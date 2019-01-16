مساعدون طبيون ينادون بالمساواة في التعويضات

هسبريس من الدار البيضاء

طالبت الجمعية المغربية للأطر العلمية في قطاع الصحة برفع "الحيف" الذي يطال ممارسي هذه المهنة، من خلال العمل على تحسين وضعيتهم المادية، وقالت إن "إطار المساعد الطبي يشتمل على درجتين فقط؛ مساعد طبي ومساعد طبي رئيسي، في إقصاء واضح وتقزيم صارخ لفرص الترقي وتطوير الذات على غرار الفئات الأخرى".

وأضافت الجمعية الطبية، في رسالة وجهتها إلى وزارة الصحة، أن "التسمية غير مناسبة لأنها لا تراعي المستوى العلمي لهذه الفئة، التي تتوفر على ديبلومات الدكتوراه والدراسات العليا والدراسات العليا المتخصصة والدراسات العليا المعمقة والماستر العلمي والمدرسة الوطنية للصحة العمومية".

ودعت الجمعية المغربية للأطر العلمية في قطاع الصحة إلى "تسوية وضعية المساعد الطبي وإعادة لاعتبار لـ 606 أطر يعانون تحت وطأة التهميش والإقصاء، فأملنا هو إنصاف هذه الفئة المهمشة وتحقيق المساواة في الأجر والتعويض مقارنة بباقي الفئات".

وأردفت الجمعية ذاتها أن "التعويضات عن الأخطار مجحفة وغير عادلة مقارنة مع باقي الفئات المماثلة، فالمساعد الطبي يحصل على تعويض قار على مدار أطوار التدرج في حدود 1400 درهم شهريا، بينما يتلقى الطبيب تعويضا يبتدئ بـ 2100 درهم ليصل إلى 5900 درهم مع التدرج في السلم".