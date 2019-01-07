محكمة الرباط ترفض منح ممرضتين السراح المؤقت

هسبريس - أمال كنين

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين، قضية الممرضتين المعتقلتين على إثر مقتل رضيع بمستشفى الولادة بالرباط إلى الاثنين المقبل، كما رفضت تمتيعهما بالسراح المؤقت.

الجلسة التي انعقدت بحضور فعاليات مدنية ونقابية نفى خلالها دفاع الممرضتين وجود علاقة سببية بين موكلتيه ووفاة الرضيع، مؤكدا في المقابل أن مسؤولية الحادث تتحملها إدارة المستشفى نظرا لغياب أدنى وسائل العمل من قبيل قاعة الإنعاش وطب الأطفال، وأيضا المسؤولون عن صيدلية المستشفى.

وفي هذا الإطار، قال الحبيب كروم، رئيس جمعية علوم التمريض وتقنيات الصحة، إن "مثول الممرضتين أمام القضاء أمر مؤسف، خاصة أنهما قامتا بالدور المنوط بهما في ظل غياب ضروريات العمل وضعف الموارد البشرية".

وأضاف ضمن تصريح لهسبريس: "من المؤسف أن تتحمل الممرضتان المسؤولية في هذه القضية، موردا: "المسؤولية نحملها لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي"، وانتقد عدم مؤازرة الممرضتين أمام القضاء.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بوضع ممرضتين تعملان بمستشفى الليمون، التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، رهن الاعتقال الاحتياطي.

وكان أنس الدكالي، وزير الصحة، أكد أن رضيعا واحداً فارقَ الحياة قبل نقله إلى مستشفى الأطفال لتقديم الإسعافات الضرورية له بعدَ تسجيل مضاعفات".

ورغمَ أنَّ مصادر طبية تحدثت عن وفاة 3 رضع على الأقل داخلَ مصحة الليمون مُتأثرين بحقنهم بلقاح خاص بالتهاب الكبد الفيروسي خلَّف مفعولا عكسيا تسبب لهم في ضيق التنفس، فضلا عن ظهور أعراض جانبية مثل بعض البقع الزرقاء على الوجه، إلا أنَّ المسؤول الحكومي أكّد أن "نتيجة التحقيق كشفت عدم وجود علاقة للقاح المذكور بالوفاة".

وسبق للوزير أن أوضح أن "الحادث هم 6 رضع نتيجة مضاعفات نتج عنها ضيق في التنفس"، مبرزا أن "اللقاح الذي نستعمله في مراكز الولادة هو الذي تمَّ استعمالهُ مع هؤلاء الرضع، وبالتالي لا علاقة للقاح بالحادث المؤسف الذي وقع".