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كُتّاب وآراء
التوفيق يُعدد شروط القضاء على حوانيت "الرقية الشرعية" بالمغرب
رداً على انتشار "مراكز الرقية الشرعية" بعد تفجر فضيحة "راقي بركان" منذ أسابيع، لتتعالى الأصوات المطالبة بإغلاق "حوانيت الرقية الشرعية"، أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن هذه الظاهرة "كانت معروفة عند الشعوب القديمة، وورد ذكرها على وجه مخصوص في سنة الإسلام، ولم يقع وصفها بالشرعية إلا في هذا العصر".
وأورد الوزير التوفيق، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، جواباً على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي في الموضوع، أن أشكال الرقية الشرعية في المغرب "تمتد من الدعاء وقراءة القرآن إلى كتابة التمائم، إلى أشغال من قبيل السحر"؛ لكنه أبرز أن "العلماء وحدهم يمكن أن يبينوا بالفتوى علاقة شكل الرقية المذكورة في السنة بأشكال كثيرة تمارس تحتها اليوم ما تسمى الرقية الشرعية".
ويبدو أن القضاء على هذه الظاهرة المنتشرة دون الحصول على ترخيص من السلطات بات جد معقد اليوم؛ إذ أشار وزير الأوقاف إلى أن القضاء عليها يقتضي أن "توصف للعلماء جميع الممارسات موضوع السؤال، وإذا بينوا موقع كل نوع من هذه الممارسات من السنة أمكن عرض المخالف منها على القوانين المتعلقة بالأنشطة المختلفة، ومن بينها بالدرجة الأولى ما يتعلق بالعلاج من المرض".
وخلص الوزير إلى أن منع هذا الاستغلال المرتبط بالرقية الشرعية "أمر معقد ينبغي أن ينظر فيه المختصون، لأنه يدخل في العرض والطلب، ويصعب فيه، لاسيما عند حصول التأثير الإيجابي، التمييز بين نصيب الإيحاء ونصيب البركة ونصيب ما يمكن أن يحمل على التأثير الروحي"، وزاد: "وفي جميع الحالات يتعين التمييز بين الممارسة ككل وبين حالات استغلال مناسبتها لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون".
من جهة ثانية، كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه في سنة 2018 قامت الوزارة بعزل 116 إماما بسبب مخالفات متعددة؛ وذلك في رده على سؤال برلماني بالغرفة الثانية حول خروج بعض الأئمة والخطباء عن "دليل الإمام والخطيب".
وأكد وزير الأوقاف أن هناك التزاما من جميع الأئمة بالمغرب بالثوابت الوطنية المتعارف عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص بجميع الوسائل المتاحة على أن تقطع مع الاستثناءات في هذا الموضوع.
وبخصوص تأهيل القيمين الدينيين بالعالم القروي والمراكز شبه الحضرية، أوضح المسؤول الحكومي أن "الوزارة تقوم بتكوين مستمر وشامل منذ سنة 2009 مخصص لهذا الغرض، ويحضر جميع الأئمة لدروس تأهيلية مرتين في الشهر في السبت الأول والثالث"، كما أضاف أن هناك ألف مرشد في البادية رهن إشارة أئمة المساجد، وقاموا سنة 2018 بـ 148 ألف مهمة تواصل معهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
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فما انزل الله من داء إلا جعل له دواء علمه من علمه و جهله من جهله..اللهم إشفي مرضانا و مرضا المسلمين ...إن العلم لنور و الجهل لظلمات
و ترشيد طرق استعمال هذا المال العام الذي تبرع به اجدادنا على المساجد و الزوايا فيما ينفع البلاد و العباد كتدعيم المنشأت الاجتماعية و البنية التحية
اليس صحيحا ان وزارة الأوقاف هي أغنى الوزارات؟
محلات الرقية اصبحت اوكارا للنصب ولاستحلال اعراض المغربيات وهناك ملفات كثيرة كانت معروضة على اسثئنافية البيضاء اذكر منها واحدا لاحد * الرقاة* بسيدي البرنوصي كان معروضا بالقاعة 5 كان ياخد صورا لنساء في وضعية مخلة بالحياء ويهددهن في حالة رفضهن مده بالمال او ممارسة الجنس عليهن يهددهن باخبار ازواجهن واذكر ان واحدة منهن كانت لها الشجاعة لاخبار احد اقاربها الذي بلغ الشرطة والقت القبض عليه وبعد افراغ هاتفة تبين انه ياخد صورا وفيديوهات لنساء بعد ان يجردهن من ملابسهن نتيجة الاغماء الذي يصبن به اثناء * الرقية* .
نصيحة لامهاتي المغربيات خالاتي واخواتي ابتعدن عن مثل هذه المحلات وان كان ولابد فلا تتركن هؤلاء يختلين بكن اذهبن برفقة محرم على الا يجلس في قاعة الانتظار ويترككن مع هؤلاء .
أما الرقية الشرعية فهي من السنة لا يجب نفيها.السحرة نصبوا على الناس بإسم الراقي الشرعي،هذا ما حصل..
وإذا كنت غير موافق على هذا الكلام،فأنت تنكر السنة،و السنة ستبقى إنشاء الله.
لست راقي
هل المسلمين فوضويين لهاته الدرجة يطمعون ف كراء و مداخيل محلات بالمساجد؟؟؟!
موخرا في فرنسا دكتور فرنسي قال ان حالة أخت تقطن بفرنسا رجعت من المغرب كأنها لم تكن أبدا مريضة ! الحالة معورفة في فرنسا اكثر من 20 سنة مرت من جميع انواع السكانير و الايرم و اكثر من 30 أخصائي ! حت ان الأطباء الفرنسيين أصبحوا ينعتون الأخت المريضة بالبارانوومال Le cas paranormal . جات الأخت عند راقي شرعي متمكن في البيضاء و شفيت تماما بعد أسبوعين من الرقية و الحجامة ! و هاد الأخت سوف تستقبلها قناة TNT فرنسية للتكلم معها و سوف تتكلم عنها الصحافة و سوف يستجوبون الطاقم الطبي اللتي يشرف عليها .
و شكرًا لهسبريس للتكلم عن ظاهرة الرقية في المغرب
-يجب وضع حد لهده الظاهرة وإغلاق كل حوانيت الرقية
-يجب توعية الناس عبر دروس تحسيسية من طرف أئمة وخطباء الجمعة وكدا عبر وسائل الإعلام
- يجب على الدولة توفير عدد كافي من الأطباء النفسانيين على وجه الخصوص في المستشفيات العمومية وبالمجان
-يجب القضاء على الجهل والأمية
-يجب معاقبة كل من تورط في الموضوع
-على كل من يريد الترقي أن يرقي نفسه بنفسه أو من أحد من عائلته (من محارمه)
يعتبر خطابك التبريري هذا تشجيعا على الشعودة والفساد واستغلال االدين لأغراض مادية وجنسية حقيرة...إنك سيدي الوزير غير المحترم لست في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقك...حيث لم تستطع تنقية الشأن الديني من هؤلاء المكبوتين ومستغلي ضعف النساء والفتيات...الله يكون في عوننا ويجعل لنا حلا معكم....
التطبيق بهذه الطرق كان ولا يزال بهتانا عظيما وافكا مبينا كتب عنه الاولون والاخرون أحسنوا فيه حسما واظن ان التوجه إلى وزارة الاوقاف هو من باب التهرب من المسؤولية اتجاه الشعب وترك الحبل على الغارب من طرف البرلمان
لاتنسوا أن حد الساحر في الإسلام هو القتل
وتقنين مهنة الراقي الشرعي برخصة من وزارة الأوقاف،