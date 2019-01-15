مطيع يرفع عصا "التوبة من الفضائح" على رؤوس "قيادات الإخوان"

هسبريس من الدار البيضاء

تسببت صور آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، التي تظهر فيها دون غطاء رأس وسط أحد شوارع باريس، في هزة داخلية لـ"حزب المصباح" في الفترة الأخيرة، إذ اتُهم الحزب بـ"عدم وضوح الخط السياسي وازدواجية الخطاب"، ليدخل الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي، مؤسس الشبيبة الإسلامية المغربية، بدوره على خط الفضيحة التي أثارت الكثير من ردود الفعل.

وقال مطيع، في "تدوينة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما دام كثير من أعضاء هذا الحزب وقياداته يزعمون أن لديهم مرجعية إسلامية، فلماذا لا نرى في تصرفاتهم أي أثر لهذه المرجعية، على الأقل في مجال الأخلاق الإسلامية التي يلتزم بها عموم الناس، سواء على مستوى القيادات من المستوى الأول أو من المستوى الثاني؟".

وأضاف الأب الروحي للحركة الإسلامية المغربية المستقر حاليا ببريطانيا: "الأمر يتعلق بجميع الانحرافات الموثقة، بدءا من مغازلات بعض قادتهم لبعض الفنانات جهارا على "يوتيوب"، مرورا بتصرفاتٍ فاسقةٍ في الخارج، وسرقة زوجات في سن الكهولة من أزواجهن وأبنائهن الذين بلغوا سن الرجولة واحتلوا مناصب محترمة في البلاد، لكنهم صمتوا لهول ما أصاب أعراضهم حياء وخجلا. أما ممارسة البغاء في الشواطئ دون حياء وسرقة المال العام وغير ذلك فحدث ولا حرج".

وأردف المتحدث، في "تدوينة" حملت انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية، عنونها بـ"فضائح حزب العدالة والتنمية وانعدام القابلية للانصلاح والتوبة": "لِمَاذا لمْ يتجرأ أحد من هؤلاء الفسقة على إعلان التوبة ما داموا يقدمون أنفسهم كمربين ودعاة ومصلحين وقدوة لغيرهم، لاسيما وفضائحهم سارت بذكرها الركبان..على الأقل ليعطوا القدوة بالتوبة للأتباع الذين ضبعوهم فانضبعوا؟".

ولم يفوت الشيخ مطيع الفرصة دون نشر غسيل الحزب ذي التوجه الإسلامي بالمغرب، قائلا: "أما على مستوى من بقي من قادتهم فلماذا لا نرى أثرا لهذه المرجعية الإسلامية على مستوى معالجة هذه الانحرافات الأخلاقية، ولم نسمع عن تطهير للصف أو انعقاد محاكمات حزبية أو مجالس تأديبية لهؤلاء الفسقة في القيادة، أو حملهم على إعلان التوبة على الأقل، حماية لغيرهم ممن قد يرتكبون الآثام نفسها اقتداء بهم؟ بل تم التمويه عليهم ومداراة القلة من الأتباع المحتجين، والاحتفاظ بالفسقة في نفس مسؤولياتهم، وهو ما يؤكد أن عناصر قيادة الحزب من طينة واحدة".

وزاد المصدر ذاته بلهجة غاضبة: "يا قيادة حزب العدالة والتنمية أصلحوا أنفسكم وأخلاقكم قبل أن تصلحوا غيركم أو تدَّعوا محاولة إصلاح المؤسسة الملكية أو إصلاح الإدارة أو التعليم أو الاقتصاد أو الاجتماع، فالأقدام الوسخة والأيدي القذرة والجوارح السائبة والأخلاق المنحرفة لا تدخل بيتا إلا لوّثته ولا تنال أمرا إلا أفسدته".