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الرئيسية | مجتمع | الاتحاد الأوروبي يكشف استفادة المغرب من دعم محاربة "الحريك"

الاتحاد الأوروبي يكشف استفادة المغرب من دعم محاربة "الحريك"

الاتحاد الأوروبي يكشف استفادة المغرب من دعم محاربة "الحريك"
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:30

في وقت تطالب إسبانيا بمنح دعم إضافي للمملكة لإعانتها في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، جاء رد الاتحاد الأوروبي سريعا، معلنا أن المغرب استفاد من الدعم المخصص له، ولم يكن هناك أي تأخير في دفع المستحقات اللازمة في هذا الإطار.

وقالت بروكسيل ردا على إسبانيا إنه لم يكن هناك "تأخير" في مساعدة الرباط على السيطرة على الحدود، وهو الرد الذي جاء على لسان مفوض سياسة الجوار الأوروبية والتوسع، يوهانس هان، الذي قال إنه "لم يحدث أي تأخير" في مساعدة الاتحاد الأوروبي للمغرب بمبلغ 140 مليون أورو، لمساعدته على السيطرة على حدوده.

وردا على مطالب كونسويلو رومي، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، التي خططت للقيام برحلة إلى بروكسل في نهاية هذا الشهر، بهدف بدء التزامات مالية جديدة، مطالبة الشركاء الأوروبيين بتسليم 140 مليون أورو متأخرة لدعم المغرب في إدارة تدفقات الهجرة، قال هانس: "يؤسفني أن يكون لديك هذا التصور عن وضع المعونة المقدمة للمغرب، وأنها لا تتناسب مع الواقع". وجادل المفوض بأنه "ليس فقط لم يحدث أي تأخير" ولكن "الإجراءات المختلفة المتعلقة بمجموعة المساعدات إلى المغرب تم إعدادها وتحريكها في وقت قياسي، بسبب المرونة والجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي"، وأصر على أن هذا تم في تعاون وثيق مع السلطات الإسبانية.

وأكد هانس أن حزمة المساعدات للمغرب تتضمن مشروعا بقيمة 30 مليون أورو لتعزيز قدرات مراقبة الحدود، والذي "بدأ تنفيذه في أكتوبر 2018" من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وتضم أيضا 70 مليون كدعم لميزانية حكومة الرباط لإدارة الحدود، منها 30 مليون دُفعت مباشرة للمغرب في 20 دجنبر، و40 مليون دولار أخرى لمشروع في إدارة الحدود والهجرة التي ستقوم بها المؤسسة الدولية للإدارة الأمريكية والسياسة العامة الأيبيرية.

وقام الاتحاد الأوروبي بتعبئة حوالي 232 مليونًا للمغرب منذ عام 2014 من خلال أدوات وصناديق مختلفة لمعالجة تحدي الهجرة، وأكثر من 1000 مليون أورو من المساعدات لدعم الإصلاحات والنمو الشامل، وهي أرقام تضعه على رأس البلدان الأكثر استفادة من المساعدات الأوروبية، وفق المصدر ذاته.

وكان المغرب نقل إلى السلطات الإسبانية قائمة بالطلبات مقابل تكثيف مراقبة الحدود، بالإضافة إلى المطالبة بـ140 مليون أورو التزم بها الاتحاد الأوروبي لدعمه.

المطالب التي حملتها المملكة للجارة الإسبانية تتعلق بالمساعدة في تدريب العاملين في القطاعات الرئيسية، مثل السياحة والصحة، إضافة إلى إحداث برنامج للطلاب الجامعيين للدراسة في إسبانيا.

يذكر أن المغاربة يحلون في الرتبة الأولى ضمن المهاجرين غير الشرعيين الذين ولجوا إسبانيا السنة الماضية، محققين ارتفاعا مقارنة مع 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - ابن سوس المغربي، نداء مواطن الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:40
على المغرب تحويل الأموال إلى ترحيل آلاف الموجودين داخل الوطن و حماية الحدود من جحافل مهاجرين غير قانونيين يدخلون ليلا نهار و يكتسحون الحدود و الأراضي المغربية ان سياسة المغرب في مجال الهجرة سا تدمر المغرب و شعب المغرب آلاف من المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء يقيمون بطرق غير قانونية ولا احد يقوم بواجبه من المسؤولين تطبيق القانون الدولي و ترحيلهم قيل ان تقع الكوارث و يصبحوا تكتلات ضد النظام و ضد المواطنين المغاربة المغلوبين على أمرهم
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21
2 - أورشاليم الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:42
نكتة اليوم، الدولة المغربية بطلة العالم في السعاية، الله يعطينا شي ذل كثر من هاذا لي حنا فيه، و يكفي نحبسو السرقة لمدة سنتين و كل شيء سيكون على ما يرام أو حنا ديك نسلفو بالبنك الدولي...
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27
3 - تازي حر الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:44
قولونا شحال ثمن لعطتو المغرب باش مينضمش الكان¿هدا السؤال لي خاصنا جاوابو
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6
4 - عبد الله الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:46
اوروبا عليها بناء سور في حدود دول غرب وشرق افريقيا و منع تصدير القوارب بمحرك بدل تبذير الفلوس فحكام المغرب يضعون الفلوس في البنك ولا يفعلون شيئا وحتى الجنود الذين يحرسون الحدود يتم ارشاءهم
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12
5 - لحسيني الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:46
هل يمكن السيد العثماني وبن كيران . يشرحون لنا اين تدهب هده المساعدات التي تعد بالملايير.
من سنة 2014 إلى 2018 مساعدات ب 1000 مليار ومن بعدها 140 مليار ثم 70 مليار و 32 مليار ....وووووو
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25
6 - جبلي ابن الجبل الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:46
فين وصلات التحقيقات ديال الفونتوم راه شحال هادي ما جات
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3
7 - N.H الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:48
خاصكم تصليو عليها صلاة الجنازة قبل لا توصل المغرب حيت غدين يكلوها التماسيح هههه
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19
8 - socialllllllll الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:49
اذا كامو عطاو 140 مليون يورو للمغرب اكلوها العصابة الء تجلس في البرلمان اما بروكسل اذا قالت هذا الكلام أقول لهم نحن لسنا عبد لهم انعبدهم فايأتون هما ليقفو في الحدود ويمنعون الأفارقة نحن لا دخلة لنا من اراد ان يعبر البحر فليعبر الله يعونو
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4
9 - المنور الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:51
وختامه مسك. مساعدات للحد من الهجرة السرية باستتناء المغاربة. اكملو الاول 140 مليون... المشاريع قادين بهم راسنا.. الحبة الي خاص ماشي مشاريع علا ورق
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4
10 - حنان الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:54
على الاتحاد الأوروبي تشكيل لجنة لمعرفة مسار هذه الأموال ،هل فعلا توظف للحد من الهجرة أم تم اختلاسها وتوظيفها لمآرب شخصية .
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11 - في بلادي كرموني DZ الأربعاء 09 يناير 2019 - 22:01
بكل صراحة اصبح المغرب يتخبط فالديون الخارجية بالمليارات ولم يجد مخرجا وهنا نرى يحاول بشتى الطرق لكي يتحصل على بعض الملايين بكي يسد الثغرات التي كثرت عليه حتى وان كان على حساب المواطن الاوروبيين يدفعون والمغرب يحاول منع الهجرة السرية وتكديس الافارقة على اراضيه حتى لم يجدو ما ياءكلون واجبرت الافريقيات للخروج ليلا الى الشارع نعم هذه هي السياسة الفاشلة لان معضم المهارين السريين سنة 2018 الذين دخلو اسبانيا مغاربة قرابة 20 الف منهم 5 اللف قاصر فما بالك عدد الافارقة بكل صراحة لا تقدر اي دولة مواجهة الهجرة السرية صعب جدا لان المافيا متغلغلة في فالدولة ولهذا معضم المهاجريين يمرون بطريقة امنة انطلاقا من البلد الذي كانو يعشون عليه اما الباقي جمعات تقوم بمحاولات فردية ولهذا يقبض عليهم وهذه هي الحقيقة انشريها يا هسبريس
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12 - عبدالحمن الأربعاء 09 يناير 2019 - 22:10
آلا يمكن لاتحاد الاوربي ان يطور العلاقات مع المغرب حتى يتمكن المغاربة من التنقل بين المغرب و اوربا بدون فيزا ولا شروط الاقامة ..وبهده الطريقة سيوضع حد للهجرة السرية.
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13 - كمال الأربعاء 09 يناير 2019 - 22:10
البعض هنا يتحدث عن بناء جدار هنا وهناك لكن في تخوم افريقيا كأن الافارقه الزنوح هم المستهدفون لوحدهم في حين نجد اغلب الحراكه افارقه لكن من شمال افريقيا.
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14 - يونس الأربعاء 09 يناير 2019 - 22:18
140 مليون أورو للمغرب مقابل 6 مليارات دولار لتركيا. كفى من الضحك على المغرب.
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15 - الـــعـــبـــــا ســــي الأربعاء 09 يناير 2019 - 22:21
والله مانخلي ليهم هده البلاد ....
نحرك مستحيل ... هدا هو الإنتحار بالغرق ...
والله ما نخليها ليهم هده البلاد ... أنا وإياهم حتى الموت ...
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16 - أكاديري من ألمانيا الأربعاء 09 يناير 2019 - 22:23
المساعدات أخذها سيارات Ranger Rover والسفريات بإسم أنا برلماني ووزير وكولشي خالص طيارات فنادق وهدايا .... ومع ذالك يفقرون ويجوعون الشعب المغربي .. يعني المغرب بغاوه يكون لهم فقط والباقي تحت السباط يبقى خايف من المخزن ويبقى فقير مسكين عاجز مذلول وهكذا ...
ويخرج لنا واحد يقول أين الثروة والآخر يقول المغرب أحسن من فرنسا والآخر روبني يفتح هنا والماء يخرج من هنا ..
يستحمرون الشعب .
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