الهايج: الحريات الفردية بالمغرب لم تتطوّر .. وظاهرة التشهير تتضخم

هسبريس - محمد الراجي

في خضمّ النقاش الدائر حول الحقوق الفردية في المغرب، التي أجّجها نشر صور لشخص مِثلي جسنيا في مدينة مراكش ليلة رأس السنة، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنَّ الحقوق الفردية في المغرب لم تتراجع، ولكنها، في الآن نفسه، لم تتطوَّر.

واعتر الهايج، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أنَّ الحريات الفردية في المغرب لم تتطور، رغم أنّ المغرب صدَّق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي تحمي الحريات الفردية، لكون المملكة لم تُلائم تشريعاتها الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.

وبالرغم من اعتباره أنّ الحريات الفردية في المغرب لم تتراجع، إلا أنّ رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبّر عن قلقه من بروز "تشدّد من طرف السلطات في تطبيق بعض التشريعات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالتعبير في الفضاء الرقمي، وما يحدث اليوم من متابعات قضائية لبعض الأشخاص على ما ينشرونه في الأنترنت".

ويرى الهايج أنّ التضييق الذي تمارسه السلطات على الحريات الفردية في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتوسيعها، هو الذي يوحي بتراجع الحريات الفردية في المغرب، مضيفا أن "المفارقة التي نسجلها اليوم هي أنّ هناك مواطنين يطالبون بحقهم في التمتع بحرياتهم الفردية، ومن جهة أخرى نجد حملات تقودها بعض الأصوات المحافظة التي تحارب هذه الحريات".

وفي حين ما تزال "واقعة مثلي مراكش" تفرز مزيدا من النقاش، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها للصحافة، وتبايُن الآراء بين مُعتبر لتصرفه حرية شخصية وبين رافض لهذا النوع من السلوكات، قال الهايج، جوابا على سؤال حول سبب "حُبّ المغاربة للتشهير بالحياة الشخصية للآخرين"، إنّ المغاربة "دَرجوا على حب الإشاعة".

وتأسف الهايج لانتقال التشهير بالناس وترويج الشائعات من الفضاء العام إلى مجالات من المفترض أن تكون بعيدة عن هذا السلوك، خاصة وسائل الإعلام، قائلا: "مؤسف أنّ هذه العدوى انتقلت حتى إلى وسائل الإعلام الرقمية والمكتوبة، فأصبحت ظاهرة التشهير تتضخم وتشكل اليوم مجالا للمتعة عند البعض ومجالا لمحاربة الآخر المختلف عقديا وسياسيا وغير ذلك".

ودعا الهايج الدولة إلى حماية الحقوق والحريات بدون تمييز بين الأشخاص، وأن تمكّن المواطنين من الأدوات والوسيلة الكفيلة بحمايتهم قانونيا، وحماية حقوقهم وكرامتهم، مضيفا: "من غير المقبول أنّ هناك نوعا من الصحافة تقوم يوميا بالسب والقذف في حق الأشخاص والمنظمات ولا تتم مساءلتها بأي شكل من الأشكال، في حين إنها تفتري على الناس".