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مهنيون يلوحون بشل الحركة التجارية بالدار البيضاء

مهنيون يلوحون بشل الحركة التجارية بالدار البيضاء
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 11:20

أطلق مجموعة من المهنيين حملة ميدانية لإقناع أصحاب محلات البقالة بإغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على تفعيل مضامين قانون مالية 2019، التي تفرض العمل بنظام الفواتير.

وقال مهنيون عاملون بالقطاع إنهم عبروا بشكل صريح عن رفضهم للحملات المنظمة التي تشنهما إدارة الضرائب على المحلات التجارية بالمدن المغربية، والتي ستتسبب في شل نشاطهم التجاري.

وعبر الاتحاد العام للمقاولات والمهن عن رفضه لـ"الحملات والمضايقات التي يتعرض لها التجار المغاربة، المتمثلة في اقتحام محلاتهم ومخازنهم وحجز سلعهم من داخلها أو عبر الطرقات أثناء نقلها".

وقال محمد الذهبي، المسؤول بالاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن "هذه المضايقات تتزامن مع إقدام الحكومة على تنزيل الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بالفوترة الإجبارية لجل المعاملات التجارية، مما دفع بالتجار، وفي سابقة خطيرة، إلى إقفال محالتهم للخروج للشارع للتعبير بشكل صريح عن رفضهم القاطع لكل هذه الإجراءات".

وأضاف الذهبي أن "تفعيل هذه الإجراءات الضريبية تم بدون إشراك المنظمات المهنية أثناء وضع قانون المالية أو أخذ رأيها في الموضوع، ومن دون استحضار الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها المغرب".

واستطرد المتحدث قائلا: "لقد فضل المسؤولون الحكوميون تدشين تنزيلهم لقانون المالية بإطلاق حملات للتفتيش والمراجعات الضريبية وحجز سلع التجار من داخل المخازن والمحلات التجارية، وهو ما دعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى التعبير بشكل صريح عن رفضه القاطع للحملات الاستفزازية التي تنهجها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار"، وفق تعبيره.

ورفض الاتحاد مجموعة من البنود التي جاء بها قانون المالية، والتي اعتبر أنها لن تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، بل ستزيد من أزمة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب الاتحاد العام للمقاولات والمهن بـ"ضرورة تدخل رئيس الحكومة بشكل عاجل من أجل إيقاف جميع الحملات التي تقوم بها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار والمهنيين، وفتح حوار مع المنظمات المهنية من أجل إيجاد مخرج توافقي للمشاكل القائمة".

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