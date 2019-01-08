24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1618:3919:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. جطو يوصي بانسحاب "صندوق التدبير" من السياحة والخشب والسكن (5.00)

  2. نقابات "سامير" تطرق باب العثماني لإنقاذ المصفاة (5.00)

  3. شبان يوزعون المساعدات على محتاجين بمراكش (5.00)

  4. "المكتب المركزي" يوقف موالين لتنظيم "داعش" (5.00)

  5. رئيس جهة الشرق يدشن وحدة للنسيج في جرسيف‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | التوفيق يُعدد شروط القضاء على حوانيت "الرقية الشرعية" بالمغرب

التوفيق يُعدد شروط القضاء على حوانيت "الرقية الشرعية" بالمغرب

التوفيق يُعدد شروط القضاء على حوانيت "الرقية الشرعية" بالمغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 19:30

رداً على انتشار "مراكز الرقية الشرعية" بعد تفجر فضيحة "راقي بركان" منذ أسابيع، لتتعالى الأصوات المطالبة بإغلاق "حوانيت الرقية الشرعية"، أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن هذه الظاهرة "كانت معروفة عند الشعوب القديمة، وورد ذكرها على وجه مخصوص في سنة الإسلام، ولم يقع وصفها بالشرعية إلا في هذا العصر".

وأورد الوزير التوفيق، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، جواباً على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي في الموضوع، أن أشكال الرقية الشرعية في المغرب "تمتد من الدعاء وقراءة القرآن إلى كتابة التمائم، إلى أشغال من قبيل السحر"؛ لكنه أبرز أن "العلماء وحدهم يمكن أن يبينوا بالفتوى علاقة شكل الرقية المذكورة في السنة بأشكال كثيرة تمارس تحتها اليوم ما تسمى الرقية الشرعية".

ويبدو أن القضاء على هذه الظاهرة المنتشرة دون الحصول على ترخيص من السلطات بات جد معقد اليوم؛ إذ أشار وزير الأوقاف إلى أن القضاء عليها يقتضي أن "توصف للعلماء جميع الممارسات موضوع السؤال، وإذا بينوا موقع كل نوع من هذه الممارسات من السنة أمكن عرض المخالف منها على القوانين المتعلقة بالأنشطة المختلفة، ومن بينها بالدرجة الأولى ما يتعلق بالعلاج من المرض".

وخلص الوزير إلى أن منع هذا الاستغلال المرتبط بالرقية الشرعية "أمر معقد ينبغي أن ينظر فيه المختصون، لأنه يدخل في العرض والطلب، ويصعب فيه، لاسيما عند حصول التأثير الإيجابي، التمييز بين نصيب الإيحاء ونصيب البركة ونصيب ما يمكن أن يحمل على التأثير الروحي"، وزاد: "وفي جميع الحالات يتعين التمييز بين الممارسة ككل وبين حالات استغلال مناسبتها لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون".

من جهة ثانية، كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه في سنة 2018 قامت الوزارة بعزل 116 إماما بسبب مخالفات متعددة؛ وذلك في رده على سؤال برلماني بالغرفة الثانية حول خروج بعض الأئمة والخطباء عن "دليل الإمام والخطيب".

وأكد وزير الأوقاف أن هناك التزاما من جميع الأئمة بالمغرب بالثوابت الوطنية المتعارف عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص بجميع الوسائل المتاحة على أن تقطع مع الاستثناءات في هذا الموضوع.

وبخصوص تأهيل القيمين الدينيين بالعالم القروي والمراكز شبه الحضرية، أوضح المسؤول الحكومي أن "الوزارة تقوم بتكوين مستمر وشامل منذ سنة 2009 مخصص لهذا الغرض، ويحضر جميع الأئمة لدروس تأهيلية مرتين في الشهر في السبت الأول والثالث"، كما أضاف أن هناك ألف مرشد في البادية رهن إشارة أئمة المساجد، وقاموا سنة 2018 بـ 148 ألف مهمة تواصل معهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - عدنان الثلاثاء 08 يناير 2019 - 19:45
أؤيد وبشدة إغلاق حوانيت تجارة الدين.أصبحت الرقية وظيفة من لا شهادة له أو لا قيمة له
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - مصطفي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 19:53
تعطل هده الآفة تنخر المجتمع و من المحال القضاء عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - النهب والتكليخ والتهميش الثلاثاء 08 يناير 2019 - 19:55
في الدول الاروبية والاسكندنافية ماعندهومش كاع هاد الخرافات وهاد الاكاذيب ومعيشين معاهم تقريبا ثلاثون مليون ديال (((((المسلمين))))) ,الشعب المغربي بغى تقسيم العادل للثروات والصحة في المستوى وتعليم جيد وفرص الشغل وقظاء نزيه وديموقراطية حقيقية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والزج بالمسؤولين النهابين في سجن تزممارت تحت الارظ والزج بالرقاة والمشعوذين والمشعوذات والائمة والفقهاء المنافقين ايظا في سجن تزممارت تحت الارظ وفي الظلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - بلابلا الثلاثاء 08 يناير 2019 - 19:58
صراحة كيمرضني هذا الشخص، وماذا عن الزوايا الراعي الرسمي للتخلف والانحطاط والجهل، هل هناك خطط لاغلاق هاته الحوانيت القبورية الجاهلية هي الاخرى، او انها وجدت لخدمة شيء ما؟ سبب ايقافكم للأئمة هو شطط في استعمال السلطة، وذالك من خلال فرضكم للنمط العبودي الخنوعي. لم ارى تخلف في جميع النواحي كتخلف هاته البلاد. اتمنى ان يأتي يوم أرى فيه زوال هاته الوزارة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - miloud الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:02
الرقات والشوافات جل زباءنهم نساء ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - المهلهل الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:04
لايفيدنا معرفة تاريخ ممارسة هاذه البدعة المشينة التي ترسخ السحر و الشعوذة و ممارسة الجنس بغطاء التداوي معالي الوزير. بقدر ما يهمنا محاربتها لانها تكرس الفكر الخرافي .و معيار لتخلف الشعوب .
.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - Peace الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:04
امام المسجد و الداعية او الواعض و المرشد و الراقي في المغرب يجب ان تكون له رخصة من وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية و يجب ان يكون معترف به من طرف الدولة و الوزارة عليه التاكد من هويتهم, لان هناك ما يسمى بالتقية, اي انه يدعي انه مع الثوابث الدينية و الوطنية و لكنه في الحقيقة منافق و افعاله لا تتوافق مع اقواله. ليس اي انسان يمكنه معالجة الامراض بالقران, فيجب ان يكون وليا صالحا و له درجة عالية جدا من الايمان و الفهم الصحيح للدين و حواس خارقة للعادة و السموم و لا يستعمل السحر و الشعوذة و اشياء محرمة شرعا او لا اخلاقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - غيثة الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:05
الحمد لله و أخيرا سوف تختفي ظاهرة النصب و الإحتيال فالشافي هو الله و الراقي هو نفسك كل واحد ادرى بما يألمه و إن صلى فرضه و جلس بمجلس قرأ الفاتحة عدد كدا مرة و مسح على نفسه و يواضب على هده الرقية سوف يجد تحسن كبير في جسده و نفسه إلا ادا كان المرض جسمي و لا يعالج إلا بالطبيب فزيارة الطبيب و أخد الدواء و القيام بعملية جراحية فهو الحل الانجع قبل أن يستفحل المرض و يصبح خطيرا
فما انزل الله من داء إلا جعل له دواء علمه من علمه و جهله من جهله..اللهم إشفي مرضانا و مرضا المسلمين ...إن العلم لنور و الجهل لظلمات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - محمد الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:06
هد الشعب مسكين غير الريح ليجا كايديه واش فيه النية ولا قلة الوعي ها دكاكين الرقية ها دكاكين الشوافات أما الأسواق شحال منك يا مشعودين وزد الأضرحة عامرين بالزوار يعطون للميت ولا يرحمون الأحياء. اوا الله يستر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - جواد الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:06
أنا أقول لكم لماذا آنتشرت مراكز الرقية الشرعية..بسبب كثرة الاصابات بسبب السحر ..و من ينكر هذا فإنه لا يدري شئ في الحياة..الاصابات بالملايين..تقولوا لي أكثرت العدد..اذهبوا الى مراكز الرقية أو الى العيادات النفسية ..ناس كثر تعاني بسبب السحر...يجب القضاء على السحرة و محاربتهم..وتشديد العقوبة عليهم و الله العظيم هم أشد فتكا بالعباد و البلاد ..كم من مريض وكم من مجنون وكم اسرة دمرت..بسبب السحر..وأعي ما أقول..أنشري يا هسبريس جزاكم الله خيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - الديك الرومي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:06
نستبشر خيرا بذلك و نتمنى كذلك تغلق الأضرحة في وجه المشعوذين مع أبقائها مفتوحة في وجه السياح من الداخل و الخارج و الاحتفاء بها بصفتها موروث ثقافي وطني و إلغاء العطايا السخية التي تخصص لما يسمى بالشرفاء ....
و ترشيد طرق استعمال هذا المال العام الذي تبرع به اجدادنا على المساجد و الزوايا فيما ينفع البلاد و العباد كتدعيم المنشأت الاجتماعية و البنية التحية
اليس صحيحا ان وزارة الأوقاف هي أغنى الوزارات؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - اوكار الفسق والنصب الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:07
بالله عليكم اعطوني اسم راق واحد امتهن الرقية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد ورد في الاثر ان الرسول الكريم رفض رقية طفلين وقال لامهما بل ارقهم انت فالحت عليه صلى الله عليه وسلم فاجابها بان ارقهم انت وكذلك فعل سيدنا عثمان .
محلات الرقية اصبحت اوكارا للنصب ولاستحلال اعراض المغربيات وهناك ملفات كثيرة كانت معروضة على اسثئنافية البيضاء اذكر منها واحدا لاحد * الرقاة* بسيدي البرنوصي كان معروضا بالقاعة 5 كان ياخد صورا لنساء في وضعية مخلة بالحياء ويهددهن في حالة رفضهن مده بالمال او ممارسة الجنس عليهن يهددهن باخبار ازواجهن واذكر ان واحدة منهن كانت لها الشجاعة لاخبار احد اقاربها الذي بلغ الشرطة والقت القبض عليه وبعد افراغ هاتفة تبين انه ياخد صورا وفيديوهات لنساء بعد ان يجردهن من ملابسهن نتيجة الاغماء الذي يصبن به اثناء * الرقية* .
نصيحة لامهاتي المغربيات خالاتي واخواتي ابتعدن عن مثل هذه المحلات وان كان ولابد فلا تتركن هؤلاء يختلين بكن اذهبن برفقة محرم على الا يجلس في قاعة الانتظار ويترككن مع هؤلاء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - abdou الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:10
الأمر سهل ،يجب تعليم الناس كيف يميزون بين الراقي الحقيقي و المشعوذ،هذا ما يفتقده أكثرية الناس.
أما الرقية الشرعية فهي من السنة لا يجب نفيها.السحرة نصبوا على الناس بإسم الراقي الشرعي،هذا ما حصل..

وإذا كنت غير موافق على هذا الكلام،فأنت تنكر السنة،و السنة ستبقى إنشاء الله.

لست راقي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - Hina الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:11
فقد العالم النصراني والمسيحي التقة في الكنيسة لكل ما يقع من رهبانها من الشذود والاعتداء علي الأطفال.علي العلماء والسلطة ان بجففوا منابع الاستهتار بأعراض الناس من طرف الرقاة حتي لا يفقد المغربي التقة في الدين والسنة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - ياسين الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:11
ماذا تنتظر من دولة تسعى جاهدة كي يظل مواطنونها جهالا!! دولة تحترف الدجل و تعين عليه و تتغاضى عن جرائمه تجاه ضحايا دفعهم الجهل و قلة ذات اليد اليه. دولة لا تستثمر لا في صحة و لا في تعليم و انما فيما يلمع صورة الحاكم و يبقي الحال كما هو. و قديما قال ابن خلذون الناس اذا جهلوا خافوا و اذا خافوا سكتوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - صاحب دراجة الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:12
و عليه أيضا إغلاق الدكاكين المتواجدة بالمساجد و محاربة الباعة المتجولين أمام المساجد و فتح المراحيض للعموم من صباح حتى المساء. لماذا لا يوجد دكاكين ومحلات و باعة المتجولين أمام الكنائس و المعابد اليهودية؟!!

هل المسلمين فوضويين لهاته الدرجة يطمعون ف كراء و مداخيل محلات بالمساجد؟؟؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - نسيم البحر الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:13
ماذا تنتظرون من مجتمع غارق في الجهل و الفقر سوى اللجوء للمشعوذين سواء كانوا رقاة أو سحرة لكن تجمعهم سمة واحدة هي النصب و الاحتيال على جيوب الأغبياء، و الغريب انك تجد من بين الكثيرين الوافدين على دكاكين الرقاة هم أيضا متعلمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - Abdelghani benrahmoune الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:14
الوزير ما باغيش يسد الحوانت رآه الشعب الى عاق بلاصتو تولي في الخطر المقرر الدراسي فيه البغرير والبطبوط. وعوض الشعب يمشي للمستشفيات احسن ليه الحوانت والعصا والما بارد والقران. رآه بن كيران قال في البرلمان المعطلون راني كندعي معاهم وبنتو خدمها . الحوانت ديال الرقية الشرعية ولا الجنية رآها عندها دور لتدويخ الشعب بحال زابور خدام الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - عادل الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:14
في سنة 1989 كان في مراكش راقي يشتغل جنبا لجنب مع دكتور نفساني في نفس العيادة ! كان الدكتور النفساني هو من يتكلف بالتوجيه ! و الله كان هاد الثنائي يشتغلان يدا في يد! و كان الناس يجيئون من جميع أنحاء المملكة و من الخارج أيضا !

موخرا في فرنسا دكتور فرنسي قال ان حالة أخت تقطن بفرنسا رجعت من المغرب كأنها لم تكن أبدا مريضة ! الحالة معورفة في فرنسا اكثر من 20 سنة مرت من جميع انواع السكانير و الايرم و اكثر من 30 أخصائي ! حت ان الأطباء الفرنسيين أصبحوا ينعتون الأخت المريضة بالبارانوومال Le cas paranormal . جات الأخت عند راقي شرعي متمكن في البيضاء و شفيت تماما بعد أسبوعين من الرقية و الحجامة ! و هاد الأخت سوف تستقبلها قناة TNT فرنسية للتكلم معها و سوف تتكلم عنها الصحافة و سوف يستجوبون الطاقم الطبي اللتي يشرف عليها .
و شكرًا لهسبريس للتكلم عن ظاهرة الرقية في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - أستاد الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:15
لمعالجة المشكل:
-يجب وضع حد لهده الظاهرة وإغلاق كل حوانيت الرقية
-يجب توعية الناس عبر دروس تحسيسية من طرف أئمة وخطباء الجمعة وكدا عبر وسائل الإعلام
- يجب على الدولة توفير عدد كافي من الأطباء النفسانيين على وجه الخصوص في المستشفيات العمومية وبالمجان
-يجب القضاء على الجهل والأمية
-يجب معاقبة كل من تورط في الموضوع
-على كل من يريد الترقي أن يرقي نفسه بنفسه أو من أحد من عائلته (من محارمه)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - عبدو الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:15
تشجيع على الفساد
يعتبر خطابك التبريري هذا تشجيعا على الشعودة والفساد واستغلال االدين لأغراض مادية وجنسية حقيرة...إنك سيدي الوزير غير المحترم لست في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقك...حيث لم تستطع تنقية الشأن الديني من هؤلاء المكبوتين ومستغلي ضعف النساء والفتيات...الله يكون في عوننا ويجعل لنا حلا معكم....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - Marocain libre الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:16
Sans discution il faut arreter ces gens qui vendent les versets de Coran contre qq dirhams ils ont donne une mauvaise vue pour L uslame il faut faire fin a ce genre de blabla un ooint c est tout
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - 3abdellah الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:19
(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا) [الإسراء: 82]وهذا خروج بالرقية الشرعية إلى الأطماع واستنزاف أموال الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - بلبل الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:24
إذا كان ولابد من السماح بممارسة هذا النشاط فلابد ان ينظم و يقنن و يءودي الضراءىب ، لتستفيد الخزانة من هذا النشاط .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
25 - Abou majd الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:25
يجب القضاء على الخرافات والشعودة بدون لف اودوران هذه أفعال حرمها الاسلام بالقطع الاجماع علماء الامة لا تحتاج لا فتوى ولا هم يحزنون هذا عسل البرلمان بين القانون والسلطات الامنية بتطبيق القانون ووزارة الاوقاف لا علاقة لها بالموضوع لان هذه الأعمال لا علاقة لها بالمجال الديني نهاىيا
التطبيق بهذه الطرق كان ولا يزال بهتانا عظيما وافكا مبينا كتب عنه الاولون والاخرون أحسنوا فيه حسما واظن ان التوجه إلى وزارة الاوقاف هو من باب التهرب من المسؤولية اتجاه الشعب وترك الحبل على الغارب من طرف البرلمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
26 - abdou 2 الثلاثاء 08 يناير 2019 - 20:35
ويجب على السلطات إنشاء لجنة لمحاربة السحرة و المشعودين.
لاتنسوا أن حد الساحر في الإسلام هو القتل
وتقنين مهنة الراقي الشرعي برخصة من وزارة الأوقاف،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.