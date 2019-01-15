واقع المستشفيات وخدمات الصحة في القرى يحاصر الدكالي بالبرلمان

هسبريس – نورالدين إكجان

انتقادات كبيرة وجهها نواب برلمانيون إلى وضعية الصحة في العالم القروي، ونظام المساعدة الطبية "راميد"؛ فقد سجلت أسئلة صادرة عن فرق نيابية مختلفة "ضعفا في استفادة ساكنة الهوامش والقرى من الخدمات الصحية"، منتقدة أداء وزارة الدكالي، ومقاربتها على مستوى توفير المستلزمات الطبية، "وغياب الموارد البشرية الكافية لتغطية الخصاص الحاصل".

الانتقادات التي جاءت بحضور الوزير، أنس الدكالي، أضافت أن "مستوصفات القرى في مناطق مثل أمزميز وتغدوين وآيت سيدي داود وآيت ورير أغلبها مغلق منذ سنة 2002، دون أن يأتي أحد بذكر أسباب الإغلاق بعد أن صُرفت على تشيدها أموال طائلة، لكن دون تأدية الأدوار المنوطة بها".

وأوردت الانتقادات أن "العديد من المستشفيات تعرف غيابا للمستلزمات الضرورية، مثل "السكانير"، فضلا عن عدم تواجد بعض الاختصاصات الحيوية"، مشددة على "وجود تفاوت كبير بين الصحة في المدن والقرى المغربية، وذلك من خلال رصد عدد وفيات كبير في الهامش"، ومطالبة بـ"تعبئة جميع الموارد في فترة البرد والشتاء القادمة لتوفير الحقوق الأساسية للقاطنين في القرى".

وأوضح نواب البرلمانيون أن "الخارطة الطبية بالمغرب تعاني من اختلالات كبيرة، أولها بُعد المستوصفات عن الناس، إذ يبلغ معدل قرب المستشفيات والمستوصفات 10 كيلومترات على الأقل، وحتى إن وجدت فهي تُعاني من غياب التجهيزات وضعف الموارد البشرية المتخصصة".

وفي المقابل، أورد وزير الصحة، أنس الدكالي، أن وزارته "تتوفر على إستراتيجية بخصوص التطبيب في العالم القروي منذ عدة سنوات، إذ تم تدشين 1430 مؤسسة للرعاية الأولية، كما تم خلق مناصب طبية وشبه طبية خلال السنتين الماضيتين، وهمت أغلبها العالم القروي"، مشيرا إلى أن "العالم القروي يستفيد من وحدات طبية وقوافل طبية سنوية".

ولفت وزير الصحة إلى "برنامج ينطلق من نونبر ويمتد إلى غاية شهر مارس ويهم العديد من المناطق القروية، كما تم تسجيل تقلص في نسب وفيات النساء الحاملات، وتم تنظيم العديد من الزيارات الميدانية"، مشددا على "بناء الدولة للعديد من المستشفيات في المناطق القروية، فضلا عن توسعة المراكز الأخرى".

وفي السياق ذاته، شدد برلمانيون على ضرورة ما أسموه "ثورة صحية" تحتاجها المنظومة التي تعاني بشكل كبير، وتستوجب وقفة حقيقية لاتخاد القرار الصحيح، مستعرضين مجموعة من الاختلالات التي يعانيها نظام "راميد" رغم تفعليه، خصوصا في ما يرتبط بتعقيدات المساطر.

وردا على تساؤلات النواب، قال الدكالي إن "برنامج راميد خطوة أساسية لترسيخ الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الفقيرة؛ فقد فاق عدد المستفيدين 5 ملايين أسرة، وذلك رغم الإكراهات المالية"، مضيفا أن البرنامج قدم خدمات نوعية مهمة، ومشددا على أن "خدمة المواطنين المغاربة واجب وليست اختيارا".