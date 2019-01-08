المغرب يعزز المراقبة الأمنية على "سياجات سبتة"

هسبريس - إفي

شددت السلطات المغربية المراقبة على حدودها لمنع دخول المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى إسبانيا عن طريق السياج الحدودي لمدينة سبتة.

وتحققت (إفي) من أن القوات المغربية أقامت مراكز مراقبة ثابتة في عدة نقاط بالـ8.2 كيلومترا من الحدود التي تفصل بين سبتة والمغرب.

والهدف من هذه التدابير هو رصد مئات المهاجرين الذين يوجدون بالجبال المغربية في انتظار فرصة تمكنهم من دخول سبتة بطريقة غير شرعية.

وبسبب يقظة الجانب المغربي، لم يتم تسجيل أية محاولات للهجرة منذ شهر غشت، وفي دجنبر كانت هناك محاولة من 200 مهاجر للدخول إلى سبتة عبر الطريق البري.

يذكر أن العام الماضي وصل إلى إسبانيا 64 ألفا و298 مهاجرا غير شرعي، أي بنسبة 131% زيادة عن العام الذي سبقه 2017 -وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية- ووصل أغلبهم (57 ألفا و498) عن طريق البحر