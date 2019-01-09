24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. صور مَاء العينين تعيد جدل الحريات الفردية واحترام الحياة الخاصة (5.00)

  2. الأشرار وصناعة الصدمة الأخلاقية (5.00)

  3. سوسيولوجيا الانفعال الديني (5.00)

  4. رئيس جهة الشرق يدشن وحدة للنسيج في جرسيف‎ (5.00)

  5. الأمم المتحدة ترصد تنامي عدد ضحايا "الاتجار بالبشر" بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مبادرة شبابية تروم تيسير حملات التطوع بتحديد أماكن المشرّدين

مبادرة شبابية تروم تيسير حملات التطوع بتحديد أماكن المشرّدين

مبادرة شبابية تروم تيسير حملات التطوع بتحديد أماكن المشرّدين
هسبريس - وائل بورشاشن
الأربعاء 09 يناير 2019 - 09:00

مع عودة الصقيع إلى أجواء المملكة، تجدّد عمل مبادرة "غطِّيني" (Couvre-moi) التي أعدّ في إطارها شاب مغربي خريطة تفاعلية تحدّد مجموعة من المواقع التي ينام فيها المشرّدون بالدار البيضاء، من أجل تسهيل الحملات التطوعية لصالح هؤلاء الذين يفترشون صقيع الشوارع ليلا، فتحت بعد ذلك لعموم المساهمين لتحديد الأماكن التي يقضي فيها المشرّدون لياليهم بشوارع مدن المملكة الأخرى.

وتظهر على الخريطة التفاعلية مجموعة من النقط التي ينام فيها من لا يجدون مأوى رغم برد شهور فصلي الخريف والشتاء في كل من المحمدية، والدار البيضاء، والرباط، وتيفلت، ومكناس، وفاس، والداخلة، وأكادير، وتنتظر تفاعلا من ساكنة المدن المغربية الأخرى عبر إضافة المواقع التي ينام فيها المشرّدون داخل مدنهم لتسهيل إمدادهم بمعونات التغطية والتغذية.

محمد رحمو، مصمم الخريطة التفاعلية، قال إن هدف هذه المبادرة هو "أن تصبح مساعدة من يقضون لياليهم في الشارع عادة مغربية"، مضيفا أنه سبق أن وجد عائلات صغيرة تفترش برد شوارع مدينة الدار البيضاء، وليس فقط أفرادا، خصوصا قرب المساجد والإقامات السكنية.

وترجع فكرة الخريطة التفاعلية إلى أزيد من خمس سنوات، حسب رحمو، عندما كان في جمعية تطوّعية اسمها "SOS jeune" تجمع الأغطية وتوزّعها على المشرّدين الذين يتجمّعون في أماكن محدّدة بمدن بنسليمان، والمحمدية، وبوزنيقة، وهو ما تطلّب تحديد مواقعهم على الخريطة لتسهيل الوصول إليهم.

وسبق أن تلقّى ملصق مبادرة "غطّيني"، الذي صمّمه الشاب طارق الرايس، تفاعلا كبيرا من بعض مرتادي شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو ما نتج عنه دعم مادي لأعمالها الخيرية.

ويذكر محمد رحمو أن الشباب المتطوّعين في هذه المبادرة حصلوا على دعم مكّنهم من شراء ما يتراوح بين 300 و400 بطانية تمّ توزيعها على المشرّدين، إضافة إلى سندويتشات، ومشروبات، وملابس منحتها علامات تجارية، وتم توزيعها في وقت سابق، وهو ما يأمل الشباب في انتشاره بمختلف مدن المملكة.

وتمّ تعميم هذه الفكرة بفتح الخريطة لتعديلات المهتمّين من المغاربة قصدَ تحديد أماكن تجمّع المشرّدين داخل مدنهم، لتوجيه جهود الساكنة والمتطوّعين لتلبية حاجات هذه الفئات الهشّة من اللباس، والتغذية، وهو ما لم يتمّ بعد على نطاق واسع، حسب رحمو، لعدم تجاوز عدد النّقط المحدّدة في خريطة المغرب 80 نقطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - النهب والاهمال والتهميش الأربعاء 09 يناير 2019 - 09:09
المشردين المقهورين المظلومين والمعاقين الفقراء المقهورين كان من المفروظ تكلف بهم الدولة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - نادية الأربعاء 09 يناير 2019 - 09:12
خيرا فعلتم انها مبادرة طيبة حبذا لو تجاوزت هذه العملية مدن الدارالبيضاء والمحمدية الحمد لله انه مازال شباب الخير في وطننا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - مغربي الأربعاء 09 يناير 2019 - 09:33
السلام مبادرة محمودة يجب أن تعم جميع أرجاء المملكة ويجب التبليغ لوزارة التضامن في حالة وجود عائلة لايجاد مسكن لهم .الحمد لله على كل حال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.