المغرب يحتضن دورة معرض الدراسات العليا ببريطانيا

هسبريس ـ مُتابعة

ينظم المجلس الثقافي البريطاني في المغرب، يومي 17 و19 يناير الحالي، بمدينتي الرباط والدار البيضاء، الدورة الخامسة لمعرض الدراسات العليا بالمملكة المتحدة.

وسيعرف المعرض، وفق بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، مشاركة أكثر من 19 مؤسسة بريطانية للتعليم العالي ولتعليم اللغة الإنجليزية، كما يتوقع استقبال أكثر من 8000 زائر.

سيكون المعرض فرصة للزائرين من أجل لقاء ممثلين عن الجامعات البريطانية والتعرف على النظام التعليمي البريطاني بصفة عامة، والتعرف كذلك على آخر المعلومات حول مناهج وبرامج الدراسة والشواهد ومختلف المؤسسات وتدابير التأشيرة ومستوى اللغة الإنجليزية المطلوب ومعلومات أخرى مفيدة.

وسيتمكن الشباب المهتم، يؤكد البلاغ، من التعرف كذلك على مختلف المؤسسات الدولية المووجدة في المغرب، والتي سوف تعرض مناهجها الدراسية الدولية: الشواهد المزدوجة، الماستر، برامج التبادل. وسيتمكن الزوار كذلك من أخذ فكرة حول امتحان اللغة الإنجليزية IELTS في جناح المجلس البريطاني British Council، وهو شهادة تسمح لهم بالدراسة والعمل بالخارج.

وعلى امتداد المعرض، ستبرمج العديد من الورشات والموائد المستديرة والعروض، من أجل مناقشة المحاور المتعلقة بالدراسة والإدماج المهني والحياة الطلابية في المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن مؤسسات التعليم العالي بالمملكة المتحدة تستقبل سنويا أكثر من 400000 طالب وطالبة. وتوجد هذه المؤسسات على رأس الترتيب العالمي للجامعات، وتتمتع بمستوى أكاديمي رفيع وشواهد معترف بها دوليا، حيث إن جودة التعليم ومضامين المناهج والبرامج معترف بها من طرف الطلبة الدوليين. ومعلوم أن أربع جامعات من تسع أحسن جامعات في العالم موجودة في المملكة المتحدة.

كما أن المملكة المتحدة معروفة بتميزها في ميادين التربية والتعليم واكتساب المهارات والابتكار والتجديد في ميدان التعليم عن بُعد والتكوين الإلكتروني عبر الإنترنيت، ولديها عدد كبير من الشراكات الحيوية في عوالم التعليم والصناعة.