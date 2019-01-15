يساريون مغاربة يساندون "ثوار السودان" ويطالبون برحيل البشير

هسبريس - عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)

في وقفة تضامنية لم يتجاوز عدد المشاركين فيها عشرين شخصا، حاولت مجموعة من الوجوه اليسارية إبلاغ رسالة إلى النظام السوداني بقيادة عمر البشير، معبرة عن تضامنها مع الثوار، مؤيدة للخطوات الاحتجاجية التي تقودها هيئات سياسية وحقوقية عدة بهذا البلد، ومساندة مطلبها بإسقاط النظام.

ورفع المتظاهرون المغاربة المنتمون لقوى يسارية وديمقراطية مغربية، مساء الاثنين بساحة الماريشال بالدار البيضاء، في هذه الوقفة المنظمة تحت شعار "كل الدعم والتضامن مع ثورة الشعب السوداني وقواه المناضلة"، شعارات منددة بنظام عمر البشير ومؤيدة للثوار، من قبيل: "إلى الأمام إلى الأمام..يا ثوار السودان"، و"يا بشير يا جبان..شعب السودان لا يهان".

وقال محمد الوافي، منسق لجنة التضامن مع الشعب السوداني، إن تنظيم هذه الوقفة التضامنية "يأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين الشعبين المغربي والسوداني بحكم الترابط الإفريقي والعربي والعلاقات النضالية بين القوى الديمقراطية في البلدين".

وأضاف الوافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه التنظيمات اليسارية والديمقراطية المغربية لا يمكنها "التخلف عن نضال الشعب السوداني، خاصة أن ثورته تعيش نوعا من التعتيم، وفي الوقت نفسه تكالب القوى الرجعية لإنقاذ النظام السوداني من الانهيار".

وشدد المتحدث نفسه على أن "واجباتنا النضالية تملي علينا التضامن مع الثورة السودانية، وبطبيعة الحال تم التأكيد على تثمين نضال الشعب السوداني والبرنامج الانتقالي الذي بلورته القوى الديمقراطية المتمثل في إسقاط النظام السوداني والعمل على تأسيس حكومة انتقالية تنكب على معالجة الأزمة العامة التي تعيشها البلاد".

ولفت الناشط الحقوقي نفسه إلى أن هذه الهيئات السياسية والمنظمات الديمقراطية "لا يمكنها سوى الوقوف وقفة قوية للتضامن مع الشعب السوداني لتحقيق مطالبه، لأنه كما يعرف الجميع، فالنظام السوداني أدى بالبلاد إلى الكوارث، وبحكم سياسته تم انفصال الجنوب".

من جهته، مواطن سوداني يدعى عز الدين عبد الله يقيم بالمملكة، عبر عن شكره للمغاربة على وقوفهم مع الشعب السوداني ومطالبه المتمثلة في إسقاط النظام الديكتاتوري لعمر البشير، منوها بدور الأحزاب اليسارية المغربية التي تقف إلى جانب الشعب السوداني.

ودعا هذا المواطن السوداني الفعاليات اليسارية والحقوقية إلى تنظيم وقفات تضامنية مع الشعب السوداني تكون أكبر وأوسع بكل ربوع المملكة.

وتعيش دولة السودان منذ أسابيع على وقع احتجاجات شعبية في مدن سودانية عدة، تطورت من التنديد بشُح الخبز إلى المطالبة بإسقاط نظام عمر البشير، وتلوح قوى سياسية سودانية بتصعد نضالاتها بتنظيم تظاهرات مسائية.