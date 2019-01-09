الشركي رئيسا للجمعية المهنية للنظاراتيين المغاربة‎

هسبريس من الرباط

أعلن بالرباط عن تأسيس الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة، ضمت في مكتبها عددا من المهنيين المرخص لهم بالمغرب، وانتخبت هشام الشركي رئيسا لها.

وعن اختيار هذه التسمية، أورد القائمون على الجمعية أنها تأتي استنادا إلى ظهير 1954 المنظم لمهنة نظاراتي، وبالموازاة مع مشروع القانون 45-13 المقترح من طرف وزارة الصحة الذي سوف يعوض الظهير.

وتهدف الجمعية إلى المساهمة في العناية بالصحة البصرية للمواطن المغربي والرقي بمهنة النظاراتي، وتمثيل المهنة لدى جميع إدارات ومديريات المملكة والجهات الوصية على القطاع، وعقد اتفاقيات شراكة وتعاون تخدم سياسة الصحة البصرية بالمغرب، والقيام بأعمال خيرية مجانية لدعم الفئات الهشة.

وستقوم الجمعية، أيضا، وفق القائمين عليها، بـ"مبادرات علمية والعمل على تشجيع التكوين المستمر للرفع من مستوى النظاراتي وجميع المتدخلين في القطاع، بمن فيهم أطباء العيون ومروضو الأعين ومرممو الأعين الاصطناعية، في توجه لخلق حقيقي للتعاون وللخروج بنتائج إيجابية تخدم المواطن المغربي، وتأطير طلبة المعاهد البصرية من أجل تسهيل إدماج هذه الفئة بسلاسة في الميدان العملي".

وأعلنت الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة انفتاحها على جميع النظاراتيين المغاربة من أجل النهوض بالقطاع وتطويره، والعمل على تحسين الممارسة المهنية السليمة.

وأهابت بجميع موزعي اللوازم البصرية الانخراط في مؤازرة النظاراتيين المغاربة، "خصوصا وأن الميدان عرف نهضة كبيرة على مستوى التكنولوجيات الحديثة والمنتوجات بصرية ذات الجودة العالية، وجب عليهم توفيرها في السوق المغربي لتحسين الأداء اليومي للنظاراتي على غرار الدول المتقدمة".

وأعربت الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة عن تطلعها إلى عقد لقاءات ومنتديات وجلب خبراء ومزودين أجانب لتبادل الخبرات والحفاظ على ريادة المغرب إفريقيا في مجال البصريات.

وقد جرى توزيع المهام بين أعضاء المكتب المسير للجمعية، وتم اختيار وسيلة السعيدي نائبة للرئيس، وأبي نور الدين كاتبا عاما، والعافي سهيل نائبا للكاتب العام، والسباعي خالد أمينا للمال، وبوعلام خالد نائبا له، ورشيدى البابلوتي، وليلى بولعشوب، وسهام الغازي الصنهاجي، مستشارين.