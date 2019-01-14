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كُتّاب وآراء
الحقاوي: 4 آلاف مشرد يتجولون في شوارع المملكة
قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن عدد المشردين في شوارع المغرب بلغ 3830 سنة 2018، منهم 241 طفلاً.
وجوابا على سؤال برلماني حول وضعية الأطفال المشردين في الشارع، قالت الوزيرة الحقاوي: "هذه الظاهرة مقلقة وتحرجنا كمسؤولين ومواطنين وكمجتمع؛ ولو كان الأمر يتعلق بطفل واحد في الشارع فيجب أن نساءل عليه".
وأضافت المسؤولة الحكومية، رداً على السؤال الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن القطاع المعني "وضع سياسة عمومية مندمجة لتأهيل البنيات والمؤسسات المستقبلة التي تقوم بدور الإنقاذ من الشارع"، وزادت: "كما أننا اليوم نقوم بوضع أجهزة ترابية مع جميع الشركاء لحماية الطفولة، ونراهن على دور الطالب والطالبة في هذا الموضوع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
4 الاف متشرد ، الم نفكر في انجاز مأوى لهم ؟ . لماذا لا نفكر في انجاز وتشييد مراكز على امتداد التراب الوطني وحسب الجهات ولابد للجهة الغنية ان تنجز اكثر من مركز استقبال ف 4 الاف مقسومة على 250 شخص ستعطينا 16 مركزا ب 20 قاعة تتسع ل 12.5 فردا ، وسيتم التخفيف من معانات هؤلاء ...
صدق من قال - لوكان الفقر رجلا لقتلته -
اقف هنا والسلام عليكم .
عكاشة بو شرويطة .