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الرئيسية | مجتمع | خبيراتُ يُنادين بضمان حق الأطفال ذوي الإعاقات في تربية دامجة

خبيراتُ يُنادين بضمان حق الأطفال ذوي الإعاقات في تربية دامجة

خبيراتُ يُنادين بضمان حق الأطفال ذوي الإعاقات في تربية دامجة
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 07 يناير 2019 - 23:55

قالت جيوفانا بربيريس، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالمغرب، إنّ ثمّة حاجة ماسة في عالم اليوم إلى قرارات سياسية حاسمة لضمان حق الأطفال ذوي إعاقة في الولوج إلى التعليم، وتنفيذ مضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال.

ونوّهت جيوفانا بربيريس بالتقدم الحاصل في مجال ولوج الأطفال ذوي إعاقة إلى التعليم في المغرب، لكنّها أكدت، في كلمة ألقتها في افتتاح ندوة دولية حول التربية الدامجة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنّ نسبة كبيرة من الأطفال ذوي إعاقة يعانون الأمرّين في سبيل الولوج إلى المدرسة.

واستدّلت ممثلة يونيسف بالمغرب بأرقام الإحصاء العامّ للسكان والسكنة لسنة 2014، لتعبّر عن قلقها إزاءَ عدم تمكين الأطفال ذوي إعاقة من حقهم في التعليم؛ إذ تؤكّد هذه الأرقام أنّ فقط 37.8 في المئة من الأطفال في وضعية إعاقة، المتراوحة أعمارهم بين 6 و11 سنة، يدرسون، في حين تصل النسبة في صفوف الأطفال الذين لا يعانون من إعاقة إلى 98 في المئة.

وحسب الإحصاء العام للسكان السكنى المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، فإنّ 70 في المئة من الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، ولا يتعدى عدد المستفيدين من التعليم الأولي 4.6 في المئة، بينما لا تتجاوز نسبة الذين بلغوا مستوى التعليم الثانوي 8.5 في المئة، أما التعليم العالي فلا تتعدّى نسبة الذين بلغوه 1.5 في المئة.

وعلّقت المسؤولية الأممية على هذه الأرقام بالقول: "من أجل ترسيخ مبدأ المساواة، يجب ضمان حق هؤلاء الأطفال في التمدرس، والبقاء في المدرسة، والاستفادة من تعليم ذي جودة"، مشيرة إلى أن برنامج التعاون بين المغرب ويونيسف مكّن من تسليط الضوء على مكامن أهم المعيقات التي تحول دون ولوج ونجاح الأطفال ذوي إعاقة في النظام التعليمي بالمملكة.

وحصرت المتحدثة المعيقات التي تحول دون ولوج الأطفال ذوي إعاقة إلى المدرسة في ثلاثة، هي نقص المعرفة حول قدرات هؤلاء الأطفال والصور النمطية عنهم، والطرق البيداغوجية والمحيط المدرسي غير الملائم لاحتياجاتهم، وصعوبة وضع التدابير التعليمية الشاملة على المستويين الوطني والمحلي.

من جهتها، قالت لطيفة جبابدي، عضو اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائل الديداكتيكية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إنّ المغرب مُلزَم بإعمال مقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقع عليها، مشيرة إلى أنّ الدستور ينص على ضمان تعليم عصري وذي جودة لكافة المواطنات والمواطنين، وتيسير تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف الحقوق.

وأبرزت جبابدي أنّ تمكين الأطفال في وضعية إعاقة من الحق في التعليم يتطلب توفّر دعامتين أساسيتين، هما الإرادة السياسية، وحشد الجهود لإحداث تغيير ثقافي يقطع مع التمثلات السلبية والأحكام المسبقة عن الأشخاص في وضعية إعاقة المترسخة في الأذهان، بما يمكّن من الوصول إلى قناعةٍ بأنّ الإعاقة تندرج ضمن الاختلاف الإنساني.

ودعت المسؤولة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى تكثيف جهود جميع الفاعلين من أجل خلق الشروط الملائمة لتمكين الأطفال في وضعية إعاقة من الحقوق الإنسانية كاملة، وفي مقدمتها الحق في التمدرس، ووضع مخطط وطني للتربية الدامجة يضع حدا للإقصاء الذي يطال هذه الفئة من أطفال المملكة.

في هذا الإطار، قالت رحمة بورقية، رئيسة الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إنّ الأطفال ذوي إعاقة "غالبا ما يُتكرون على الهامش في محيط لا يضمن لهم حقوقهم الإنسانية"، مضيفة: "نحن في المجلس الأعلى للتربية والتكوين نعبر عن انحيازنا الحقوقي لهذه الفئة من الأطفال، ونؤكد حق كل طفل في تربية دامجة".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - wood الثلاثاء 08 يناير 2019 - 00:19
هناك أنواع مختلفة من الإعاقات ، فمنها ما هو جسدي أو حركي و هي لا تمنع الشخص المعاق أن يواصل تعليمه مع بعض التسهيلات ، أما الإعاقة الحسية كالبصر أو السمع فتحتاج لنظام تعليمي خاص و تقنيات و متخصصين ، أما الإعاقة الذهنية أو التخلف العقلي فبدورها تحتاج لمتخصصين لرفع قدرات الإدراك لدرجات مقبولة إن أمكن ذلك ، أما الحديث عن إدماج المعاقين في التعليم العمومي فهو هرطقة في بلد نظامه التعليمي هزيل كما و كيفا و تعتمد الوزارة على التزوير و التدليس في نفخ أرقام التمدرس و النجاح ، و يعيش التعليم العمومي واقع من التسيب و الفوضى و العنف و يتخرج منه سنويا ألاف المنحرفين و المحبطين و أشباه الأميين ينضافون إلى مئات الألاف من العاطلين الذي يقتصر حلمهم هو الهجرة إلى الضفة الشمالية و مغادرة بلاد المخزن من غير رجعة !!!
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2 - ذ.عبدالقاهربناني الثلاثاء 08 يناير 2019 - 00:48
لقد ظل المغرب منذ عقود خلت يعمد إعمال أنشطة مدمجة ودامجة في مجالات رياضية لإبراز قدراتهم وبقيت باقي المجلات الدامجة خارج إهتمامات الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها تعليم هاته الفئة و ليست كما ابرزت السيدات المتدخلات أي بسبب الصورة النمطية إتجاهها بل لأن أمر تعليمها بقي موكولا للأسر انفسهم ولأنه و بكل بساطة يتطلب إمكانات ضخمة لإيصاله لجميع فصائل المجتمع محليا ووطنيا.
السؤال الذي سيضل مطروحا هو عن أي سياسة دامجة تتحذتون اللهم في إطار إصلاح منظومة التربية والتكوين فسأكون بصفتي كاتبا عاما لجمعية مدمجة لهاته الفئة أقول أنه يجب توفير إمكانيات ضخمة للتغلب على النقاط الثلات التي تطرقت إليها المسؤولة الدولية في مجال التعليم أما باقي المجالات فستبقى عالقة حتى يأتي مسؤول دولي آخر يذكرنا بأننا أهملنا الأشخاص ذووا الإعاقة وأهدرنا حقوقهم في مجالات أخرى.
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