رخصة الإحسان العمومي تحول دون وصول مساعدات إلى مناطق نائية

هسبريس - أمال كنين

مع انطلاق موجة البرد منذ أيام، انتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حشد المساعدات للقاطنين بالمناطق النائية والمشردين في ظل ضعف أو غياب التحركات الحكومية؛ لكن هذه المبادرات تبقى رهينة برخصة الإحسان العمومي، التي تحول أحيانا دون تقديم هذه المساعدات.

وفي هذا الإطار، قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إن الجمعيات تقوم بعمل دؤوب وتواصلي خلال فترة البرد، وتقوم بمواكبة الناس بالمناطق التي تحتاج المساعدة والاهتمام؛ إلا أن القانون المنظم لهذه الرحلات الاجتماعية ينبني على رخصة الإحسان العمومي، وهو ما يعرقل عمل عدد من الجمعيات.

وقال الرامي ضمن تصريح لهسبريس: "ننتظر خروج القانون الجديد للعمل التطوعي والاجتماعي الذي سينظم هذا الشق"، مشددا على ضرورة "تبسيط الإجراءات وفتح المجال أمام الجمعيات من أجل مساعدة الدولة في هذا المجال وتنمية الحس التطوعي لدى شباب اليوم يجب وتنميته والحفاظ عليه من خلال توفير الغطاء القانوني له".

ويرى المتحدث أن الجمعيات تقوم بعمل فردي في إطار المساعدات الاجتماعية، إلا أن بعض المسؤولين في الإدارة الترابية يمنحون يد المساعدة وفي بعض المناطق الأخرى يتبعون مساطر معقدة، مضيفا: "فمثلا، منذ قبل سنتين قمنا برحلة لإملشيل؛ لكن تم منعنا من توزيع المساعدات الاجتماعية".

وزاد قائلا: "موجة البرد القارس تمس مجموعة من الأفراد في المجتمع، وخاصة الفئة المشردة التي تعاني في صمت والتي لم تتم مواكبتها من قبل لجان اليقظة في بعض المناطق"، مطالبا بضرورة تغيير النظرة لمراكز الإيواء بالمغرب.

وأردف: "لا يجب اعتبار هذه المراكز مثل السجون والسماح للمشردين بممارسة حياتهم اليومية، وأيضا إقامة مراكز إيواء مؤقتة من قبيل إعداد خيم ومراقد للنوم ببعض الأماكن".

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل البلاد، مع تكون جريحة محلية خلال الصباح والليل، خلال القادم من أيام.

وكان الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، قد عزا استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى غياب التساقطات المطرية، قائلا إن "التيارات البحرية والرطوبة تسهم شيئا ما في الحماية من انخفاض درجات الحرارة، لكن المرتفع الآصوري الذي يتمركز حول المغرب امتدادا إلى إسبانيا والبرتغال، وصولا إلى فرنسا، يحول دون وصول اضطرابات جوية خلال القادم من أيام"؛ وهو ما يعني غياب التساقطات.