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الكثيري: المغاربة دحروا الاستعمار بفضل التلاحم بين العرش والشعب

الكثيري: المغاربة دحروا الاستعمار بفضل التلاحم بين العرش والشعب
هسبريس من الرباط (صور: ياسين بنميني)
الجمعة 11 يناير 2019 - 23:00

خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مساء اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة والسبعين لذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي تم تقديمها يوم 11 يناير 1944.

مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، استعرض في كلمة ألقاها، بالمناسبة، مراحل المقاومة المغربية ضد الاستعمار، الذي ظلت المملكة جاثمة تحت ثقله من سنة 1912 إلى غاية 16 نونبر عام 1956.

وقال الكثيري إن المقاومة المغربية ضد الاستعمارين الفرنسي والإسباني، التي توهجت جذوتها بعد نفي السلطان الراحل محمد الخامس، كانت الفيصل في إرغام سلطات الاستعمارين معا على الرضوخ لإرادة الملك والشعب، وانتهت بعودة السلطان محمد الخامس من المنفى.

واستطرد الكثيري قائلا إن مسار المقاومة "يحفل بعدد من الدروس والعبر، التي يمكن استخلاصها، ومن أهمها أن الوطن قوي بالحس الوطني لأبنائه وبناته، الذين يلتحمون في أوقات الشدة والأزمات".

وأضاف أن التعبئة المستمرة، والتعاقد على الميثاق التاريخي بين الملك والحركة الوطنية "هو الذي جعل الانتصار يتحقق، ومعه تحققت الوحدة الوطنية، وبزغت شمس الحرية والاستقلال، بفضل التعاون والتكتل والالتحام بين العرش والشعب".

وأشار الكثيري إلى أن الوطنيين الذين دحروا الاستعمار كانوا حاملين منظومة من القيم، التي آمنوا وتشبثوا بها، ومكنتهم من تحقيق ما يطمح إليه المغاربة من حرية واستقلال، من خلال الالتزام والوفاء للرسالة التي حملوها، والإخلاص والإيثار ونكران الذات وروح التضحية والمسؤولية.

ودعا الكثيري إلى صيانة القيم، التي حملها أعضاء المقاومة وجيش التحرير، ونشرها في أوساط أجيال اليوم لزرع روح الوطنية فيها، لتكون الأجيال الصاعدة حاملة لهذه القيم والاعتزاز بها، قصد إكسابها القوة لمواجهة جل التحديات وكسب رهانات التنمية والمساهمة في المسيرات التي يخوضها المغرب بكل حزم وإصرار.

من جهة ثانية، قال محمد الخصاصي، المسؤول بالمندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير، إن حدث توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال له أهمية كبرى في تاريخ كفاح المغرب المعاصر، وأنه شكّل محطة مفصلية في مسار الحركة الوطنية في سبيل تحقيق الاستقلال، وتحولا نوعيا في مسارها التاريخي.

وأضاف أن تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال فتح مسارات جيوسياسية وجيواستراتيجية، وتجاوز مطلب نيل الاستقلال إلى استعادة الوحدة الترابية ودمقرطة نظامها السياسي وتفعيل مجالها الجيوسياسي العربي والمغاربي والإفريقي، من خلال الانخراط النشط للمملكة في منظومة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز.

وتابع قائلا: "يجدر بنا ألا نتوقف عند المغازي السياسية المباشرة والدلالات التاريخية الملتصقة بحدث ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، بل واجبنا إزاء الجيل الثالث هو استبطان الأبعاد والمسارات السياسية والجيوسياسية والجيواستراتيجية لهذا الحدث، واستجلاء الروابط التي توطدت بين العرش والشعب لتحرير المغرب وإرساء أركان المؤسسات في عهد الاستقلال.

من جهة ثانية، تم تكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الذين فارقوا الحياة، اعترافا لهم بما قدموه من تضحيات في سبيل تحرير الوطن. كما قُدمت إعانات مالية لأرامل ثمانية من المقاومين المتوفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Said الجمعة 11 يناير 2019 - 23:09
الاستعمار باقي هو هو غير جاء بوجه جديد و دبلوماسي فقط أما نحن ما زلنا مستعمرين داخليا وخارجيا
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2 - عبد الله الجمعة 11 يناير 2019 - 23:14
فرنسا رحلت في 1956 لنتخيل ان مقاومي ذاك الزمان كان في عمرهم 24 سنة,بعد 62 سنة نصل الى 86 سنة بمعنى اغلب المقاومين ماتو الان,فكيف جمع الكثيري (كم سنه?) هؤلاء الاموات لتكوين مندوبية?. اغلب الحاضرين يدعون انهم ابناء "المقاومين ويستفيدون من agrument والتوظيف بدون مبارة مع الدولة.
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19
3 - سكيزو الجمعة 11 يناير 2019 - 23:20
والكثيري خالد في المندوبية السامية للمقاومة بفضل عدم وجود كفاءات شابة في المغرب
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11
4 - من طنجه الجمعة 11 يناير 2019 - 23:21
الإستعمار لم يدحر ولم ينتهي. الإستعمار العسكري انتهى في إطار إتفاقية فرضت على الراحل محمد الخامس. إنهاء التواجد الفرنسي مقابل الفوسفاط من جهة و رأس التهامي الكلاوي وأشياء أخرى. لذالك و كما يعرف الصغير و الكبير مازال المغرب تابعا و خاضعا لفرنسا. يأتمر بأوامرها؛ بل حتى التوقيت أصبح مفروضا من طرفها.
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20
5 - هروكي الجمعة 11 يناير 2019 - 23:28
عندما يريدون يلقبونه إستعمار وعندما ينوِمننا يلقبونه حماية وعندما يريدون تبرير شئ ما يقولون لنا الإرهاب وعندما يريدون إستغلال غبائنا يقولون لنا " أين هي الثروات ؟؟ " يستهزؤون منا ونهبون ثروات البلد
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