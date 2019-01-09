"إبقاء اللحمة" ينزع فتيل حرب قبيلتين صحراويتين

هسبريس من الرباط (صور: منير امحميدات)

استنكر منتَمون إلى قبيلة أولاد تيدرارين دراسة قالوا إنها تضمّنت معطيات مسّت بهم، حملت عنوان "مسألة الصحراء وإشكالية الهوية"، مضيفين أن هذا البحث "أشعل فتيل أزمة حقيقية بين الكاتب وقبيلة أولاد تيدرارين قد تصل إلى حرب باردة بين قبيلة الكاتب والقبيلة المتضررة"، إضافة إلى خلقها "حالة استياء عارمة في صفوف قبائل أخرى".

وبعدما أكّد مشاركون في اللقاء التواصلي مع أبناء القبيلة بجهة الرباط سلا القنيطرة، الخميس بالرباط، "تشبُّثهم بمغربية الصحراء والحكم الذاتي كحل وحيد للمشكل المفتعل بالصحراء المغربية"، قدّم أبناء قبائل صحراوية أخرى نصائح بـ"إبقاء اللحمة"، لأن "الخصومة لن يستفيد منها إلا الانفصاليون".

وأشاد مجموعة من المشاركين من قبائل صحراوية مثل "آيت وسا، وآيت الحسن، وولاد السبع، بعراقة القبيلة الموجودة بالساقية الحمراء ووادي الذهب، و"يرجع أصلها إلى الصحابي أبي دجانة الخزرجي"، مشيرين إلى أهميّتها في الصحراء واعتمادها على نفسها في "الرعي، والتجارة، والدفاع عن الوحدة الترابية، واستشهاد أبنائها في سبيل القضية الوطنية".

وطالب إبراهيم السالك عبد الصمد، من قبيلة الأنصار، "الجهات المعنية" برد الاعتبار لقبيلته بردٍّ معقول وحقيقي، مضيفا أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تعاني فيها القبيلة، مشدّدا على ضرورة تحقيق التوازن القبَلي، و"عدم الصمت أمام القذف".

من جهته، اعتبر محمد الصديقي، عمدة الرباط، اللقاء التواصلي الذي جمع أعضاء قبائل صحراوية وبعضا من أعيانها، "اجتماعا عائليا"، مضيفا أنه بعقد مثل هذه اللقاءات "لا خوف على وحدتنا وصحرائنا".

واسترسل الصديقي متحدّثا عن "التفاعلات الدولية التي يوجد في قلبها من يُحبّون البلادَ والقائمينَ عليها وملكَ البلاد وأهل الصحراء الذين يعملون في سبيل الوحدة بجد ومثابرة"، ثم دعا إلى "الوعي بما يحاك للقضية الوطنية من طرف خصوم مثل جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجماعته".