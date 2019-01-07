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الرئيسية | مجتمع | وزارة التعليم "تكافئ" المضربين بالاقتطاع وسط دعوات لـ"جبهة نضالية"

وزارة التعليم "تكافئ" المضربين بالاقتطاع وسط دعوات لـ"جبهة نضالية"

وزارة التعليم "تكافئ" المضربين بالاقتطاع وسط دعوات لـ"جبهة نضالية"
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 07 يناير 2019 - 18:00

أعاد الإضراب عن العمل الذي خاضته النقابات التعليمية بالمغرب يوم الخميس الماضي جدل الاقتطاع من الأجر إلى الواجهة؛ إذ أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية أن "كل من تغيب عن القسم أو الإدارة سيخضع للاقتطاع من أجره".

وقال المصدر نفسه إن "الحكومة قررت عدم الدخول مع النقابات في جدل الأرقام"، موضحا أنه "مهما كان العدد الذي شارك في الإضراب، سيتم الاقتطاع لا محالة".

وأمام تشبث الحكومة بضرورة الاقتطاع من الأجر، تشدد النقابات التعليمية على حق الإضراب. وفي هذا الإطار، وجه الذراع النقابي لجماعة العدل والإحسان نداءً إلى كل القيادات النضالية، نقابات وجمعيات وهيئات وتنسيقيات، من أجل أن "تجمع شملها في جبهة نضالية موحدة وقوية تستطيع أن ترجح موازين القوى لصالح نساء التعليم ورجاله".

وقالت الجماعة إن "للإضراب ما بعده"، ورجحت أن "يكون القطرة التي يتبعها الغيث"، داعية "الحركة النضالية التعليمية أن تكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها المنظومة التعليمية".

وأشار التنظيم ذاته إلى "وجوب القطع مع أسلوب التجاهل والاستفراد في اتخاذ القرارات"، قائلا إن "الكرة اليوم في مرمى الحكومة والوزارة الوصية، وهما مطالبان بفتح أبواب حوار جاد ومسؤول من أجل الاستجابة الفورية لكل المطالب ومعالجة الملفات العالقة بشكل شمولي وتشاركي".

وأبرزت الجماعة أن التنسيق النقابي "أسهم بشكل كبير في توحيد صفوف كل الفئات العاملة في قطاع التربية والتعليم في خطوة نضالية واحدة وموحدة، كما نجح أيضا في لم شمل القيادات النقابية التي عجزت منذ زمن عن تشكيل جبهة نضالية موحدة، ناهيك عن التعبئة الاستثنائية التي قام بها لاستنفار أطر التربية والتعليم بكل فئاتهم وفي كل جهات البلاد للمشاركة الفاعلة في الإضراب والأشكال النضالية الموازية".

من جانبه، قال في عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إن الاحتجاج يأتي للمطالبة بـ"حقوق عادلة ومشروعة"، منتقدا الاقتطاعات التي تطال الموظفين أثناء دفاعهم عن حقوقهم.

وذهب السحيمي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن "الاقتطاعات لن توقف نضالات الأساتذة"، ملوحا بإمكانية الدخول في اعتصام مفتوح إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - مواطن الاثنين 07 يناير 2019 - 18:13
الأجر مقابل العمل الاقتطاع قانون دستوري.
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-53
2 - رشيد الاثنين 07 يناير 2019 - 18:18
كل القطاعات تعاني، الشعب كله يعاني.. الحل هو إضراب عام !
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68
3 - عبدالإله الاثنين 07 يناير 2019 - 18:19
صراحة وبكل الأسى والاسف أحيي وزارة التربية الوطنية على شجاعتها في اتخاذ هذا القرار كما أطالبها باقتطاع أجرة شهرية مقابل يوم إضراب .لأن كثرة الإضرابات تنتج لنا أجيال أمية ومنحرفة واتفقه شيئا وتنتج لنا أفواج من العاطلين .كثرة الإضرابات أفقدت المنظومة التربوية والتعليمية بالمغرب مصداقيتها
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-75
4 - salah الاثنين 07 يناير 2019 - 18:21
مالا يؤخذ بالنضال ينتزع بمزيد من النضال نحن مستعدون للتضحية من أجل استرداد الحقوق التي اغتصبت مع هذه الحكومة التسويفية والتي تلعب على ربح الوقت اعتقادا منها انها ركعت الجميع بالتلويح بسلاح الاقتطاع.على النقابات ان ترس صفوفها في مواجهة هذا التعنت الذي لم يعد يطاق راه مبقى عندنا منخسرو اكيف قال اجمل غير تقلو راه منيضش منيضش...
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52
5 - الطنطاوي الاثنين 07 يناير 2019 - 18:21
الانخراط في الإضراب ضرب من ضروب التضحية و بالتالي من الطبيعي أداء ثمنه، و ما على النقابات سوى إحداث صندوق لتعويض الاقتطاعات. أما أن تصرف خزينة المملكة ثمن خدمة غير مؤداة فهذا إجراء غير منطقي.
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12
6 - ع اللطيغ الاثنين 07 يناير 2019 - 18:24
هذه الحكومة تحتقر الشعب الذي اوصلها الی الحكم ولكن الشعب نفسه سيعمل علی إسقاطها المزيد من النضال والتكتل وستحقق المطالب بإذن الله
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35
7 - حوس الاثنين 07 يناير 2019 - 18:24
الاضرابات يلجأ إليها لتحسين الوضعية، ووزارتنا تستغلها للادخار..وشتان بين الرؤيتين
على أي يقول المغاربة :مانايضش مانايضتش
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23
8 - قالها رجل يسمى بن.... الاثنين 07 يناير 2019 - 18:27
يجوز شرعا الاقتطاع من أجور المضربين لأن ذلك ورد في القرآن حسب العارف بالله بن كيران...
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7
9 - الدكالي الاثنين 07 يناير 2019 - 18:28
ادا كان هناك اقتطاع. كما يحدث في الدول الاوربية. النقابات. الداعية. للاضراب. هي من تعوض. دلك الاقتطاع. لان النقابات. غنية من اموال الدعم. ومن الاشتراكات
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21
10 - حميد الاثنين 07 يناير 2019 - 18:30
الإضراب حق في إطار القوانين. والأجر مقابل العمل هو الآخر يدخل في القانون
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4
11 - البوعزاوي الاثنين 07 يناير 2019 - 18:30
سنواصل النضال ولو اقتطعوا اﻷجرة بأكملها...
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23
12 - عادل الاثنين 07 يناير 2019 - 18:30
واش مزالا العدل و الاحسان خدامة؟ مفهمت والو
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-8
13 - أستاذ مضرب الاثنين 07 يناير 2019 - 18:30
حكومة ملعونة، واضراب كان واجبا وحدثا نفتخر به. ولكن هذا لا بجعلنا سذجا أغبياء لتنطلي علينا حيلة جماعة اللاعدل واللاإحسان الملعونة، والتي صارت تعيش على الركوب فوق المعارك العادلة للشغيلة ولغيرها من الطبقات والفئات الاجتماعية، وفي مختلف القضايا.
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3
14 - seriously ? الاثنين 07 يناير 2019 - 18:32
الناس لي فرحانين بهاد الاقتطاع و كايلومو المعلم و الأستاذ.. واش نتوما شوية لاباس؟ راه النظام التعليمي فااااشل ماشي المعلم لي ماباغيش يقري ! راه ماكايناش رغبة عند المسؤولين باش الشعب يتعلم و يتثقف و لذلك كاينين هاد المشاكل.. و علاش فنظركم التعليم الخاص ناجح نسبيا ؟ حيث مبني على أسس قوية و عنده أهداف - طبعا الربح المادي هو من يحركها - و لكن ملي كاتكون رغبة و هدف للتعليم كانديرو جميع الوسائل باش نوصلوا للهدف (أجرة محترمة، ظروف اشتغال جيدة، احترام المعلم و المتعلم...)
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7
15 - Elhammoumy khalid الاثنين 07 يناير 2019 - 18:33
البلاد تسير الى الاحتقان والفتنة في ظل هذه الحكومة ،بخلاصة في جملة واحدة: نحن نعاقب بالعدالة والتنمية لأننا من صوت عليها و هذا جزاؤنا ،الله يخود فيهم الحق كيف طحنوا العباد والبلاد
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9
16 - الحق الاثنين 07 يناير 2019 - 18:34
فين كانت الجماعة شحاااااااااال هادي.الركوب على الحدث.للاشارة الاضراب ليس سياسيا و لا دينيا.سيري لعبي قدام داركم يا جماعة يا حلوة.
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1
17 - وجدي الاثنين 07 يناير 2019 - 18:34
حسنا فعلت وزارة التربية والتعليم مشكورة للحد من التسيب الدي بات يتخبط فيه هذا القطاع. مطالبهم غير مشروعة على قرايتهم الزينة لاولادنا.الضمير المهني لدى هؤلاء غائب تماما وبالتالي فأي خطوة من الحكومة تجاهكم سنباركها نحن اولياء الأمور
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-10
18 - ادريس الاثنين 07 يناير 2019 - 18:38
ادا تم الاقتطاع و النقابات راضية فان في الامر مؤامرة على المضربين .
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9
19 - MAGHREBI Ka3i الاثنين 07 يناير 2019 - 18:40
الحكومة المحكومة لا زالت مستمرة في تعنتها ضد الشعب.الاقتطاع من أجور المضربين إجراء غير قانوني و لن نرضخ لكم يا عصابة المنتهزين.
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1
20 - هل من جواب؟ الاثنين 07 يناير 2019 - 18:45
القضية أخطر بكثير من الاقتطاع (السرقة الموصوفة)...مصداقية المؤسسات والنص الدستوري والقوانين أصبحت على المحك.

إذا كانت مذكرة بنكيران أسمى من دستور المملكة فليخرج العثماني ومن معه ويعلنونها صراحة.

هذه حكومة ألغت الدستور وتعمل من خارج القانون، وتعمل بالمنطق الطائفي، لذا يجب إسقاطها.

لا شرعية بالمطلق لهذه الحكومة.
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1
21 - سيدك الاستاذ الاثنين 07 يناير 2019 - 18:47
الى رقم 3 الحقيقة انت عبد الجهل كما انك تعيش في كوكب الحقد والحسد .لماذا لم تقل ان الاضراب حق دستوري يتم التماطل في اخراجه؟الست من العياشة او من الرعاع المنبوذين المكلخين؟انكم مرضى بفشلكم الدراسي بلا ادنى شك والاستاذ شوكة في حلقومكمايها المخربين.ويبدو انك تحاول الكتابة لكنك تفشل من الكلمة الاولى لان سعة مخك نيوندرطالية على الاكثر.
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-1
22 - Hamido الاثنين 07 يناير 2019 - 18:49
يقول المثل العربي "كما تكونوا يولى عليكم" وسبب حشر هدا المثل في تعليقي هو أن الأساتذة الكرام قبلوا في الاول بالشروط الجديدة للتوظيف وهي التعاقد.ولما صاروا أساتذة تراجعوا عن التزاماتهم.لو كانت عندكم الشجاعة لاتفقتم في الاول وقبل كل شيء أن تقاطعوا المباراة ولن يحضرها أحد. لكن الانتهازية التي تشبعتم بها كطلبة ومواطنين هي التي قادتكم إلى هدا الوضع. لو كانت عندكم المروؤة لالتزمتم بالشروط التي امضيتم ووافقتم عليها.بعد كل هدا نلوم الأحزاب والمسؤولين ونحن نتصرف مثلهم؟
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5
23 - يوسف الاثنين 07 يناير 2019 - 18:50
اشتغل في بريطانيا في التعليم لأكثر من 25 سنة، شاركت خمس مرات في الإضراب و تم اقتطاع تلك الأيام من أجري الشهري و الذي اعتبرت طريقة عادلة. سؤالي لمغاربة الداخل، من يمول النقابات في المغرب؟ هنا في بريطانيا النقابات ممولة من الأعضاء المنضوين تحتها مثال ذلك ادفع تقريبا 150 درهما شهريا للنقابة التعليمية التي انتمي إليها. النقابات و الأحزاب هنا غير ممولة من الدولة لهذا فلهم استقلالية و قوة كبيرة، خلاف ما يقع في المغرب النقابات و الأحزاب ممولة من الدولة و لهذا فهم تحت إمرة الدولة و يضحكون على الشعب.
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6
24 - مزيز الاثنين 07 يناير 2019 - 18:50
من يعتقد أن الوضع العام في المغرب وفي كل القطاعات أنه بخير فهو مخطئ و ضال . و الاقتطاع من اجر المضربين لن يزيد الا اتساعا في الهوة و فقدان الثقة و استجماعا للقوة الشعبية الغاضبة . فالاقتطاع لن يسوءها بالقدر الذي يسوؤها المسيرون المهرولون المتعثرون في حسن التدبير و التسيير
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2
25 - كلمة حق الاثنين 07 يناير 2019 - 18:53
عنذما تاخذ اجر يوم بدون عمل هذا يسمى اكل الحرام يا جماعة العدل والإحسان
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-3
26 - momocher الاثنين 07 يناير 2019 - 18:56
الدعم الممنوح للنقابات من طرف الحكومة يتم استرجاعه عن طريق اقتطاعات أ يام الاضرابات لا حول ولا قوة إلا بالله
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2
27 - عبد الله الاثنين 07 يناير 2019 - 18:57
على النقابات والتنسيقيات التصعيد لتحقيق المطالب اولا ثم لوقف هذا التجاوز القانوني المتمثل في الاقتطاع.
النقابات خصوصا اذا هي لم يكن لها رد مناسب فهي ستكون بالتأكيد أمام تهم جديدة قديمة بكونها تلعب دورا خبيثا الى جانب المحكومة.
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1
28 - الوطنية الاثنين 07 يناير 2019 - 18:58
صاحب التعليق رقم 1 و 3 أنت تكن حقدا للمعلم الذي علمك ولا تدري المعاناة التي يعانيها في غياب الاصلاح الشامل للمنظومة التعليمية لان الاضراب يشمل مطالب غير الزيادة في الاجر . هذا اولا ثانيا اقول لك عندما استدعي حامر الدين الى محكمة فاس تحرك جيش الندالة من جل مناطق المغرب لمؤازرته لقد تغيبوا عن العمل فهل تم الاقتطاع من اجرهم اقول لك لا ثم لا فحزب الندالة يعمل بقولة الفقيه حلال علينا حرام عليكم
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-2
29 - وجدي الاثنين 07 يناير 2019 - 18:58
طلبت من احد المنتمين لحزب لباجدة ان يعطيني اجراء واحد لصالح المغاربة و انخرط بدوري لهذا الحزب لكنه اكد لي انه لن يصوت عليهم مستقبلا مع العلم انه استاذ و خطيب جمعة
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