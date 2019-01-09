حركة "قادمون" تؤسس فرعا في جماعة المعادنة‎

هسبريس من الرباط

تعززت حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل بتأسيس "حركة قادمون وقادرون – شباب المعادنة المستقبل" بالجماعة القروية المعادنة، بدائرة وادي زم، إقليم خريبكة؛ وذلك في سياق اهتمام الحركة بشباب العالم القروي.

حضر الجمع العام التأسيسي المريزق المصطفى، الرئيس الناطق الرسمي باسم الحركة، والمنتدب الترابي هشام حسنابي، وممثلون عن الهيئة الاستشارية الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة، وكذا ممثلو خريبكة ووادي زم.

وبالمناسبة ذاتها ألقى المريزق المصطفى كلمة توجيهية، أشار فيها إلى تاريخ الحركة وأهدافها ومواقفها، واهتمامها بالمغرب العميق عامة وشبابه خاصة، معتبرا أن الوطن للجميع وأن المغرب بيت لكل المغاربة، يجب أن ينعموا فيه بالحق في الثروة والعدالة المجالية والبنيات الأساسية من تعليم وصحة وشغل وسكن.

وفي حديث عن الأوضاع الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة، أشار المريزق إلى بطء تنفيذ البرامج والسياسات العمومية التي تنهجها المجالس الترابية، وعدم الاهتمام بتنمية العالم القروي الذي لازال يعيش العزلة والهشاشة والاستبعاد الاجتماعي.

وأضاف المريزق: "شباب المعادنة وغيره من شباب الجهة ضاق ذرعا بالسياسات الحكومية والترابية التي تكرس الحصار و"الحكرة" وتدفع به إلى المجهول"، معتبرا أن القضية الاجتماعية هي أم القضايا بالنسبة لحركة قادمون وقادرون، وداعيا شباب المعدنة وكل شباب جهة بني ملال خنيفرة إلى التنظيم والتكتل من أجل الترافع على مطالبهم وطموحاتهم القانونية والمشروعة كما جاء بها دستور 2011.

وأكد المريزق أن الحركة باتت مقتنعة بالمطالبة بتغيير مدونة الانتخابات وإعطاء الحق لجمعيات المجتمع المدني لتقديم مرشحين باسمها في المجالس الترابية، لقطع الطريق على "الشناقة" والسماسرة، ورد الاعتبار إلى العمل المواطن الذي ينهج القرب والتضامن ويكرسه بشكل يومي مع المواطنات والمواطنين.

كما تطرق المريزق إلى الإستراتيجية الوطنية التي تستعد حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل- لإطلاقها في كل ربوع الوطن لدعم المؤسسات والمقاولات المواطنة، والاقتصاد المحلي الاجتماعي والتضامني، والسياحة الجبلية، والمدارس والجامعات الشعبية، والتشجيع على التجنيد المدني التطوعي.

وطالب المريزق الحكومة بوضع إستراتيجية وطنية استعجالية للتضامن والتطوع والتعبئة لإنقاذ سكان المغرب العميق من الضياع والتشرد والمرض والأمية، وإقرار الحماية الاجتماعية للجميع، للحفاظ على الوحدة الوطنية، ولضمان الأمن والاستقرار، وحماية المغرب من العنف والجريمة والتطرف والإرهاب.

وفي الأخير، تم تشكيل المكتب المسير لدينامية حركة شباب المعادنة، برئاسة مصطفى المعاوي، وجواد بختاوي أمينا للمال، ورابحة محفوظي كاتبة عامة، وخديجة منهل واشبيكي بوعزة مستشارين.