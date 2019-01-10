مَرصد يقترح تظاهرة دولية لتجاوز جريمة شمهروش

هسبريس- مصطفى شاكري

ما زالت تداعيات جريمة "شمهروش" الإرهابية تُخيّم على المناخ السياسي للمملكة، بحيث تحاول جمعيات المجتمع المدني جاهدة أن ترسم صورة إيجابية عن السياحة الداخلية وأجواء التعايش المشترك بين الديانات السماوية، معتبرة أن هذه الجريمة لا تعدو أن تكون سوى حادث معزول؛ الأمر الذي يستوجب مضاعفة الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية، من أجل غرس قيم التسامح والتعايش في نفوس المغاربة.

وفي هذا السياق، وجّه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام مراسلة رسمية إلى وزارة الداخلية، بغية تنظيم تظاهرة رياضية دولية لتسلق الجبال في أقرب وقت، نظرا "لكون الضحيتين كانتا تمارسان هذه الرياضة، وقد حلتا بالمملكة خصيصّا لهذه الغاية، مع تحديد نقطة انطلاقها من موقع الحادث الأليم".

وطالبت المراسلة، التي وجّهها المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى وزارة الداخلية مُمثلة في عمالة إقليم الحوز، بـ"إطلاق اسمي الضحيتين مارين ولويزا على محطة الاستراحة التي وقع فيها الحادث، وإقامة نصب تذكاري في المكان نفسه".

وعلّل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام الطلب الموجه إلى أمّ الوزارات بتداعيات الحادثة الأليمة على صورة المغرب، "لاسيما منطقة إمليل التي تعد وجهة السياح الذين يتحدرون من مختلف جنسيات العالم، إيمانا منّا بكون المغرب بلد التسامح والتعايش والضيافة والانفتاح على الجميع، حفاظا على صورة الوطن وإدانة منّا للفاجعة المذكورة".

محمد الهروالي، رئيس مكتب مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، قال إن "الطلب قد جرى تقديمه إلى عامل إقليم الحوز بشكل رسمي، من أجل تشييد نصبين تذكاريين للضحيتين لويزا ومارين، إلى جانب تنظيم مسابقة دولية لتسلق قمة أوكايمدن".

وأضاف الهروالي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "المراسلة تأتي تفعيلا للمبادرة التي سبق أن أطلقها المرصد عقب وقوع الجريمة النكراء التي وقعت بمنطقة إمليل، والتي راح ضحيتها الزائرتين الأجنبيتين".

وأوضح المتحدث أن "التظاهرة المزمع تنظيمها تهدف إلى تكريم روح ضحيتي الغدر، باعتبارهما قدِمتا إلى إمليل لممارسة هوايتهما، ومن ثمة فإن المشاركين في التظاهرة سيقومون بإكمال ما قدمتا من أجله؛ كما أنها تعتبر فرصة لإشاعة قيم التسامح التي يعرف بها المغاربة والتأكيد على رسالة أساسية مفادها أنه لا مكان للكراهية بيننا".

وأردف: "صورة المغرب لم تهتز لكي نعمل على تحسينها؛ فالكل يعرف المجهودات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين والزائرين، إذ بالرغم من الجريمة التي وقعت بقي المغرب متصدرا للتقارير الأمنية الدولية التي تؤكد بأنه بلد آمن. وبالتالي، فإن الغاية من تنظيم التظاهرة يكمن في تسجيل موقف ضد أيادي الغدر وكل من يحمل أفكارهم، فضلا عن تكريم روح الضحيتين ومواساة عائلاتهما وأصدقائهما".