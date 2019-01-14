الحقاوي: 4 آلاف مشرد يتجولون في شوارع المملكة

هسبريس من الرباط

قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن عدد المشردين في شوارع المغرب بلغ 3830 سنة 2018، منهم 241 طفلاً.

وجوابا على سؤال برلماني حول وضعية الأطفال المشردين في الشارع، قالت الوزيرة الحقاوي: "هذه الظاهرة مقلقة وتحرجنا كمسؤولين ومواطنين وكمجتمع؛ ولو كان الأمر يتعلق بطفل واحد في الشارع فيجب أن نساءل عليه".

وأضافت المسؤولة الحكومية، رداً على السؤال الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن القطاع المعني "وضع سياسة عمومية مندمجة لتأهيل البنيات والمؤسسات المستقبلة التي تقوم بدور الإنقاذ من الشارع"، وزادت: "كما أننا اليوم نقوم بوضع أجهزة ترابية مع جميع الشركاء لحماية الطفولة، ونراهن على دور الطالب والطالبة في هذا الموضوع".