06 يناير 2019 - 22:51
هذه لا سيد حموشي ، هذا خطأ فادح في حق جنود الامن الوطني ، الاربعة المعاقبون قاموا بواجبهم كما يمليه القانون والاحتراز من التصوير امر لم يكن لاحد ان يحققه والمثلي يستحق العقوبات ويستحق ما حدث له لانه مخالف وفار وانتم شططتم في معاقبة رجال السلطة الاربعة
للاسف لم يكن ضروريا هذه العقوبات وهذا سيفتح الباب امام امثال هذا المثلي وغيره للتطاول على المجتمع واعرافه وتقاليده والتطاول على الشريعة والقوانين
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0
43 - غير أنا الأحد 06 يناير 2019 - 22:55
ولنفترض أن عناصر الأمن أرادت القيام بمهامها على أحسن وجه....هل الشعب المتخلف سيتركهم، كلما وقع شيء في هذه البلاد إلا و تراهم يتسارعون للفرجة و التقاط الصور و إعاقة المصالح في القيام بمهامها.
بصراحة شعب ذو خلق منحط.
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1
44 - لطيفة الأحد 06 يناير 2019 - 22:59
التشهير بذلك الشخص وتسريب معلوماته الشخصية عمل ينافي حقوق الإنسان وتعريضه للخطر فعل لا إنساني. الستر بند في ديننا والله هو من سيحاسبنا جميعا وليس لنا الحق في محاسبة الآخرين.
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1
45 - ولد حميدو الأحد 06 يناير 2019 - 23:00
بعض المفسدين يزعمون بأنهم مصلحين فحتى المثليون ارجعناهم مثاليين
المغاربة لا يقبلون اللواط العلني و من عنده بلية فليستتر و اللي حصل يودي و الله يعفو على الجميع فابو نواس كان عاص و عندما تاب فهو الدي كتب في آخر أيامه احسن دعاء في الحج
لبيك الله ما لبيك............
ادخل لغوغل و تأكد من دلك بكتابة
صاحب دعاء
لبيك......
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46 - راس الطاررو الأحد 06 يناير 2019 - 23:04
لا نتفق مع الرجل المتخفي في لباس امرأة، خصوصا انه تسبب في حادثة و حاول الهروب. لكن طريقة القبض عليه كانت طريقة غير احترافية و قديمة حيث الشرطي يفتخر و يتباهى بالقبض على المجرم. الشرطي الذي تدخل في العملية هو كذلك قديم و كأنه من بقايا " زمن عمي إدريس "
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47 - المثلية واقع لا مفر منه الأحد 06 يناير 2019 - 23:08
المثلية منتشرة بشكل رهيب في المجتمعات العربية والدليل على ذلك أنه بمجرذ ذكر المثلية تجذ الكل يصرخ بعكس إذا ذكرنا موضوع عن بحث علمي فلا تجد لهم أثرا لأن الغالبية بطبيعة الحال جاهلة وعقولهم قاصرة وتتحذث فقط في التوافه
والمشكل أن الغالبية التي تستنكر تمارس المثلية وهذا بإجماع جميع الدكاترة وأخصائيي علم النفس والإجتماع،فكل الذين يصدر منهم رد فعل عنيف تجاه المثليين هم أيضا مثليين بطبيعتهم ويعتبر رد فعلهم هذا نتيجة لخوفهم من نظرة المجتمع و أن يكتشف سرهم يوما ما،فيعيشون في صراع كبير بين ممارستهم للمثلية في الخفاء وعدم قبولهم بالإعتراف بذلك مما ينتج عنه إنتقام من المثليين الآخرين وهم في حقيقة الأمر ينتقمون من ذواتهم
المثلية كانت ولازالت وستبقى أبد الدهر وكفى دجلا وضحكا على الذقون
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48 - Abdo الأحد 06 يناير 2019 - 23:09
انا شخصيا اتفق مع السي الحموشي اد ان العقوبات التي اصدرها ضد رجاله لم ولن تعوض كرامة الرجل المثلي و الامن الوطني خلق لصون حرية وكرامة الناس الا انه قام بالعكس في هاته الحالة
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49 - الحقيقة الأحد 06 يناير 2019 - 23:15
هذه مجرد عقوبة ادارية ستفعل عقب اجتماع المجلس التأديبي و يمكن للمثلي ان يطلب حقه في القضاء وجبر الضرر الذي لحق به ربما فقدان عمله... لا تسكت على حقك. ما حز في نفسي هو البطاقة المهنية المنتشرة بنطاق واسع بالنت التي توحي بان المعني ضابط في الجيش مما يعد ضربة للبلد بأكمله وضربا لسمعة جيشنا امام الاعداء بل ورفع لمعنوياتهم. برأيي الخطأ جسيم مس البلد يستوجب عقوبة أكبر
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50 - ملاحظ محايد الأحد 06 يناير 2019 - 23:16
سلام نعم انا مع سي الحموشي فمهمة الامن حماية المخالف او المجرم من شرع اليد و صون كرامته لان مشكله مع القانون و ليس مع الاشخاص و كدا الحفاظ على سرية البحث و على معلومات و هوية الاشخاص مهما كانت الجريمة يجب على رجال الامن التحلي بالمسؤولية .
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51 - مراد الأحد 06 يناير 2019 - 23:17
الشرطة تلام على التشهير بالرجل المقنع كما لو وجدته في بيته. انه في فضاء عام وقام بمخالفة الهرب اثر حادثة، كيف لهم ان يتعاملوا معه، لماذا لم يتوقف ككل الناس ويدلي بوثائقه للشرطي ويمكن ان يهمس في اذنه انه رجل بثياب امرإة بدون ضجيج، هل كان ليقع هذا. الآن يتباكى. العقاب في حق الشرطة تفوح منه رائحة السياسة.
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52 - محمد الأحد 06 يناير 2019 - 23:17
تحية لرجال الامن مشكورين ولماذا يحاسبون على مثلي بلباس النساء وارتكابه حادثة سير هنا من الواجب القبض عليه واكتشاف أمره ليتعرفوا عليه أهو أو هي .........
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53 - الحقيقة الأحد 06 يناير 2019 - 23:18
هذه مجرد عقوبة ادارية ستفعل عقب اجتماع المجلس التأديبي و يمكن للمثلي ان يطلب حقه في القضاء وجبر الضرر الذي لحق به ربما فقدان عمله... لا تسكت على حقك. ما حز في نفسي هو البطاقة المهنية المنتشرة بنطاق واسع بالنت التي توحي بان المعني ضابط في الجيش مما يعد ضربة للبلد بأكمله وضربا لسمعة جيشنا امام الاعداء بل ورفع لمعنوياتهم. برأيي الخطأ جسيم مس البلد يستوجب عقوبة أكبر
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54 - محمد الأحد 06 يناير 2019 - 23:18
أصبحت إدارة الأمن تشتغل بمنطق ردت الفعل تحية لرجال الأمن لكن سرعة تغير هدا الجهاز لا تواكب سرعة تغير العصر .ضعف التكوين فمختلف الرتب اصبح يطرح عدة تسائلات عن مهنية منتسبي هدا الجهاز الحيوي.
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55 - اكسلانس الأحد 06 يناير 2019 - 23:21
زعما أول مرة يتم تصوير شخص في قبضة رجال الامن، واقيلا داك خينا المثلي شخص مهم بزاف، لذلك جاء العقاب لرجال الامن الذين لم يقوموا سوى بالواجب، أما منع جوقة من الناس من التصوير فذلك صعب، و ربما عمت فوضى اكثر بمكان الاعتقال.
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