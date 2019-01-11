معهد التجارة يفتح أبوابه لمجازين مغاربة وأجانب

هسبريس من الرباط

أقرت حكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، تعديلاً على القانون المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE) من أجل فتح الباب أمام المجازين المغاربة والأجانب في العلوم الاقتصادية أو التدبير.

ويعتبر "ISCAE" أول مؤسسة عمومية عليا متخصصة في التدبير بالمغرب، حيث جرى إحداثها سنة 1971، وهي تابعة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وصادق المجلس الحكومي، خلال انعقاده اليوم الخميس، على مرسوم رقم 2.18.780 بتتميم المرسوم رقم 2.08.65 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق القانون رقم 13.06 المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.08.65، التي تنص على أن مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات تتولى تحضير وتسليم دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (درجة ماستر)، ويستغرق ستة فصول بعد المرور من الأقسام التحضيرية الاقتصادية أو التجارية أو العلمية أو متابعة سنتين دراسيتين بنجاح في التعليم العالي في الاقتصاد أو التدبير بعد الباكالوريا.

ويهدف هذا التعديل إلى السماح للحاصلين على الإجازة في العلوم الاقتصادية أو التدبير أو ما يعادلها بولوج السنة الثانية من سلك دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (درجة ماستر)، كما سيستغرق تحضير هذا الدبلوم أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية أو التدبير أو ما يعادلها، بدل ستة فصول.

وسيمكن هذا المقتضى الجديد المجازين المغاربة والأجانب المتفوقين في العلوم الاقتصادية أو التدبير أو ما يعادلها من ولوج السنة الثانية من سلك الماستر لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.