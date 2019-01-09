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الرئيسية | مجتمع | حناجر موظفي الدار البيضاء تصدح غضبا ضد "اقتطاعات الأجور"

حناجر موظفي الدار البيضاء تصدح غضبا ضد "اقتطاعات الأجور"

حناجر موظفي الدار البيضاء تصدح غضبا ضد "اقتطاعات الأجور"
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)
الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:00

أمام صمت مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، احتج موظفو الجماعة، اليوم الأربعاء، على الخطوة التي أقدم عليها المتمثلة في الاقتطاع من رواتبهم لشهر دجنبر من السنة المنصرمة.

وخاض العشرات من الموظفين، أمام مقر الجماعة، وقفة احتجاجية نددوا من خلالها بهذا الإجراء الذي أقدم عليه مجلس عبد العزيز العماري وتجاوزت قيمته المادية الألف درهم، بأثر رجعي، أثرت بشكل كبير على أجورهم الهزيلة أصلا.

ورفض المحتجون، المنضوون تحت لواء نقابات عمالية، هاته الاقتطاعات التي أقدم عليها المجلس الجماعي، وطالبوا بفتح حوار جدي ومسؤول لحل المشاكل وتجنب الاحتقان الاجتماعي.

وعبر هؤلاء عن تذمرهم من الاقتطاعات التي تمت بشكل مفاجئ، معتبرين ذلك إجهازا على حقوقهم المكتسبة في الأجرة والتعويضات، ومسا بكرامتهم واستقرارهم الاجتماعي.

وتفاجأ ما يزيد عن ألف موظف جماعي موضوع رهن إشارة قطاعات عمومية أخرى، كمصالح العمالات والمقاطعات، ومصالح وزارة الصحة، ومديرية الضرائب، وغيرها، الذين كانوا يستفيدون من منحة الأوساخ ومن التعويض عن الساعات الإضافية لمدة سنوات، (تفاجؤوا) باقتطاعات من أجورهم تراوحت ما بين 450 و600 درهم متسمرة بأثر رجعي.

وعقدت التنسيقية النقابية لشغيلة جماعة الدار البيضاء، الاثنين الماضي، اجتماعا لها، عبرت من خلاله عن تذمرها من كون "باب رئاسة جماعة الدار البيضاء بات مسدودا رغم المراسلات المتعددة في هذا الإطار لحل المشاكل المطروحة التي تهم شغيلة الجماعة، وبالخصوص الاقتطاعات الأخيرة من أجرة شهر دجنبر 2018 للموظفين الموضوعين رهن الإشارة بدون سابق إنذار وفي ظروف غامضة".

وكانت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية قد دخلت على خط هذا الغضب الذي يعتري موظفي وأطر جماعة الدار البيضاء، حيث عبرت عن تضامنها اللامشروط "مع جميع الموظفين والموظفات المتضررين من هذه الاقتطاعات بأثر رجعي التي طالت حقوقهم المكتسبة في الأجرة والتعويضات".

وطالبت المنظمة وزارة الداخلية بـ"التدخل قصد إعادة النظر في قرار الاقتطاعات التي تؤشر لمزيد من الاحتقان الاجتماعي، نظرا لأن غالبية الموظفين المتضررين من موظفي الفئات الصغرى ذوي الحد الأدنى من الأجور".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ملاحظ تربوي الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:11
النقابات متواطىة مع الحكومة،و مصالح العباد في مهب الريح.على الجميع،الخروج إلى الشارع للاحتجاج بنظام و انتظام حتى تتم الزيادة العامة في الأجور.
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2 - حميد الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:15
تعدد النقابات ليس في صالح الطبقة العاملة ..فعندما تنفذ نقابة الأضراب في حين تعمل أخرى فلن يحلم العمال بحقوقهم كاملة ومادام أن الكثير من سماسرة العمل النقابي يبيعون ويشترون ..
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3
3 - مواطن الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:17
والله عيب. العدالة والتنمية لا يكونون اقوياء الا على الضعفاء. ويخرسون امام الكبار. يتبجحون بتطبيق القانون والعيب في القانون نفسه. هو القانون الذي جعل بنكيران الان يتمتع بتقاعد مريح وسيارة. ويتيم يجدد شبابه مع المدلكة ودون جوان تافيلات مع المتزوجة، وسيدة المولان غوج... هؤلاء ذاقوا النعيم فطبيعي ان ينسووا الفقراء. واكيد ان من بين ضحايا الاقتطاع هؤلاء من صوتوا على البيجيدي. وهؤلاء فعلا يستحقون ما وقع لهم. يربح 3000 درهم فالشهر ويمجد بنكيران وامثاله الذين يربحون الملايين
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8
4 - مواطن اكادير الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:19
معرفنا واش في النهاية ديال كل عام واش الناس كيشدو البريمات ولا كيقطعو ليهم من الأجور فهم تسطا.كون غير شافو مع العاطلين تاهوما يقتاطعو ليهم من شي حاجة.
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5
5 - موظف مسكين الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:24
الانتخابات الجايا نصوت على حزب الليكود الاسرائيلي ومنصوتش على العدالة والتنمية داروها بينا . وضحكوا علينا .
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6 - احسينة محمد الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:40
معذرة ما هذه البلادة عندكم ايها المغاربة
ماذا الاديان من هذه الذءاب الشرسة المتمثلة في حزب الندامة و التعمية على راسه الطاغية بنكيران و لا زال الزمن سيريكم من هذا الحزب الويلات و لكن الذنب ذنبكم لانكم صوتم عليهم هاهم يكيلون لكم بالمكيال الاوفى
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7 - مفيد ابو الغار الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:43
الاقتطاع من اجور المضربين غير دستوري وغير قانوني. وسبق للمحكمة الادارية ان قضت ببطلان تلك الاقتطاعات . لكن الحكومة تسفه احكام القضاء التي تصدر باسم الملك .فالى متى ستظل هذه الحكومة الظالمة مستمرة في ظلمها وجبروتها . ???
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8 - الطنز الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:47
لي مازال كايطيق بالنقابات غير امشي اخوي الماء على كرشو. راه على ظهركم كايكولو ليكم ديرو الاضراب باش بديك المداخيل كايدبو على راسهم هما واخدين اصلا مليار ونص اش مازال غادي تسنا منهم. يجب التكثل باضراب مفتوح هداك هو الحل بدون نقابات. مشات النقابات ديال بصح في الستينيات والسبعينيات وبداية الثمانينيات.
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