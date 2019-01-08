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الرئيسية | مجتمع | اختفاء طفلة في "ظروف غامضة" بمنطقة ميضار

اختفاء طفلة في "ظروف غامضة" بمنطقة ميضار

اختفاء طفلة في "ظروف غامضة" بمنطقة ميضار
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 19:18

اختفت الطفلة إخلاص ذات السنتين وعشرة أشهر عن الأنظار منذ يوم السبت الماضي بدوار إيكردوحن، بجماعة أزلال بميضار إقليم الدرويش، وتناشد عائلتها من يجدها أن يتواصل معها بأسرع ما يمكن، أو إبلاغ الدرك الملكي.

ويقول الوالد محمد كمال إن الطفلة كانت رفقة والدتها بدوار إيكردوحن يوم السبت على الساعة الثانية والنصف، وفي غفلة عين اختفت عن الأنظار دون أن تجد لها أثرا.

وتجري فرقة من الدرك الملكي بحثا عن الطفلة منذ يوم السبت، دون أن تجد لها أثرا إلى حد الساعة.

للتواصل مع العائلة: 0641101950

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الوجدي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 19:32
اللهم ردّها إلى أهلها سالمة بقدرتك يا جبّار سبحانك ،
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5
2 - Mel الثلاثاء 08 يناير 2019 - 19:34
يا ربي احفظها كما حفظت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في غار حيراء
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3 - r r الثلاثاء 08 يناير 2019 - 19:47
لطفك يارب الله يرجلكم سالمة يارب لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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