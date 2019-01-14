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الرئيسية | مجتمع | الحقاوي: 4 آلاف مشرد يتجولون في شوارع المملكة

الحقاوي: 4 آلاف مشرد يتجولون في شوارع المملكة

الحقاوي: 4 آلاف مشرد يتجولون في شوارع المملكة
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 يناير 2019 - 20:00

قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن عدد المشردين في شوارع المغرب بلغ 3830 سنة 2018، منهم 241 طفلاً.

وجوابا على سؤال برلماني حول وضعية الأطفال المشردين في الشارع، قالت الوزيرة الحقاوي: "هذه الظاهرة مقلقة وتحرجنا كمسؤولين ومواطنين وكمجتمع؛ ولو كان الأمر يتعلق بطفل واحد في الشارع فيجب أن نساءل عليه".

وأضافت المسؤولة الحكومية، رداً على السؤال الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن القطاع المعني "وضع سياسة عمومية مندمجة لتأهيل البنيات والمؤسسات المستقبلة التي تقوم بدور الإنقاذ من الشارع"، وزادت: "كما أننا اليوم نقوم بوضع أجهزة ترابية مع جميع الشركاء لحماية الطفولة، ونراهن على دور الطالب والطالبة في هذا الموضوع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - السالمي الاثنين 14 يناير 2019 - 20:18
4000 فقط؟ في طنجة فقط هناك هذا العدد من المتشردين،
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14
2 - مفهمتش الاثنين 14 يناير 2019 - 20:23
هل استحييتي ان تقولي 40 ألف من المشردين
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18
3 - moul chfanj الاثنين 14 يناير 2019 - 20:25
الارقام اكبر من ذلك بكثير ولكنه تصريح ليس بغريب على وزيرة 20 درهم
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28
4 - أين الأسرة لاكتمال الادعاء الاثنين 14 يناير 2019 - 20:27
يقول المتل.. سال لمجرب لا تسال طبيب.. كيف تحس الوزيرة بمعاناة الاسرة و خصوصا الطفل إلا أن تكون أما خاضت تجربة التربية لتكتسب نظرة واقعية أو تقنع المشردين انها فعلا تحس بهم.. المشردون لا يطلبون اكثر من احساس الوزيرة .. اظنه مطلب مستحيل ..
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6
5 - كاضم الاثنين 14 يناير 2019 - 20:28
اسباب التشرد ترجع بالاساس الى السياسة الحكومية الفاشلة التي لاتعير ادنى اهتمام للمواطنين ..ليس التشرد وحده هناك الفقر والبطالة وانعدام الامن ....الخ...هذه النتيجة التي وصل اليها المواطن اليوم مقصودة ..ونخاف ان يتقطع الحبل من كترة الضغط.
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7
6 - fadi الاثنين 14 يناير 2019 - 20:29
هراء ، عشرة آلاف يوجدون في الدار البيضاء وحدها
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8
7 - اسماعيل الاثنين 14 يناير 2019 - 20:29
واشنو دارت الحكومة ديالك والو راه العدد ديال المتشردين في تزايد مستمر منذ أن توليتم تسيير شؤون هذا الوطن الذي كتب له أن يكون أمانة بين ايديكم بعدما خدعتموه بإسلامكم المزيف لكن عند ربكم تختصمون تمتعوا بما طاب لكم من عرق هذا الشعب وهنيئا لكم بهذا العيش الرغيد لكن ستتضح الأمور في القريب العاجل كوني مطمئنة أيتها السيدة الوزيرة أن كل شيء سينجلي وأن طلاء إسلامكم سينمحي بإذن الله
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6
8 - %%%%%% الاثنين 14 يناير 2019 - 20:30
4000 sdf ou a casa ou salé ou rabat .vous avez comptez ceux qui dorment dans la rue et ceux qui dorment sous une barak ou des maisons qui tombent en ruine ceux sans salaire fixe ou sans ramed et sans soin moi a votre place j ajoutrai 6 zero au 4
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4
9 - atis الاثنين 14 يناير 2019 - 20:30
علاش متقلوش ان الهدف ديالكم هو يكون من هنا 2021 خمسين مليون متشرد فالمغرب . نتوما حزب العدالة والتنمية ها انجازاتكم: قصة حب وزير و وزيرة متزوجين - عضوين من الجماعة المحترمة بعد صلاة الصبح في خلوة شرعية - وزير مراهق يعيش الحياة - برلمانية décapotable _ مواقف متناقضة و نفاق بلا حدود - ..... اقتصاد في تراجع - مديونية في ارتفاع - طبقة وسطى في طور الانقراض - حكومة ضد الشعب لكم الله .
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7
10 - سعاد الاثنين 14 يناير 2019 - 20:31
راك ٢٠ درهم كافية للمعيشة.. الله يسامحكم ويحسن عون الفقير والمريض خير الكلام ماقل ودل.
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5
11 - منير الاثنين 14 يناير 2019 - 20:33
وانتم تجوبون العالم على حسابهم وحساب الشعب وتناموا مرتاحي الجانب انكم وصلتم الى ما كنتم تصبون اليه من تصدر النتائج وتشكيل الحكومة اين ضميركم عندما تتحدثون عن المتشردين والفقراء والمحرومين وانتم تاكلوا وتتمتعوا بخيرات البلاد والناس متشردين
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6
12 - الوارزازي مسمرير الاثنين 14 يناير 2019 - 20:35
البرنامج الافقي والاستعجالي ومخطط التنمية المستدامة والمخطط الخماسي وبرنامج تيسير ولالة راه ااناس كيموتو وناعسين فالمحطة مفرشين الكرطون خرجو غير لمحطة ديال الرباط ويبان كولشي عطيوهوم غير الحريرة
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4
13 - باسو اوموني الاثنين 14 يناير 2019 - 20:38
4000 متشرد توجد في الدار ابيضاء يالحقاوي .تاكد من الاحصاءت ان كانت لديكم اصلا.هناك عشرات الالاف من المتشردين في الملكة وهنالك عشرات الالاف من الاسر الفقيرة الهاشة القريبة من التشرد.وبالمقابل هنالك عشرات الالاف من الفواحش الملياردرات يفعلون مايحلوا لهم لم يتركوا منتزه في العالم او منتجع لم يزوره . المسكين لا يستطع حتى زيارة اهله في المناسبات.هدا حال الموغريب .لا تستغرب
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5
14 - الرشيدية الاثنين 14 يناير 2019 - 20:38
فلو كانت لكم ذرة مصداقية لسلمتم إستقالاتكم حينما عجزتم عن إيجاد الحلول لهذه المشاكل وغيرها
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5
15 - سعيد الاثنين 14 يناير 2019 - 20:39
اختلفت الارقام عى السيدة الوزيرة، أسقطت سهوا صفر من الرقم الصحيح لأن أربعة آلاف متشرد يوجد في الدار البيضاء وحدها
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16 - أكثر من ذلك الاثنين 14 يناير 2019 - 20:42
ولما لا تقولي أكثر من أربعة ملايين مشرد يتسكعون بشوارع المغرب؟؟ رقم أربعة آلاف رقم ضئيل أيتها الوزيرة!!
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17 - مواطن الاثنين 14 يناير 2019 - 20:42
انت وحزبك المشؤوم سبب رئيسي في هذه الوضعية ومأساة تشرد الأطفال. ألست رائدة فكرة 20 درهم في اليوم تنقدك من الفقر. انا لا افهم هذه الازدواجية في الخطاب وفي المعتقد
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18 - هشاموادي زم الشهيدة الاثنين 14 يناير 2019 - 20:42
4000متشرد عندنا غير في وادي زم وخريبكة
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19 - عبد الحق الاثنين 14 يناير 2019 - 20:43
الحقيقة مرة 4000 مشرد بكل عمالة
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20 - محمد الاثنين 14 يناير 2019 - 20:45
اعتقد ان هذا الرقم غير صحيح، ربما في مدينة اكادير يوجد هذا الرقم.
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21 - said الاثنين 14 يناير 2019 - 20:48
إذا لم تستحي فقل ما شئت! .قوليها راسك منين جا هاد 4000 متشرد وشكون سبابهم؟ ج. ..سياستك نتيا وحزبك
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22 - عكاشة بو شرويطة . الاثنين 14 يناير 2019 - 20:49
نعم اذا وجد طفل واحد بالشارع لابد وان نحاسب عليه امام الحق سبحانه كلنا مسؤولون . المجتمع المدني يقوم بخطوات محتشمة في هذا المجال كتوفير الاغطية وبعض الوجابات الساخنة ليلا الى ان يخرج البرد القارس .
4 الاف متشرد ، الم نفكر في انجاز مأوى لهم ؟ . لماذا لا نفكر في انجاز وتشييد مراكز على امتداد التراب الوطني وحسب الجهات ولابد للجهة الغنية ان تنجز اكثر من مركز استقبال ف 4 الاف مقسومة على 250 شخص ستعطينا 16 مركزا ب 20 قاعة تتسع ل 12.5 فردا ، وسيتم التخفيف من معانات هؤلاء ...
صدق من قال - لوكان الفقر رجلا لقتلته -
اقف هنا والسلام عليكم .

















عكاشة بو شرويطة .
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