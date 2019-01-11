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الرئيسية | مجتمع | "مالي" تساند "مثلي مراكش" في إجراءات طلب اللجوء إلى أوروبا

"مالي" تساند "مثلي مراكش" في إجراءات طلب اللجوء إلى أوروبا

"مالي" تساند "مثلي مراكش" في إجراءات طلب اللجوء إلى أوروبا
هسبريس- مصطفى شاكري
الجمعة 11 يناير 2019 - 20:00

تطورات مُتسارعة تعرفها قضية "مثلي مراكش"، الذي ظهر في صور ومقاطع فيديو ليلة رأس السنة الحالية بمدينة مراكش، حيث قرّر مغادرة المغرب بصفة نهائية بعدما تعذر عليه التعايش مع الصورة النمطية التي ترسخت لدى عموم المواطنين بخصوص هويته الجنسية.

وأفادت المعطيات، التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ش.ل" باشر طيلة الأسبوع الجاري إجراءات الحصول على جواز السفر البيومتري، الذي لم يكن يتوفر عليه قبل حدوث الواقعة، إذ قام بجمع مختلف الوثائق المطلوبة من قبل السلطات، ووضع طلبه للحصول على الجواز لدى المصالح المختصة.

وفي سياق متصل، علمت هسبريس أن "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، المعروفة اختصارا بـ "مالي"، دخلت على خط القضية، التي أسالت الكثير من المداد على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل مساعدة "مثلي مراكش" على تسهيل ترتيبات مغادرة البلاد في أقرب وقت، من خلال اتخاذ الخطوة الأولى المتمثلة في الحصول على جواز السفر.

وعن إجراءات مغادرة المملكة، قال "مثلي مراكش"، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه لم يشرع بعد في وضع طلب اللجوء لدى الدول الأوروبية، مضيفا أنه يعكف حاليا على إعداد أوراق جواز السفر البيومتري الذي لم يكن يتوفر عليه.

وانتقد "ش. ل" الإشاعات التي تروج بخصوصه في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "من أجل الحصول على موعد لدى إحدى السفارات يلزم التوفر على جواز السفر أولا"، مضيفا أن ابتسام لشكر، رئيسة حركة "مالِي"، اتصلت به ووعدته بتقديم يد العون إليه من أجل الحصول على اللجوء.

في المقابل، قال محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن المعني "مُصرّ على طلب اللجوء إلى أي دولة أوروبية، بسبب الضرر النفسي الذي تسببت فيه الواقعة. وقد حاولت أن أقنعه بشتى الطرق، لكن، للأسف، اتخذ قراره بصفة نهائية".

وأضاف المديمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجلسة الثانية من المرجح أن تنعقد خلال الأسبوع المقبل، بعدما سلّم "ش. ل" الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش صورة أحد عناصر الشرطة الذي اعتدى عليه، رفقة الشهادة الطبية التي تثبت الضرر النفسي الذي يعانيه (مدة 3 أشهر)، وسوف يتم استدعاء جميع المسؤولين الأمنيين المتورطين في الموضوع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (50)

1 - إيمان من كطالونيا الجمعة 11 يناير 2019 - 20:10
وصافي مين تخرج من المغرب وتولي لاجئ مثلي فتح شي قناة في اليوتيوب ورجع حتي انت معارض
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36
2 - الصابر الجمعة 11 يناير 2019 - 20:10
لابد لحركة مالي كذالك ان تطلب اللجوء الى احدى الدول الاروبية لان هذا البلد ليس مكانا لها ولشواذ جنسيا هذا بلد الشرفاء
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64
3 - خديجۃ الجمعة 11 يناير 2019 - 20:11
االسلام عليكم ورحمۃ الله وبركاته . مثل هاد الاشخاص من الاحسن يغادرون البلاد . اللهم اهدينا وهديهم لما تحب وترضاه
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50
4 - مخزني حداثي الجمعة 11 يناير 2019 - 20:12
حقوقنا مضمونة و عاش محمد السادس نصره الله على أعداء مملكته الشريفة.‏‎ ‎
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-35
5 - ملاحظ الجمعة 11 يناير 2019 - 20:12
(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
[Sourate An-Nur 19]
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66
6 - أيمن الرباطي الجمعة 11 يناير 2019 - 20:12
السلام عليكم
على الله يقبلوليه اللجوء ويمشي عندهم نتهناو من الشواد . هاهي تا الشتا مابغات الطيح الله يحفضنا وصافي .
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25
7 - Hamido الجمعة 11 يناير 2019 - 20:12
من حقك ياأختي مغادرة المغرب بعد التشهير والضرب والإهانة التي تعرضت لها من طرف الشرطة والمواطنين بل مزقوا فستانك وجعلوك تمشي عارية في الشارع.بعداللدي حصل لا يمكنك الاستمرار في العيش مع هؤلاء.اتمنى لكي التوفيق في حياتك وان تجدي زوجا صالحا يعتني بكي باش نفرحوا بيك.
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17
8 - الياس الجمعة 11 يناير 2019 - 20:12
مكرهتش تا انا ابتسام لشكر تساعدني في اجراءات اللجوء طردوني من وظيفتي بسبب المثلية الجنسية
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-21
9 - rani الجمعة 11 يناير 2019 - 20:13
روح لمين وقل يا من،،،،اخرج منها مدحورا،ومن معك ومثلك ،ان خطتك نجحت باحتكام الوقت ونار جهنم مؤواكم.
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7
10 - مهدي الجمعة 11 يناير 2019 - 20:14
ماذا عن المخالفات التي ارتكبها و محاولة الهرب من السلطات و الحادتة التي ادت الى كل هذا.؟
على كل حال نحن المغاربة لن نرضى بوجود عاهات و جرثومات متلك في بلدنا المسلم الما و الشطابا تال قاع البحر عفوا اوروبا . بسيف ماطيح الشتا فالبلاد
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18
11 - غيور"ت" الجمعة 11 يناير 2019 - 20:14
السلام عليكم
لا حول ولا قوة إلا بالله. تبا لهذه الجمعيات التي تسارع دائما من أجل نتشار الرذبلة والدفاع عن أصحاب الفواحش. لأن من وراء ذلك مداخيل مالية مهمة. هؤلاء هم من يزرعون الفتنة في المجتمع الإسلامي. لو كان مسلما محافظا وقع في مشكلة قانونية لما تجندت هذه الجمعيات الفاسدة. هذا ما يريده أعداء الوطن.
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16
12 - عبد الرحيم فتح الخير . الجمعة 11 يناير 2019 - 20:14
صراحة كان تعامل رجال الشرطة دون المستوى ودون الاحترافية المفترضة في مواقف مشابهة صحيح أنه كان يسوق في حالة سكر وصحيح أنه ارتكب مخالفة وصحيح أنه ما كان عليه أن يسوق وهو يرتدي ملابس الشواذ وصحيح أن الخطأ من الأصل خطأه ولكن حتى القتلة لا تعرض بياناتهم على العموم ولا يمثل بهم وسط الحشود ولا يسمح حتى بتصويرهم قصد التشهير لأن قرينة البراءه سابقة لقرينة الإدانة حتى يقول القضاء كلمته الفصل وبالتالي يبقى طلبه اللجوء مبررا لأن المثلية مدانة من القاعدة وقد لايسلم من ألسنة المتربصين وقد تستحيل حياته جحيما .
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2
13 - BURZUM 666 الجمعة 11 يناير 2019 - 20:14
اطردوا كل المثليين الى جزيرة معزولة لينقرضوا
خلال ستين عاما حتا يتحققوا من ان البيولوجيا ايضا ضدهم و ليس اصحاب الدين
و اطردوا معهم كل عاهرة ومشرمل حتا يتسنا للمواطن السليم العيش بسلام
المغرب ارض الرجال و النساء الاحرار لا نعترف بهاته الجمعيات التي تؤمن بمخلوق unicorn الخرافي
العيش للأقوى فقط
يحيا نيتشه يحيا السوبرمان
will to power
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2
14 - ولد الفشوش الجمعة 11 يناير 2019 - 20:16
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ألهذا الحد وصل بنا الحال ؟؟!!!!! اللهم لا تاخذنا بما فعل السفهاء منا. فعلا لقد وصلت الإنسانية إلى الحضيض وإلى أسفل السافلين.
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5
15 - wood الجمعة 11 يناير 2019 - 20:17
و ماذا عن حادثة السير الخطيرة و الهرب من مكان الحادث ، دون أن ننسى أن التنكر في زي أمرأة هو في حد ذاته أمر يدعو للشك أضف إلى ذلك الإخلال بالحياء ، فيبدو أن الحادث سيكون مقدمة ليكون للشواذ شأن عظيم في بلاد المخزن و مكانة إجتماعية مرموقة ، و قد يسارع الشباب المغربي ليصبحوا شواذ و لوطيين حتى يلاقوا الدعم الداخلي و الخارجي ، و يتم تجاوز أخطائهم بل حتى جرائمهم كلاعب الكرة حارث الذي كان يتسابق بسيارته و قتل شخصا ، فالشواذ سيصبحون مثل نجوم الكرة و السينما لا يجرؤ أحد على مسائلتهم !!!
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5
16 - انور الجمعة 11 يناير 2019 - 20:17
لااظن ان هناك دولة اوروبية ستقبله ،لان الدول الغربية تبحث عن ادمغة وعلماء ومدرسين ،وليس العراة والمثليين لان الاوروبيين انفسهم والكنيسة بجميع مشاربها لايوافقون على مغامرات المثليين.وارى ان مثل هده الاخبار فقط تنشرها هده الجمعيات للرفع من اسهم منتسبيها وانهم مساندون من الغرب ،وهي اكدوبة ولن تسقبله اية دولة .ولو ارتكب حادثة سير خطيرة وقام بالفرار في دولة اوروبية سيتم اعتقاله ومحاكمته ،ان لم تعتقله شرطة الاخلاق قبل دلك.كفى من الاستقواء بالاجنبي ،وكفى من الفوضى وانتهاك حرمات المجتمع.
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9
17 - Wadanit الجمعة 11 يناير 2019 - 20:18
هكدا تكون دولة الحق والقانون والانصاف المتلي الديال لم يعتدي ولم يكدب ولم ينافق احد يطرد خارج الوطن والبرلمانية الاخوانية تتم مكافاتها
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-4
18 - متفائل الجمعة 11 يناير 2019 - 20:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن بدورنا المغاربة الغيورين على ديننا الإسلامي الحنيف نقول له الدهاب بدون رجعة والسلام.
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6
19 - amahrouch الجمعة 11 يناير 2019 - 20:20
Wallah hram an toutrido akhane lakoune mina lbilad,hram,hram.Cet homme sait qu il va être agressé dans la rue et a fait ce qu il a fait parce ça le dépasse,c est venu de Dieu qui le veut comme il est!Atardaouna ayouha lmaghariba ane tadroudo akhakoume ila jiha ghayr ma3louma?!Vous aurez dû vous comporter autrement avec lui mais on est là devant des gens qui ne comprennent ni psychologie ni autre science
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-1
20 - المغرب المغرب الجمعة 11 يناير 2019 - 20:21
سبحان الله دبا الشذوذ الجنسي حرية شخصية ياك ولبس النقاب او اللحية ماشي حرية شخصية مع العلم او الاول من اكبر الذنوب اما الثاني فهو ما امر به الله ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل
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7
21 - ياسين الجمعة 11 يناير 2019 - 20:21
وادا ابتليتم فاستتروا حتى واحد ما ضربك على اديك هدا ماكان
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3
22 - ben الجمعة 11 يناير 2019 - 20:21
لمادا الحكومة لا تناقش موضوع المثليين وأصحاب الشدود مع هدا البلد لإحتضانهم عندها أو ترحيلهم إلى لدولة أخرى ونرتاح منهم ومن مشاكلهم وهم موجودين المثليون موجودين ويعملون في الدولة من هم في المحاماة واطباء وابناك اتدكر كانوا يوظفون شباب في بعض الوؤسسات بشروطهم ادا أردت أن تعمل معنا عليك كدا وكدا الآن جاءت الفرصة مع الدولة الشقيقة مالي الله يكثر خيرها
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0
23 - بودواهي الجمعة 11 يناير 2019 - 20:22
تحية تقدير و احترام لحركة ( مالي ) التي ما فتئت تقوم باعمالها الجليلة اتجاه المواطنين الدين يتعرضون للانتهاكات او الحصار او الظلم و التي كدلك لا تتورع في اتخاد مواقفها الشجاعة و الجريئة اتجاه كل القضايا و المواضيع الطابو و التي تحتاج الى اختراق و من اجل توسيع فضاء الحريات الى اكبر قدر ممكن ....
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-9
24 - صاحب الدراجة الجمعة 11 يناير 2019 - 20:22
. هاد الفضيحة دارت فيك خير باش تمشي هولاندا. أحسن ما تبقى تشطح ف كابريهات.
هاد جمعية مالي معندهاش شي فرع ف المغرب. نصيفطوا ليها مثليين ؤ سحاقيات ؤ شي محتجبات باغين الحرية الفردية. تعبوا من الفولار مساكين بغاو اتبعوا نصائح طبيب الشعر و الجلد . نصحهم طبيب بتعريض الرأس لأشعة الشمس لعدم سقوط الشعر. ساعة تفضحوا.
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1
25 - حماد ارفود الجمعة 11 يناير 2019 - 20:22
لا حول ولاقوة الابالله عيش نهارتسمع خبار
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1
26 - امام مثلي وافتخر الجمعة 11 يناير 2019 - 20:24
الطب في الدول الاسكندنافية كيخلصو عليه من اربعة ملايين الفوق شهريا وبالتوفيق الاخ المحترم شفيق وربي يعاونك وعاش مولانا وسيدنا محمد السادس امير المؤمنين وعاشت الاسرة الملكية العلوية الشريفة المقدسة.
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-5
27 - ben الجمعة 11 يناير 2019 - 20:24
انا والله اعتقدت دولة مالي ادا بها جمعية حتى هي الله يكثر خيرها
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-1
28 - وما شهدنا الا بما علمنا الجمعة 11 يناير 2019 - 20:25
بصراحة رجال الامن لم يعنفوا المثلي المراكشي بل هم من قاموا بحمايته فلولا تواجدهم لا صبح في خبر كان لان المواطنين الذين حا صروه كاكنوا على اهبة استعداد للهجوم عليه وضربه ولربما القضاء عليه لانهم لا يقبلون من الرجل ان يرتدي لباس النساء والمساحيق الشعب المغربي لا يتسامح مع المثليين الذين يصرون على الظهور في الشارع رغم كون بعض الاشخاص يستغل المثليين خلسة في مارب اخرى انا من خلال الفيديو الذي شاهدته لم ارى اي اعتداء من طرف رجال الامن بل رايتهم يحمونه من بكش المواطنين شهادة للله وللتاريخ
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3
29 - Jalal الرجولة الجمعة 11 يناير 2019 - 20:28
دائما اتسائل عن الدوافع اللتي تدفع الإنسان الى معاكسة الطبيعة والفطرة الربانية اللتي اوجد عليها الإنسان فالذكر يبقى ذكر والأنثى كذلك هذا المثلي اللذي يدعي انه تعرض لموقف أثر عليه نفسيا ويحاول هجرة البلد الى اروبا اسأله هذا السؤال عندما تكون بصدد فتح مؤخرتك لشخص أخر وممارسة الشذوذ الم يكون انذاك دمار نفسي لك وانت تعاكس الفطرة اقول لك اف لك وللمثليين جميعا لقد وسختم البلاد والعباد واتمنى ان تهاجرو المغرب جميعا
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2
30 - م ن الجمعة 11 يناير 2019 - 20:29
وتتقولو شتا مباش اطيح اكثرتم فسادا فيلارض. نطلب الله الطف اما تحاربون الله بئفطار رمضان وتشجيع المخنثين. ياليف منكم يالطيف اللهم لطف بنا
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2
31 - كلمة حق الجمعة 11 يناير 2019 - 20:30
خاصو يتعاقب على حادثة السير الخطيرة التي اقترفها كسائر المواطنين.لما ياخد الجزاء ديالو ديك الساعة يمشي فين مابغا.يتنقى المغرب منو
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5
32 - ماريا الجمعة 11 يناير 2019 - 20:30
ونحن مالنا ومال سفره او مكوثه.اليس عندنا الا هذا الموضوع الممل.
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3
33 - محمود الجمعة 11 يناير 2019 - 20:30
لماذا بالضبط احدا الدول الأوروبية و لماذا لا تكون احدا الدول الافريقية مثل جنوب افريقيا التي تعترف في دستورها بالاقليات الجنسية او الموزمبيق و عموما تقريبا كل الدول الافريقية جنوب الصحراء تتسامح مع ظاهرة المثلية و سيعيش هناك دون المضايقات المزعومة التي يحس بها في المغرب.
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1
34 - سوسي1994 الجمعة 11 يناير 2019 - 20:30
أنا مغربي bisexuel و أعيش بالمغرب. أمارس حياتي كما أريد لكن يبقى هاجس الفضيحة دائما في ذهني رغم أني لا أقوم بإيذاء أحد. أعتقد أن بلادنا يجب أن تعيد النظر في القانون 222 الذي يعاقب على العلاقات الرضائية بين البالغين من نفس الجنس. المثلية ليست اختيار كما يحب كثيرين أن يروها بل هي ميول طبيعي لا يتحكم فيه حامله. من حق الرجل إذا أحس بالإضطهاد هنا الرحيل إلى آفاق أرحب. أتمنى له التوفيق...
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-6
35 - اللهم آن هذا منكر الجمعة 11 يناير 2019 - 20:31
اللهم إن هذا منكر...وماذا عن حادثة السير وعن الهروب وعن التنكّر في لباس نسوي ؟
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4
36 - الإعدام الجمعة 11 يناير 2019 - 20:32
سؤال للأهل العلم والقانون ووبالخصوص النيابة العامة والوزارة العدل
● هل لا يطبق القانون على هؤلاء المتوحشين كما ورد عن
قوم النبي لوط عليه السلام أو ما يعرف بأمة سدوم، والتي أقمات على حدود فلسطين في أقصى جنوب البحر الميت، وقوم لوط بعد الشرك بالله، كانت مشكلتهم وجريمتهم جريمة أخلاقية، فكانوا يأتون الفواحش والمنكرات، بلغ بهم الانحطاط الأخلاقي إلى أن وصلوا مرحلة الشذوذ، فقد كانوا يأتون الرجال، فكان ذلك الفعل كارثة كونها تخالف فطرة الله، فجاءهم لوط يدعوهم إلى الله وإلى عبادته وتوحيده، ثم قال لهم كما جاء في القرآن الكريم:

● اعوذ بالله من الشيطان الرجيم : "وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ ﴿80﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿81﴾،

■ولكنهم قابلوا لوط عليه السلام بالتكذيب والعناد واستمروا في خبائثهم ولم يستمعوا لصوت الناصح الأمين فكانت النتيجة أن أصابهم الله بعذاب أليم

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2
37 - TEXAS الجمعة 11 يناير 2019 - 20:33
ان لم تخجل فافعل ما شئت الانحلال الأخلاقي بكل تجلياته
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4
38 - Yeux الجمعة 11 يناير 2019 - 20:37
الأمة كلها تموت من التفقير و الزيادات الللا منتهية في كل شيء الا الأجور ورغم كل هذا المملكة تتحدث عن مثلي كأنه عالم أو مفكر أو مخترع يجب على الصحافة ان تطوي هذا الملف المشؤوم و تكتب عن معاناة الشعب المغربي الذي يعيش اليوم ظروف عصيبة جراء ما تقوم به هذه الحكومة حكومة الشؤم و العار
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1
39 - المغرب المغرب الجمعة 11 يناير 2019 - 20:38
غريب امر جميع الجمعيات التي تسمي نفسها جمعيات حقوق الانسان وذلك لانها دائما تدعم المجرمين مغتصبي الاطفال وتدعم الشواذ وتدعم الملحدين ولكن من انحرفت فطرته بينما اذا حدث امر بحصوص من تلبس النقاب فليس هناك حقوق للانسان هناك وهذا دليل على ان هذه الجمعيات تخدم مصالح جهات خارجية من اجل محابة كل شيء له علاقة بدين الاسلام ولكن هيهات يمكرون والله خير الماكرين
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1
40 - أبو مهدي الجمعة 11 يناير 2019 - 20:39
أحيانا الله إلى زمن اصبح فيه بعض المغاربة يهربون " الشواذ "
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0
41 - Libre الجمعة 11 يناير 2019 - 20:39
طريقة ذكية للحصول على اللجوء والهروب إلى الخارج اكن لازم شوي تحمل الضرب و.......والإهانة وبعد ذلك لحرية
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0
42 - مراكش الجمعة 11 يناير 2019 - 20:40
عندو الحق يمشي
حشوما زعما راه وصلنا بهديه الطريق
زعما الرجولة
هاذ السيد تلقى عندو الكلمة على 200 رجل
الناس كات تضحك عليكم
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-1
43 - ابو فاطمة الجمعة 11 يناير 2019 - 20:40
لا حول ولا قوة الا بالله...والله لنكاد نقول اننا نعيش في العصر الذي ياتي فيه مسلم يمر على قبر مسلم ميت ويتمرغ في ترابه ويقول :ياليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ...الا توافقونني ايها الاخوة في هذا الرأي
..
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1
44 - الزمان الجمعة 11 يناير 2019 - 20:41
احسن ما درتي فحياتك ، المغرب لديه عاداته وتقاليده ، حريتك تنتهي عند بداية حرية الاخرين ، الشدود عادي في العلومًالطبيعية ولكن لا ينبغي ان نسمح به وسط مجتمعنا المبني على الاسرة العادية (رجل.امراة) حتى في اوروبا الرجل الدي يلبس اللباس النساءي يعاني كتيرا بحيت لا يخرج الا في الظلام وادا تم القبض عليه يجب عليه غرامة 500 euro اماالجمعيات يجب عليها مساعدة اطفالنا الجوعى في اعالي الاطلس و المغرب ديالنا نريد منه المزيد من الانغلاق والاحتفاظ على الحدود والهوية الامازيغية والتسامح مع جميع الحظارات ولا مع المصاءب
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1
45 - Nairo الجمعة 11 يناير 2019 - 20:47
نتمنوا ككل المغاربة ان يستعيد هدا الشخص كرامته و عافيته النفسية، إذا لم تنصفه دولة الحق والقانون كما يدعي النظام المخزني فإن هناك بلدان اوروبية عديدة مستعدة لإعطاء كرامة هذا الشخص في طلب اللجوء الانساني.
يقول تعالى إن كل شر هو في باطنه خير، ربما فرصة له لبدء حياة كريمة له و لأسرته!...الله يعاونو و يوفقوا !!
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-1
46 - مواطن غيور الجمعة 11 يناير 2019 - 20:47
لم اجد الكلمات لكي اعبر عن تفاهة ... الذي يساهم في نشر البديلة و محاربة القيم التي تربينا عليها كمجتمع محافظ خال من الخزعبلات و التفاهات الدنيئة . هذه المنظمات الحقوقية الشهوانية ساهمت بدور كبير في استحمار العقول و وضع حد لها للأسف الشديد لم اعلم يوما اني قد اعيش هذا القدر من الانحطاط المجتمعي ( ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا )
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1
47 - hassia الجمعة 11 يناير 2019 - 20:48
comprend pas ces associations,ce type a renversé et blessé un vieux motocycliste et s,est enfui,s,est éloigné du lieu de l,accident,au lieu de lui retirer son permis on le récompense et se solidarisent avec,le Monde a l,envers,le fait qu,il est travesti a la carte blanche pas besoin de respecter le code de route,ou bien parce que la victime est simple citoyen et n,est du milieu
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48 - الجغنديليفي الجمعة 11 يناير 2019 - 20:50
لماذا اختار اوربا بالضبط ؟؟؟ اقترح ان يتم ارساله الى دولة غينيا الاستوائية او الى نيجيريا حيث هناك ما يبحث عنه وسيعيش في سعادة من الاخوة الغينيين مخايخصو حتى خير
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49 - ولد المغرب الجمعة 11 يناير 2019 - 20:55
الكل ركز على توجهه الجنسي و ما صاحبه من ردود أفعال و نسي أن المعني بالأمر كان هاربا من الشرطة بعدما تسبب في حادثة سير، بمعنى وجب محاكمته على جنحة الهروب من الشرطة بدل توقيف رجال الأمن بحجة عدم احترام حرية المواطن. و إلا على هذا الأساس يمكن لأي مواطن أن يفتعل أمرا مشابها و بعد القبض عليه سيدعي المثلية أو الإلحاد أو غير ذلك من الأمور للتخلص من المتابعة القضائية و من ثم طلب اللجوء إلى دولة أروبية. المفروض أنه تعايش مع المغاربة ردحا من الزمان بالرغم من كون الجميع كان على علم بشذوذه الجنسي و لم يسبق له أن تعرض لأي مشكل لأنه لا تخلوا مدينة من مثليين ذكورا و إناثا. و بالتالي المفروض هو متابعة المثلي شفيق في واقعة الهروب من أفراد الأمن بعد ارتكاب حادثة سير و القيادة تحت تأثير الكحول و هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون. من بعد ذلك يمكنه السفر و الإقامة في أي بلد شاء و تحت أي مسمى كان.
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50 - نبيل الجمعة 11 يناير 2019 - 20:55
البيئة الاجتماعية بمؤسساتها وقوانينها لاتحمي الأفراد من الوقوع في الرذيلة ولو كان الرسول بيننا وفي هذه البيئة البعيدة عن الشريعة الاسلامية لاتخذ حكما قد يفاجئ الكثيرين منا بخصوص ماحصل ولستر عن هذا الشخص مخافة أن يعين الشيطان عليه فالمغاربة يتصرفون بمعيارين : لايريدون الشريعة والعدل كما جاء في الكتاب خصوصا والسنة وفي نفس الوقت يتحلقون حول من يسقط في الرذيلة مع العلم ان نسبة أصبحت لايستهان بها تتعاطى الزنا وغيرها وكذالك لايحركون سركناً إذا رأوا الشواذ من النصارى وغيرهم من بعض الخليجيين الذين يمارسون الفاحشة في اكادير ومراكش والسبب ان هؤلاء مصدر رزق والعملة الصعبة.عندما سنصلح نياتنا ولانبتغي الا مااراده الله وأمر به حينئد سوف يصلح أمرنا
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