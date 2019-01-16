"لندن أكاديمي" تتحالف مع 16 جامعة في بريطانيا

هسبريس من الدار البيضاء (صور: محمد اكريمي)

أعلنت لندن أكاديمي الدارالبيضاء توقيعها اتفاقية شراكة مع كونسورسيوم الشمال لجامعات المملكة المتحدة البريطانية (NCUK)، الذي يضم 16 جامعة لدولة بريطانيا.

وقال سمير بنمخلوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "لندن أكاديمي" التعليمية: "تعكس هذه الشراكة فرصة للطلبة الحاصلين على باكالوريا مغربية لدراسة سنة أولى تحضيرية (فوندايشن يير) ببرنامج لندن أكاديمي يونيفرسيتي فوندايشن يير. وبمجرد مرور سنة فوندايشن سيكون أمام الطالب الحاصل على الباكالوريا ولوج مضمون عقب ذلك إلى إحدى جامعات البريطانية الـ 16 الأعضاء في شبكة NCUK، وأيضا إلى جامعات أخرى عبر العالم".

وأضاف بنمخلوف: "خلال برنامج تمهيدي للماستر في جامعة المملكة المتحدة، تقدم أكاديمية لندن للخريجين من الجامعات المغربية الفرصة لإعداد الوصول إلى برنامج الماجستير الذي يختارونه في إحدى الجامعات الـ 16 الأعضاء في اتحاد NCUK".

وأوضح المتحدث: "تتوج هذه الشراكة الجهود التي تبذلها أكاديمية لندن وانخراطها في مجال إستراتيجي يتطلب وضع جميع مهاراتها في خدمة تطوير تعليم مستقبلي. وهكذا، من خلال إنشاء منصة تعليمية للتميز، تهدف أكاديمية لندن إلى المساهمة في تقريب عالم التعليم من عالم الشغل".

واعتبر بنمخلوف أن إطلاق برنامجي لندن أكاديمي يونيفرسيتي فوندايشن، وجامعة ما قبل الماجستير في المملكة المتحدة، وهو الأول في المغرب، يعتبر استجابة للطلب المتزايد من الحاصلين على الباكالوريا الذين يبحثون عن برامج عليا في الجامعات البريطانية.

وقال سمير بنمخلوف: "بصفتنا الشريك المفضل لجامعات المملكة المتحدة، نحن ملتزمون بضمان معايير الجودة المخصصة، وبالتالي فإن الطلاب الراغبين في متابعة تعليمهم العالي في المملكة المتحدة سيحصلون على دعم جيد في التوجيه كما هو الحال في الخيارات الأكاديمية التي تطرح أمامهم".

وقال أندرو ستراوغان، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا NCUK: "يتمحور هذا البرنامج الفريد حول التعاون بين المملكة المتحدة والمغرب في مجال التعليم".

يشار إلى أن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة عددًا متزايدًا من الطلاب الذين يختارون نظام التعليم البريطاني.