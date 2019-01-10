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كُتّاب وآراء
"النصارى ناقْصْهُمْ الإسلام" .. ازدواجية المغاربة بين العقيدة والأعمال
تعودت دائماً أن أسمع المغربي حين يقص تجربته في أوروبا أن يصف الأوروبيين بإنسانيتهم وخدماتهم النزيهة ونظامهم ونظافتهم وديمقراطيتهم، وينهي حكاية تجربته وشهادته بِـالقول: "هادوكْ هُما المْسْلْمينْ دْبْصّاحْ، ناقْصْهُمْ هِي الإسلام".
بطبيعة الحال، هذه الخلاصة تُوضح ازدواجية فكر المغاربة بين العقيدة وبين الأعمال. كما تُبين التناقضات التي تُبرهن على فشل التربية المغربية وقصور العملية التعليمية من جميع النواحي، بما في ذلك التربية الدينية. وأتقاسم معكم تحليلي كالتالي:
1- فشل التربية الدينية
أ- ضمان الغفران: العنصر الأهم عند المغربي هو الانتساب إلى الإسلام؛ لأن الله سيغفر جميع ذنوب المسلمين. ولهذا، بالنسبة إليه لا أهمية للأعمال السيئة.
ب- مفهوم "الله عْطاهُمْ الدنيا وْ حْنا عْطانا الآخرة": نرسخ في ذهن الطفل أن تقدم الأوروبيين راجع إلى مشيئة الله، حيث كتب لهم الخيرات والرفاهية في الدنيا؛ لكن مصيرهم في الآخرة جهنم، وأن المسلمين كتب الله عليهم العذاب في الدنيا (امتحانات وبلايا) لكن كتب لهم الجنة في الآخرة. ومع الأسف، لا نساعد الطفل على إدراك أن الأعمال الصالحة والاجتهاد في المعرفة والعلم والديمقراطية والعدل هي الأسباب الكامنة خلف رخاء وكرامة جميع الأمم التي تعمل بها وأيضا علل تخلف جميع الأمم التي تُهملها.
ت- ضمان شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: يتم ترسيخ هذه القناعة عند المغربي منذ طفولته بمفهوم سلبي. بمعنى آخر، بإمكاني أن أقوم بجميع المحرمات؛ لأنني سأستفيد من الشفاعة، بحُكم أنني من المسلمين. ولهذا، لا أهمية بالنسبة إلى المغربي للأعمال قدر أهمية أن يكون مسلماً.
ث- الكل في جهنم ما عدا المسلمين: ينتهي المغربي، من خلال تربيته، بالاعتقاد بأن مصير كل البشرية غير المسلمة هو الجحيم، مهما كانت أعمال الخير التي تصنعها. وهنا كذلك نرى أن لا أهمية للأعمال؛ لأن الأوروبيين، على الرغم من الأعمال الصالحة والنزيهة التي قدموها فإنهم في منظور المغربي محكوم عليهم سلفاً بجهنم طالما هم خارج دائرة الإسلام.
ج- العنصرية ضد الكفار: التربية الدينية تفرق بين المسلمين وبقية البشر الذين تصنفهم في دائرة الكفار وإن الله يفضل المسلم على الكافر.. وبحكم أنه مسلم، يرى المغربي نفسه سلفاً من أهل النجاة في الآخرة. ولهذا، فإنه يرى أن اعتناق الإسلام أهم جدا من الأعمال الصالحة والنزيهة. كما أن هذا التمييز الخطير يُنمي ثقافة الكراهية والتعصب ويعيق ثقافة التعايش.
د- مفهوم الحلال والحرام: يتم تلقين هذا المفهوم وغرسه في ذهن الطفل بطريقة جامدة دون مرافقته في تقوية قدراته، بل لا يتعلم حتى أن الأمر يتعلق بالأعمال الزكية الهادفة إلى بناء مجتمع يسوده السلم والتعايش والاحترام. وهكذا، يقتصر تقديم مفهوم الحلال والحرام على مسائل معينة، مثل الصيام والزنا والملبس والمظاهر الشكلية؛ بينما يتم إهمال مساحات واسعة تتعلق بسلوكيات بناء المجتمع وخدمته وأهمية الأعمال البناءة.
2- فشل التعليم المدرسي
المدرسة بدورها لا تساعد التلميذ على اكتساب الآليات الأساسية التي تمكنه من إدراك أهمية الأعمال الصالحة وتنمية حسه بالانتماء إلى المجتمع وتطوير قدراته على تحمل المسؤولية في بناء الوطن، وهي بذلك لا تربي أجيالا من المواطنين البنائين بل تربي أجيالا استهلاكية.
ومن أهم هذه الآليات أذكر مثالين:
أ- علاقة المعرفة مع الأعمال البناءة: مهمة التعليم هو تمكين التلميذ لاكتساب محبة المعرفة وكيفية ترجمتها في بناء الذات وبناء المجتمع والمدرسة ليست كسبيل لكسب الجاه والأموال (قْرا مْزْيانْ باشْ تْكونْ شي حاجة").
ب- علاقة "الأنا الجماعية" وحب الوطن: دور المدرسة هو التدريب الجماعي على الشعور بقوة التعاون وتطوير "الأنا الجماعية" والإنجاز التشاركي؛ لأنه ينمي حب الوطن وليس المنافسة على الحصول على أعلى النقط والتي تُضخم "الأنا الفردية" عند هذا وتُدمر شخصية ذلك وتُبعد الفرد عن دائرة انتمائه إلى مجتمعه وتجعل منه مجرد كائن استهلاكي متمحور حول ذاته.
*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
أنا أخاف على الأوروبيين و اليابانيين عموما من إسلام الأعراب , لأن كل من يغتنق الدين الأعرابي (الذي لا يحمل من الإسلام إلا الاسم) فهومرشح لأن يكون دكتاتورا فاسدا إن كان من القادة , أو يتحول إلى دعشوش إن كان من الرعية .
هذه العبارة دليل قاطع على قمة النرجسية التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية.
المسلم يضن انه يمتلك الحقيقة المطلقة و انه على صواب و ان غير المسلمين لا يمكن ان يكونوا أناس مكتملين لانهم بكل بساطة يفتقدون لهذه الحقيقة.
المسلم لا يعلم ان سبب تخلفه الإنساني و الأخلاقي سببه بالتحديد هو الاسلام الذي يمنعه من التشكيك و التفكير و حل مشاكله بنفسه و يجعله يضن انه مسير و ان كل تحركاته و ما يقوم به مكتوب في اللوح المحفوظ.
ثقافة و تربية "الكفار" لا تؤمن بالغيبيات و القدر بل هي نتيجة لتطور البشرية و تطور مفهوم القيم و تقبل المخالف. أما نحن فلا زلنا مقيدين بافكار محمد التي لم تكن صالحة يوما ما، لانها تقصي المخالف و تسميه كافرا نجسا
و شكرًا
لكنه لم يوضح السبب،
قشور التدين تؤدي الى ماقاله ولكن جوهر الدين شيء اخر
الاسلام شجع على التعامل بالحسنى مع الاخر -يهود-نصارى حتى وان صدر من هم اذى
الدين شجع على العلم واتقان العمل ومساعدة الاخرين وعدم الغش وحسن الخلق وفي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة صحابته حكم وعبر لمن يعتبر ولكننا لا نراها في المقررات التعليمية
ولا نراها في الحياة اليومية ولا نراها في قرارات من يحكمون ويقررون
حتى اصبح الشعب يظن خاطئا ان الدين هو قشوره ونسي جوهره
في الاسلام بغيا دخلت الجنة بسبب كلب
وامرأة دخلت النار بسبب قطة
وعابدة صائمة وقائمة مصيرها جهنم لانها أذت جيرانها
لنعلم انفسنا وابناءنا الدين الحقيقي ولا نعتمد على الدولة ومناهجهها "التعليمية" الفااااااااشلة
نصلح بذلك حالنا ولو بعد حين
هذا الإصرار، حتى وإن صدر عن نية صالحة، تترتب عنه أطنان وأطنان من المغالطات.لأن الغالبية العظمى من المنتسبين لـ"الشرق"، أي "المسلمين" رسخ عندهم الانطباع بأن كل عقيدة أخرى غير دينهم باطلة روحيا وأخلاقيا، بينما الذوق السليم والاطلاع الكافي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عكس ذلك.لا شك عندي أن "الدين الحق" يتخلل كل العقائد والملل والنحل على كوكب الأرض بل هو جوهرها بما في ذلك "الإسلام"، وما يسوقه من يخالطون كثيرا "الكفار" من انضباط وتخلق دليل على ذلك،
لذلك فعلينا ان لا نربط الحقيقة والخلق حصرا بمعتقداتنا نحن (الإسلام الذي في الحقيقة حدث وأن كان من حظنا أن ولدنا ضمن رقعته الجغرافية ولقن لنا على أنه الدين الأوحد الصحيح، بينما كان بالإمكان أن نولد، كما يولد أناس آخرون لا نقل عنهم ولا نفوقهم إنسانية، ضمن رقعة معتقد آخر) والنظر بالتالي لكل مظاهر الإيمان والصدق والالتزام والأخلاق عند الآخرين وكأنما هي "مسروقة منا" أو أننا "أولى بها".
باختصار الإسلام يستمد مشروعيته من الأخلاق والإيمان، وليس العكس.
أما المفارقة بين العقيدة و الاعمال فهو امر عالمي أنظر كتاب Rich dad poor dad
وشكرا على المقال.
عاد إلى مصر، وقال قولته الشهيرة:
« ذهبت للغرب فوجدت إسلامًا ولم أجد مسلمين.. ولما عدت للشرق وجدت
مسلمين ولكننى لم أجد إسلامًا!! ».
و ما قاله الإمام محمد عبده هو الجواب على المسلمين الذين يقولون :
"النصارى ناقْصْهُمْ الإسلام"
هناك شيئ وجب توضيه، وهو أن المسلمين هم من سيدخل الجنة، لأن الإسلام هو الدين المقبول عند الله سبحان وتعالى، لكن يبقى السؤال المهم: من هم المسلمون.؟
سيقولون هم من يعرفون بالمسلمين، وسيقول البعض هم أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيقول المتطرفون هم الوهابية أو السلفية كماسيقول البعض هم السنة أو الشيعة!
لكن من يتدبر القرآن سيعرف أن أتباع الرسول الأكرم هم المؤمنون، وهكذا وصفوا في كتاب الله، أما المسلمون هم الدين ىؤمنون بالله واليوم الآخر، وهم الصابئة والمجوس واليهود والنصارى والمؤمنون وكل من آمن بالله وحده واليوم الآخر.
و القيم الانسانية هي قيم كونية طبيعية خلقها الخالق لتتكيف مع المنطق وطبقها البشر بينهم حتى تستمر و تتطور الحياة على الكوكب و لا علاقة لها بالدين.