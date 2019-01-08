اختفاء طفلة في "ظروف غامضة" بمنطقة ميضار

هسبريس - متابعة

اختفت الطفلة إخلاص ذات السنتين وعشرة أشهر عن الأنظار منذ يوم السبت الماضي بدوار إيكردوحن، بجماعة أزلال بميضار إقليم الدرويش، وتناشد عائلتها من يجدها أن يتواصل معها بأسرع ما يمكن، أو إبلاغ الدرك الملكي.

ويقول الوالد محمد كمال إن الطفلة كانت رفقة والدتها بدوار إيكردوحن يوم السبت على الساعة الثانية والنصف، وفي غفلة عين اختفت عن الأنظار دون أن تجد لها أثرا.

وتجري فرقة من الدرك الملكي بحثا عن الطفلة منذ يوم السبت، دون أن تجد لها أثرا إلى حد الساعة.

للتواصل مع العائلة: 0641101950