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يساريون مغاربة يساندون "ثوار السودان" ويطالبون برحيل البشير

يساريون مغاربة يساندون "ثوار السودان" ويطالبون برحيل البشير
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 00:00

في وقفة تضامنية لم يتجاوز عدد المشاركين فيها عشرين شخصا، حاولت مجموعة من الوجوه اليسارية إبلاغ رسالة إلى النظام السوداني بقيادة عمر البشير، معبرة عن تضامنها مع الثوار، مؤيدة للخطوات الاحتجاجية التي تقودها هيئات سياسية وحقوقية عدة بهذا البلد، ومساندة مطلبها بإسقاط النظام.

ورفع المتظاهرون المغاربة المنتمون لقوى يسارية وديمقراطية مغربية، مساء الاثنين بساحة الماريشال بالدار البيضاء، في هذه الوقفة المنظمة تحت شعار "كل الدعم والتضامن مع ثورة الشعب السوداني وقواه المناضلة"، شعارات منددة بنظام عمر البشير ومؤيدة للثوار، من قبيل: "إلى الأمام إلى الأمام..يا ثوار السودان"، و"يا بشير يا جبان..شعب السودان لا يهان".

وقال محمد الوافي، منسق لجنة التضامن مع الشعب السوداني، إن تنظيم هذه الوقفة التضامنية "يأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين الشعبين المغربي والسوداني بحكم الترابط الإفريقي والعربي والعلاقات النضالية بين القوى الديمقراطية في البلدين".

وأضاف الوافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه التنظيمات اليسارية والديمقراطية المغربية لا يمكنها "التخلف عن نضال الشعب السوداني، خاصة أن ثورته تعيش نوعا من التعتيم، وفي الوقت نفسه تكالب القوى الرجعية لإنقاذ النظام السوداني من الانهيار".

وشدد المتحدث نفسه على أن "واجباتنا النضالية تملي علينا التضامن مع الثورة السودانية، وبطبيعة الحال تم التأكيد على تثمين نضال الشعب السوداني والبرنامج الانتقالي الذي بلورته القوى الديمقراطية المتمثل في إسقاط النظام السوداني والعمل على تأسيس حكومة انتقالية تنكب على معالجة الأزمة العامة التي تعيشها البلاد".

ولفت الناشط الحقوقي نفسه إلى أن هذه الهيئات السياسية والمنظمات الديمقراطية "لا يمكنها سوى الوقوف وقفة قوية للتضامن مع الشعب السوداني لتحقيق مطالبه، لأنه كما يعرف الجميع، فالنظام السوداني أدى بالبلاد إلى الكوارث، وبحكم سياسته تم انفصال الجنوب".

من جهته، مواطن سوداني يدعى عز الدين عبد الله يقيم بالمملكة، عبر عن شكره للمغاربة على وقوفهم مع الشعب السوداني ومطالبه المتمثلة في إسقاط النظام الديكتاتوري لعمر البشير، منوها بدور الأحزاب اليسارية المغربية التي تقف إلى جانب الشعب السوداني.

ودعا هذا المواطن السوداني الفعاليات اليسارية والحقوقية إلى تنظيم وقفات تضامنية مع الشعب السوداني تكون أكبر وأوسع بكل ربوع المملكة.

وتعيش دولة السودان منذ أسابيع على وقع احتجاجات شعبية في مدن سودانية عدة، تطورت من التنديد بشُح الخبز إلى المطالبة بإسقاط نظام عمر البشير، وتلوح قوى سياسية سودانية بتصعد نضالاتها بتنظيم تظاهرات مسائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Aadil الثلاثاء 15 يناير 2019 - 00:22
الربيع العربي لم يجلب إلا الخراب
كل من يساند دعاة الفتنة في أي بلد عربي فإنه إنسان مريض في تفكيره وفي عقله
اللهم احفظ السودان الشقيق و احفظ بلنا المغرب من كل الفتن ماظهر منها وما بطن
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2 - الانظمة العربية ديكتاتورية الثلاثاء 15 يناير 2019 - 00:27
حكام العرب كيستحقو سجن غوانتانامو
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7
3 - كريم الثلاثاء 15 يناير 2019 - 00:32
على الشعب السوداني أخد العبرة من الثورة السورية بحيث ثم الركوب عليها من عدة دول ثم تجييش الشعب ضد النظام وفي الاخير تم تخريب سوريا بالكامل فلا هو سقط النظام ولا هي تحسنت اوضاع المواطنين القتلى بالاف تشريد الملايين احتلال سوريا من عدة دول تفكك العائلات كل هدة النتائج كافية لعدم الانجرار وراء الاصوات التي كانت بالامس تدعم الثورة ضد النظام السوري من اجل تحقيق اهداف على المستوى البعيد حيث لا تهمهم الديمقراطية او تحسين اوضاع سوريا
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7
4 - ADAM الثلاثاء 15 يناير 2019 - 00:39
أقول لمن يسمون انفسهم بيساريين أدوها أفشي شغل الى عندكم ؤ خلوا أعليكم دولة السودان في التيقار عملا بالمتل القائل من دخل فيما لا يعنيه لقي مالا يرضيه أو سمع مالا يرضيه ماعندكم مايدار
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2
5 - said الثلاثاء 15 يناير 2019 - 00:39
على أساس المغاربة عايشين في الديمقراطية باش تساندو السودان، هذا هو الطنز٠ حرروا البلاد قبل كل شيء من الفساد والفقر والجوع آنذاك تكلموا عن الآخرين أو عند بالكم قطعنا الواد ونشفو رجلينا٠
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11
6 - الله يرحم من زار وخفف الثلاثاء 15 يناير 2019 - 01:05
*خلال 30 سنة كم من رئيس أنتخب في الدول العظمى ؟
* وما عدد الإنجازات التي تحققت خلال تلك الفترة ؟
* 30 سنة من الحكم ، سيدي ماذا حققت في هذه المدة ،
سوى تقسيم البلاد .
* مهما تكن الإنجازات و المشاريع التي تحققت في عهدك ،
لا تشفع أن تدوس على رقاب عباد الله ، و لو تكون ضامنا لهم الجنة.
ـ أنت هو السودان ، و السودان هو أنت .
* لما تعب الشعب ، رافعاً عصاك كأنهم قطيع . عن أي قوى خارجية تتحدث؟
و عن أي صناديق إقتراع تتكلم؟ـ أقول لك:الله يرحم من زار وخفف !!!
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7 - مجرد رأي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 01:08
هؤلاء اليساريون ليس لهم اية برامج مهمة للرفع من معنوياتهم سوى دق الطبول والخروج إلى الشوارع للاثاره فقط
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