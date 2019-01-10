24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4016:1818:4020:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. جنوب إفريقيا تلوم "السياسة" في خسارة "كان 2019" أمام مصر (5.00)

  2. ذكرى مبارك أولعربي .. صوت الهامش المنسي في "مغرب الأمازيغ" (5.00)

  3. الأمم المتحدة تساند فتاة سعودية ارتدّت عن الإسلام (5.00)

  4. المغرب ومصر يطويان صفحة التوتّر ويحضّران لتقوية مستوى التعاون (5.00)

  5. الهنود الحمر بأكادير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "النصارى ناقْصْهُمْ الإسلام" .. ازدواجية المغاربة بين العقيدة والأعمال

"النصارى ناقْصْهُمْ الإسلام" .. ازدواجية المغاربة بين العقيدة والأعمال

"النصارى ناقْصْهُمْ الإسلام" .. ازدواجية المغاربة بين العقيدة والأعمال
د.جواد مبروكي *
الخميس 10 يناير 2019 - 11:00

تعودت دائماً أن أسمع المغربي حين يقص تجربته في أوروبا أن يصف الأوروبيين بإنسانيتهم وخدماتهم النزيهة ونظامهم ونظافتهم وديمقراطيتهم، وينهي حكاية تجربته وشهادته بِـالقول: "هادوكْ هُما المْسْلْمينْ دْبْصّاحْ، ناقْصْهُمْ هِي الإسلام".

بطبيعة الحال، هذه الخلاصة تُوضح ازدواجية فكر المغاربة بين العقيدة وبين الأعمال. كما تُبين التناقضات التي تُبرهن على فشل التربية المغربية وقصور العملية التعليمية من جميع النواحي، بما في ذلك التربية الدينية. وأتقاسم معكم تحليلي كالتالي:

1- فشل التربية الدينية

أ- ضمان الغفران: العنصر الأهم عند المغربي هو الانتساب إلى الإسلام؛ لأن الله سيغفر جميع ذنوب المسلمين. ولهذا، بالنسبة إليه لا أهمية للأعمال السيئة.

ب- مفهوم "الله عْطاهُمْ الدنيا وْ حْنا عْطانا الآخرة": نرسخ في ذهن الطفل أن تقدم الأوروبيين راجع إلى مشيئة الله، حيث كتب لهم الخيرات والرفاهية في الدنيا؛ لكن مصيرهم في الآخرة جهنم، وأن المسلمين كتب الله عليهم العذاب في الدنيا (امتحانات وبلايا) لكن كتب لهم الجنة في الآخرة. ومع الأسف، لا نساعد الطفل على إدراك أن الأعمال الصالحة والاجتهاد في المعرفة والعلم والديمقراطية والعدل هي الأسباب الكامنة خلف رخاء وكرامة جميع الأمم التي تعمل بها وأيضا علل تخلف جميع الأمم التي تُهملها.

ت- ضمان شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: يتم ترسيخ هذه القناعة عند المغربي منذ طفولته بمفهوم سلبي. بمعنى آخر، بإمكاني أن أقوم بجميع المحرمات؛ لأنني سأستفيد من الشفاعة، بحُكم أنني من المسلمين. ولهذا، لا أهمية بالنسبة إلى المغربي للأعمال قدر أهمية أن يكون مسلماً.

ث- الكل في جهنم ما عدا المسلمين: ينتهي المغربي، من خلال تربيته، بالاعتقاد بأن مصير كل البشرية غير المسلمة هو الجحيم، مهما كانت أعمال الخير التي تصنعها. وهنا كذلك نرى أن لا أهمية للأعمال؛ لأن الأوروبيين، على الرغم من الأعمال الصالحة والنزيهة التي قدموها فإنهم في منظور المغربي محكوم عليهم سلفاً بجهنم طالما هم خارج دائرة الإسلام.

ج- العنصرية ضد الكفار: التربية الدينية تفرق بين المسلمين وبقية البشر الذين تصنفهم في دائرة الكفار وإن الله يفضل المسلم على الكافر.. وبحكم أنه مسلم، يرى المغربي نفسه سلفاً من أهل النجاة في الآخرة. ولهذا، فإنه يرى أن اعتناق الإسلام أهم جدا من الأعمال الصالحة والنزيهة. كما أن هذا التمييز الخطير يُنمي ثقافة الكراهية والتعصب ويعيق ثقافة التعايش.

د- مفهوم الحلال والحرام: يتم تلقين هذا المفهوم وغرسه في ذهن الطفل بطريقة جامدة دون مرافقته في تقوية قدراته، بل لا يتعلم حتى أن الأمر يتعلق بالأعمال الزكية الهادفة إلى بناء مجتمع يسوده السلم والتعايش والاحترام. وهكذا، يقتصر تقديم مفهوم الحلال والحرام على مسائل معينة، مثل الصيام والزنا والملبس والمظاهر الشكلية؛ بينما يتم إهمال مساحات واسعة تتعلق بسلوكيات بناء المجتمع وخدمته وأهمية الأعمال البناءة.

2- فشل التعليم المدرسي

المدرسة بدورها لا تساعد التلميذ على اكتساب الآليات الأساسية التي تمكنه من إدراك أهمية الأعمال الصالحة وتنمية حسه بالانتماء إلى المجتمع وتطوير قدراته على تحمل المسؤولية في بناء الوطن، وهي بذلك لا تربي أجيالا من المواطنين البنائين بل تربي أجيالا استهلاكية.

ومن أهم هذه الآليات أذكر مثالين:

أ- علاقة المعرفة مع الأعمال البناءة: مهمة التعليم هو تمكين التلميذ لاكتساب محبة المعرفة وكيفية ترجمتها في بناء الذات وبناء المجتمع والمدرسة ليست كسبيل لكسب الجاه والأموال (قْرا مْزْيانْ باشْ تْكونْ شي حاجة").

ب- علاقة "الأنا الجماعية" وحب الوطن: دور المدرسة هو التدريب الجماعي على الشعور بقوة التعاون وتطوير "الأنا الجماعية" والإنجاز التشاركي؛ لأنه ينمي حب الوطن وليس المنافسة على الحصول على أعلى النقط والتي تُضخم "الأنا الفردية" عند هذا وتُدمر شخصية ذلك وتُبعد الفرد عن دائرة انتمائه إلى مجتمعه وتجعل منه مجرد كائن استهلاكي متمحور حول ذاته.

*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - مواطن مغربي الخميس 10 يناير 2019 - 11:14
رحم الله زمان الجاهلية .
أنا أخاف على الأوروبيين و اليابانيين عموما من إسلام الأعراب , لأن كل من يغتنق الدين الأعرابي (الذي لا يحمل من الإسلام إلا الاسم) فهومرشح لأن يكون دكتاتورا فاسدا إن كان من القادة , أو يتحول إلى دعشوش إن كان من الرعية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - Mostafa الخميس 10 يناير 2019 - 11:17
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ". رواه مسلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
3 - Namur الخميس 10 يناير 2019 - 11:21
شكرًا لوضعك الإصبع فوق الجرح الغائر.
هذه العبارة دليل قاطع على قمة النرجسية التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية.
المسلم يضن انه يمتلك الحقيقة المطلقة و انه على صواب و ان غير المسلمين لا يمكن ان يكونوا أناس مكتملين لانهم بكل بساطة يفتقدون لهذه الحقيقة.
المسلم لا يعلم ان سبب تخلفه الإنساني و الأخلاقي سببه بالتحديد هو الاسلام الذي يمنعه من التشكيك و التفكير و حل مشاكله بنفسه و يجعله يضن انه مسير و ان كل تحركاته و ما يقوم به مكتوب في اللوح المحفوظ.
ثقافة و تربية "الكفار" لا تؤمن بالغيبيات و القدر بل هي نتيجة لتطور البشرية و تطور مفهوم القيم و تقبل المخالف. أما نحن فلا زلنا مقيدين بافكار محمد التي لم تكن صالحة يوما ما، لانها تقصي المخالف و تسميه كافرا نجسا
و شكرًا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - كلمة حق الخميس 10 يناير 2019 - 11:25
اتفق مع صاحب المقال في أغلب ما قاله
لكنه لم يوضح السبب،
قشور التدين تؤدي الى ماقاله ولكن جوهر الدين شيء اخر
الاسلام شجع على التعامل بالحسنى مع الاخر -يهود-نصارى حتى وان صدر من هم اذى
الدين شجع على العلم واتقان العمل ومساعدة الاخرين وعدم الغش وحسن الخلق وفي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة صحابته حكم وعبر لمن يعتبر ولكننا لا نراها في المقررات التعليمية
ولا نراها في الحياة اليومية ولا نراها في قرارات من يحكمون ويقررون
حتى اصبح الشعب يظن خاطئا ان الدين هو قشوره ونسي جوهره
في الاسلام بغيا دخلت الجنة بسبب كلب
وامرأة دخلت النار بسبب قطة
وعابدة صائمة وقائمة مصيرها جهنم لانها أذت جيرانها
لنعلم انفسنا وابناءنا الدين الحقيقي ولا نعتمد على الدولة ومناهجهها "التعليمية" الفااااااااشلة
نصلح بذلك حالنا ولو بعد حين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - marocain الخميس 10 يناير 2019 - 11:26
يظهر أن الكاتب ليس عندهُ ٱطِّلاع على حقيقة و جوهر الإسلام أو دين التوحيد لأنه ٱمتِدادٌ للشرائع التي جاء بِها كل الأنبياء،و التي تنصُّ على توحيد الله وحْدَهُ لا شريك و لا ٱبنٌ لهُ و لا زوجَةٌ .و على حُسن الخُلُقِ و التعايشِ و العمل و كسبِ الرزق الحلال من عرق الجبين.و لا إكراه في الدين و الإحسان إلى ذوي العقائد الأخرى و دعوتِهم بالتي هي أحسن (لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).كما أن عدد من ٱيات الإعجاز العلمي دليل على ضرورة آستخدام العقل و البحث العلمي إلى التوصل إلى نتائجِها التي أبْهَرَتْ كِبار العلماء في شتى العلوم.إنْ كان سوء مُعامَلةٍ أو فَهْمٍ أو عُنصُريَّةٍ أو تطرُّفٍ...فهذا خطأُ بعض أشباه المسلمين و ليس المشكل في الإسلام.المصيبة هي قِلة العِلم و البحث تدفع بعض المُفكِّرين و العلمانيين لكتاباتٍ خاطِئةٍ و غير منطقية.و ٱعلم أن الله من أسمائهِ (الغني) عن عبادة أو كُفْرِ جميع خلقِه فهذا لا يزيد أو ينقُصُ في عظمتِهِ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
6 - بلكوش سعيد الخميس 10 يناير 2019 - 11:26
كلامكم وتحليلكم منطقي و على صواب شكرا جزيلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - ياسين الفكيكي الخميس 10 يناير 2019 - 11:26
الله يهدي من يشاء وبدل ان تسألوا الله ان يهدي النصارى الى الاسلام اسألوه ان يهديكم الى اخلاق النصارى و انسانيتهم و فطرتهم و اتقانهم و تفوقهم في كل المجالات. فانتم احوج لها من حاجة النصارى الى الاسلام لأن كل من امن وعمل صالحا فهو مسلم ولا خوف عليه مهما كانت ملته و ديانته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - no to sectarianism الخميس 10 يناير 2019 - 11:27
الإمعان في اعتماد مصطلح "الإسلام" بكيفية وحيدة وحصرية لوصف "الدين الحق والخلق النبيل".

هذا الإصرار، حتى وإن صدر عن نية صالحة، تترتب عنه أطنان وأطنان من المغالطات.لأن الغالبية العظمى من المنتسبين لـ"الشرق"، أي "المسلمين" رسخ عندهم الانطباع بأن كل عقيدة أخرى غير دينهم باطلة روحيا وأخلاقيا، بينما الذوق السليم والاطلاع الكافي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عكس ذلك.لا شك عندي أن "الدين الحق" يتخلل كل العقائد والملل والنحل على كوكب الأرض بل هو جوهرها بما في ذلك "الإسلام"، وما يسوقه من يخالطون كثيرا "الكفار" من انضباط وتخلق دليل على ذلك،

لذلك فعلينا ان لا نربط الحقيقة والخلق حصرا بمعتقداتنا نحن (الإسلام الذي في الحقيقة حدث وأن كان من حظنا أن ولدنا ضمن رقعته الجغرافية ولقن لنا على أنه الدين الأوحد الصحيح، بينما كان بالإمكان أن نولد، كما يولد أناس آخرون لا نقل عنهم ولا نفوقهم إنسانية، ضمن رقعة معتقد آخر) والنظر بالتالي لكل مظاهر الإيمان والصدق والالتزام والأخلاق عند الآخرين وكأنما هي "مسروقة منا" أو أننا "أولى بها".

باختصار الإسلام يستمد مشروعيته من الأخلاق والإيمان، وليس العكس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - abdallah marrakech الخميس 10 يناير 2019 - 11:27
صبحان الله كاتب المقال غفل الدور المهم في التربية والسلوك الاسلامي الا وهو دور الاباء هم من يهودانه او ينصرانه ونحن بالدول العربية الكل مومن بالفطرة ,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - المهاجر الخميس 10 يناير 2019 - 11:27
نعم أنا مهاجر لمدة طويلة ودائما اسمع هدا الكلام ....وأنا أقول لهم لا تكذبوا على أنفسكم. ..احسن حل لكل الشعوب هي العلمانية ....كل من طبقها نجح. ...حتى تركيا التي يتوهم أغلب المسلمين أنها دولة تطبق الشريعة. ...هي دولة علمانية من الطراز الرفيع. ...وكل من زارها يلاحظ بصمات العلمانية في كل نماذج الحياة. .....العلمانية لا تحارب الدين ولو كانت كدلك لما وجدت اصلا المساجد بأروبا. ...العلمانية تضمن تعايش الأديان كلها تحت سقف واحد إلا وهو قوة القانون ....تركيا تجذب بقانونها المرن العلماني ملايين السياح. ...ونحن نخسرهم بواسطة بعض قوانيننا المتشددة. .. اعرف ان الصراحة صعبة لكن أقسم بالله بأن الحقيقة هي التي قلتها ....لدي تجربة بأروبا تفوق عشرون عاما .. المسلم بأروبا يتمتع ويتلدد بمنافع العلمانية دون وعي وعندما يحل لقضاء العطلة الصيفية ببلده. ..يبدأ بالانتقاد. ..الربا. .الفساد. ..الفسق. ..الفجور. ....وإن تأملت به ستجده طول حياته وهو عايش على ضرائب مبيعات الخمور ووووووو.......لم يخدم ولا يوم واحد بأروبا. ...السكيزوفرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - sifao الخميس 10 يناير 2019 - 11:28
يحتاجون الى من يصحح لهم فهمهم للاسلام ، فيقول لهم ، تلك هي العلمانية ، اما الاسلام "دصح" فيوجد في السعودية وايران وباكستان والسودان ...يحتاجون الى مرشد معرفي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - yaaaaaaaaadris الخميس 10 يناير 2019 - 11:28
مشكلة المغاربة و كل العرب أن تعاطيهم مع الدين كان و لايزال خاطئا ، لأنهم يعتبرون أنفسهم خير خلق الله ماداموا مسلمين ، و ينسون أن الأخلاق مفهوم إنساني لا علاقة له بالدين ، بمعنى ، ليس بالضرورة أن تكون مسلما لكي تكون ذو أخلاق عالية ، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - قارئ الخميس 10 يناير 2019 - 11:29
مقال في المستوى و كلام في الصميم ... جزيل الشكر لك سيدي على توضيح هذه الإختلالات و التناقضات المُعَشْعِشَة داخل مجتمعنا المغربي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - الوطنية الخميس 10 يناير 2019 - 11:30
انا لا اشاطرك رأي فشل التربية الدينية وفشل المدرسة في ترسيخ التربية على المواطنة . حرصت دائما على تعليم ابنائي وتلامذتي الذين اعتبرهم بمتابة ابنائي على حب الدين ولكن دين اليسر ربيتهم على حب الوطن بشتى الطرق عن طريق حب الصديق حب الجار حب الناس في الحي وفي المدرسة لدرجة ان احد بناتي رفضت مواصلة دراستها في الطب خارج الوطن درست دراستها الجامعية حاصلة على الدكتوراه في البيولوجيا بامتياز وبمنحة لثلات سنوات الا انها عانت من البطالة بعدها ولما اتيحت لها الفرصة هي الان في فرنسا وجدت عملا مريحا وتكرر نفس المقولة خاصهم غير الاسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - ياسين الفكيكي الخميس 10 يناير 2019 - 11:30
الله يهدي من يشاء و بدل ان تسألوا الله ان يهدي النصارى الى الاسلام اسألوه ان يهديكم الى اخلاق النصارى و فطرتهم وانسانيتهم و اتقانهم وتفانيهم فانتم احوج لها من حاجتهم الى الاسلام لان كل من امن وعمل صالحا فلا خوف عليه مهما كانت ملته او عقيدته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - مغربي الخميس 10 يناير 2019 - 11:31
قرا بش تكون شي حاجة نابعة من وعي الوالدين أن هناك حلقة ناقصة في التلقين.
أما المفارقة بين العقيدة و الاعمال فهو امر عالمي أنظر كتاب Rich dad poor dad
وشكرا على المقال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - محمد عامر الخميس 10 يناير 2019 - 11:32
انت واهم يا صاحب المقال. فالمغربي علمه ما تشاء وعندما يذهب الى الشارع سيتصرف وفق منظوره هو ولن يتصرف بناء على ما تعلمه.وكفى من الصاق كل تصرفات المغاربة ونقاءصهم للتربية او التعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - و المسلمين ناقصهم....... الخميس 10 يناير 2019 - 11:32
إخترت عنوانًا للإمام محمد عبده عندما ذهب إلى مؤتمر باريس عام 1881 ثم


عاد إلى مصر، وقال قولته الشهيرة:


« ذهبت للغرب فوجدت إسلامًا ولم أجد مسلمين.. ولما عدت للشرق وجدت


مسلمين ولكننى لم أجد إسلامًا!! ».


و ما قاله الإمام محمد عبده هو الجواب على المسلمين الذين يقولون :


"النصارى ناقْصْهُمْ الإسلام"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - الناقد الخميس 10 يناير 2019 - 11:33
موضوع هام جدا.
هناك شيئ وجب توضيه، وهو أن المسلمين هم من سيدخل الجنة، لأن الإسلام هو الدين المقبول عند الله سبحان وتعالى، لكن يبقى السؤال المهم: من هم المسلمون.؟
سيقولون هم من يعرفون بالمسلمين، وسيقول البعض هم أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيقول المتطرفون هم الوهابية أو السلفية كماسيقول البعض هم السنة أو الشيعة!
لكن من يتدبر القرآن سيعرف أن أتباع الرسول الأكرم هم المؤمنون، وهكذا وصفوا في كتاب الله، أما المسلمون هم الدين ىؤمنون بالله واليوم الآخر، وهم الصابئة والمجوس واليهود والنصارى والمؤمنون وكل من آمن بالله وحده واليوم الآخر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - رشيد الخميس 10 يناير 2019 - 11:33
النصارى ناقصهم الإسلام و المسلمين ناقصهم الإيمان و الإنسانية ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
21 - المصطفى الخميس 10 يناير 2019 - 11:34
نعم...خير الكلام ما قل ودل.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - Mahzala الخميس 10 يناير 2019 - 11:36
الصورة مضحكة هههه لمغاربة خسهم غير لفلوس والمعيشة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - رشيد الخميس 10 يناير 2019 - 11:37
...مع أن الله يقول بصراحة أن لا تفضيل لطائفة على أخرى و يخاطب المسلمين بأن العمل الصالح هو معيار دخول الجنة و ليس الانتماء لقوله تعالى : " ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به " ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - Free Man الخميس 10 يناير 2019 - 11:38
ما لا يعرفه المسلمون ان القيم الانسانية كانت موجودة قبل ظهور الاسلام بآلاف السنين في الحضارات المصرية و الصينية و الاغريقية و غيرها.
و القيم الانسانية هي قيم كونية طبيعية خلقها الخالق لتتكيف مع المنطق وطبقها البشر بينهم حتى تستمر و تتطور الحياة على الكوكب و لا علاقة لها بالدين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
25 - سي_محمد الخميس 10 يناير 2019 - 11:38
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 25 | عرض: 1 - 25

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.