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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تنفي "حذف فلسطين" بكتاب مدرسي

وزارة التربية تنفي "حذف فلسطين" بكتاب مدرسي

وزارة التربية تنفي "حذف فلسطين" بكتاب مدرسي
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 يناير 2019 - 17:05

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نفيا قاطعا، وجود كتاب مدرسي مصادق عليه من طرفها لا تتضمن خريطته اسم فلسطين.

كما نفت الوزارة الوصية أن يكون الكتاب الذي تداولت خبره بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كتابا مدرسيا، موضّحة أنه "لا يوجد أي كتاب مصادق عليه من طرفها تنطبق عليه هذه المواصفات".

تجدر الإشارة إلى أن صورا انتشرت نهاية الأسبوع الماضي تظهِر منشورا باللغة الفرنسية موجها إلى الأطفال، ولا يرد فيه بشكل تام ذكر فلسطين ولا مكانها بالخريطة، حتى في الحدود المعترف بها دوليا.

ويتعلّق الأمر بـ"أطلس العالم" أو "L'atlas du monde"، الذي صدر عن دار نشر مغربية بمدينة الدار البيضاء، وتعود طبعته المتوفّرة حاليا بأحد الأسواق الممتازة المغربية إلى سنة 2016.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - برامين الجمعة 11 يناير 2019 - 17:29
الكتاب طبع سنة2016 ،لم يتم النتباه لذلك الا في سنة 2019,بادن الله سنحرر فلسطين سنة3016.
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