عفو ملكي عن 783 شخصا في ذكرى 11 يناير

هسبريس - و.م.ع

أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى 11 يناير لهذه السنة، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 783 شخصا.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص :

"بمناسبة ذكرى 11 يناير الخالدة لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 783 شخصا وهم كالآتي :

* المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 570 سجينا موزعين على النحو التالي :

- العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة : 04 سجناء

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 552 سجينا

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 13 سجينا

- تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 01 سجين واحد

* المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 213 شخصا موزعين على النحو التالي :

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 56 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 10 أشخاص

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 04 أشخاص

- العفو من الغرامة لفائدة : 143 شخصا

المجموع العام : 783