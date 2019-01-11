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كُتّاب وآراء
"مالي" تساند "مثلي مراكش" في إجراءات طلب اللجوء إلى أوروبا
تطورات مُتسارعة تعرفها قضية "مثلي مراكش"، الذي ظهر في صور ومقاطع فيديو ليلة رأس السنة الحالية بمدينة مراكش، حيث قرّر مغادرة المغرب بصفة نهائية بعدما تعذر عليه التعايش مع الصورة النمطية التي ترسخت لدى عموم المواطنين بخصوص هويته الجنسية.
وأفادت المعطيات، التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ش.ل" باشر طيلة الأسبوع الجاري إجراءات الحصول على جواز السفر البيومتري، الذي لم يكن يتوفر عليه قبل حدوث الواقعة، إذ قام بجمع مختلف الوثائق المطلوبة من قبل السلطات، ووضع طلبه للحصول على الجواز لدى المصالح المختصة.
وفي سياق متصل، علمت هسبريس أن "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، المعروفة اختصارا بـ "مالي"، دخلت على خط القضية، التي أسالت الكثير من المداد على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل مساعدة "مثلي مراكش" على تسهيل ترتيبات مغادرة البلاد في أقرب وقت، من خلال اتخاذ الخطوة الأولى المتمثلة في الحصول على جواز السفر.
وعن إجراءات مغادرة المملكة، قال "مثلي مراكش"، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه لم يشرع بعد في وضع طلب اللجوء لدى الدول الأوروبية، مضيفا أنه يعكف حاليا على إعداد أوراق جواز السفر البيومتري الذي لم يكن يتوفر عليه.
وانتقد "ش. ل" الإشاعات التي تروج بخصوصه في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "من أجل الحصول على موعد لدى إحدى السفارات يلزم التوفر على جواز السفر أولا"، مضيفا أن ابتسام لشكر، رئيسة حركة "مالِي"، اتصلت به ووعدته بتقديم يد العون إليه من أجل الحصول على اللجوء.
في المقابل، قال محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن المعني "مُصرّ على طلب اللجوء إلى أي دولة أوروبية، بسبب الضرر النفسي الذي تسببت فيه الواقعة. وقد حاولت أن أقنعه بشتى الطرق، لكن، للأسف، اتخذ قراره بصفة نهائية".
وأضاف المديمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجلسة الثانية من المرجح أن تنعقد خلال الأسبوع المقبل، بعدما سلّم "ش. ل" الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش صورة أحد عناصر الشرطة الذي اعتدى عليه، رفقة الشهادة الطبية التي تثبت الضرر النفسي الذي يعانيه (مدة 3 أشهر)، وسوف يتم استدعاء جميع المسؤولين الأمنيين المتورطين في الموضوع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (50)
[Sourate An-Nur 19]
على الله يقبلوليه اللجوء ويمشي عندهم نتهناو من الشواد . هاهي تا الشتا مابغات الطيح الله يحفضنا وصافي .
على كل حال نحن المغاربة لن نرضى بوجود عاهات و جرثومات متلك في بلدنا المسلم الما و الشطابا تال قاع البحر عفوا اوروبا . بسيف ماطيح الشتا فالبلاد
لا حول ولا قوة إلا بالله. تبا لهذه الجمعيات التي تسارع دائما من أجل نتشار الرذبلة والدفاع عن أصحاب الفواحش. لأن من وراء ذلك مداخيل مالية مهمة. هؤلاء هم من يزرعون الفتنة في المجتمع الإسلامي. لو كان مسلما محافظا وقع في مشكلة قانونية لما تجندت هذه الجمعيات الفاسدة. هذا ما يريده أعداء الوطن.
خلال ستين عاما حتا يتحققوا من ان البيولوجيا ايضا ضدهم و ليس اصحاب الدين
و اطردوا معهم كل عاهرة ومشرمل حتا يتسنا للمواطن السليم العيش بسلام
المغرب ارض الرجال و النساء الاحرار لا نعترف بهاته الجمعيات التي تؤمن بمخلوق unicorn الخرافي
العيش للأقوى فقط
يحيا نيتشه يحيا السوبرمان
will to power
هاد جمعية مالي معندهاش شي فرع ف المغرب. نصيفطوا ليها مثليين ؤ سحاقيات ؤ شي محتجبات باغين الحرية الفردية. تعبوا من الفولار مساكين بغاو اتبعوا نصائح طبيب الشعر و الجلد . نصحهم طبيب بتعريض الرأس لأشعة الشمس لعدم سقوط الشعر. ساعة تفضحوا.
● هل لا يطبق القانون على هؤلاء المتوحشين كما ورد عن
قوم النبي لوط عليه السلام أو ما يعرف بأمة سدوم، والتي أقمات على حدود فلسطين في أقصى جنوب البحر الميت، وقوم لوط بعد الشرك بالله، كانت مشكلتهم وجريمتهم جريمة أخلاقية، فكانوا يأتون الفواحش والمنكرات، بلغ بهم الانحطاط الأخلاقي إلى أن وصلوا مرحلة الشذوذ، فقد كانوا يأتون الرجال، فكان ذلك الفعل كارثة كونها تخالف فطرة الله، فجاءهم لوط يدعوهم إلى الله وإلى عبادته وتوحيده، ثم قال لهم كما جاء في القرآن الكريم:
● اعوذ بالله من الشيطان الرجيم : "وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ ﴿80﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿81﴾،
■ولكنهم قابلوا لوط عليه السلام بالتكذيب والعناد واستمروا في خبائثهم ولم يستمعوا لصوت الناصح الأمين فكانت النتيجة أن أصابهم الله بعذاب أليم
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حشوما زعما راه وصلنا بهديه الطريق
زعما الرجولة
هاذ السيد تلقى عندو الكلمة على 200 رجل
الناس كات تضحك عليكم
..
يقول تعالى إن كل شر هو في باطنه خير، ربما فرصة له لبدء حياة كريمة له و لأسرته!...الله يعاونو و يوفقوا !!