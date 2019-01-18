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الرئيسية | مجتمع | تقرير رسمي يصنف تحصيل التلاميذ المغاربة ضمن الأضعف بالعالم

تقرير رسمي يصنف تحصيل التلاميذ المغاربة ضمن الأضعف بالعالم

تقرير رسمي يصنف تحصيل التلاميذ المغاربة ضمن الأضعف بالعالم
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 18 يناير 2019 - 10:00

معطيات مثيرة تلك التي كشف عنها تقرير حديث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى وجود مجموعة من مظاهر النقص ذات الصلة بمكتسبات التلاميذ في مجال القراء وفهم النصوص وتأويلها.

التقرير، الذي يحمل عنوان "تقييم نتائج التلاميذ المغاربة في الدراسة الدولية حول تطور الكفايات القرائية" والذي يعتمد على معطيات تصنيف "الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي" الذي ينجز كل خمس سنوات، قال إن تحصيل التلاميذ المغاربة يندرج ضمن خانة المستوى المنخفض، بحصولهم على معدل أقل من المعدل المتوسط الذي يعتمده التصنيف والمتمثل في 475 نقطة، إذ لم يسبق أن تجاوز معدل التلاميذ المغاربة 400 نقطة.

الوثيقة أكدت أن 35 في المائة من الأطفال المغاربة لم يترددوا على التعليم الابتدائي خلال 2016، مبرزة تفوق الإناث في التحصيل الدراسي مقابل الذكور بفارق يصل إلى 28 نقطة.

وأوضح التقرير تسجيل تحسن في نتائج تحصيل التلاميذ المغاربة بين سنة 2011 وسنة 2016، حيث انتقلت النسبة من 310 نقط سنة 2011 إلى 358 نقطة سنة 2016، أي بزيادة 48 نقطة؛ لكن على الرغم من ذلك لا يزال المغرب يحتل الصفوف الثلاثة الأخيرة في التصنيف الدولي مع كل من مصر وإفريقيا الجنوبية.

وأشارت الوثيقة إلى أن 56 في المائة من التلاميذ المغاربة يحبون القراءة كثيرا، ولهم ثقة كبيرة في النفس؛ فيما 5 في المائة منهم لا يحبونها، كما أنهم غير واثقين بأنفسهم، ناهيك أن 63 في المائة لا يتوفرون على مكتبة في مؤسساتهم، ناهيك أن 57 في المائة من التلاميذ لا يتوفرون على حاسوب أو لوحة إلكترونية في المنزل، ولم يسبق لـ29 في المائة منهم أن انخرطوا بشكل مبكر في أنشطة الإلمام بالقراءة والكتابة.

التقرير أوضح أنه على الرغم من حب القراءة فإن أداء تلامذة السنة الرابعة ابتدائي، في النصوص الإخبارية والأدبية، على سبيل المثال، يظل منخفضا من حيث "إيجاد واستخراج معلومات صريحة، أو انجاز استدلالات بسيطة، أو تفسير ودمج الأفكار والمعلومات، أو تقييم ونقد المحتوى والمكونات النصية.

أما فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة، فقد أبرز المصدر نفسه أن 12 في المائة من التلاميذ يتغيبون مرة واحد في الأسبوع؛ فيما يتغيب 5 في المائة منهم مرة كل أسبوعين، بينما 14 في المائة يتغيبون مرة في الشهر، قائلا إن التلاميذ المغاربة الذين صرحوا بأنهم لا يتغيبون عن الدراسة يحصلون على نتائج أحسن من التلاميذ الذين دأبوا على التغيب.

وأكدت الوثيقة أن 63 في المائة من التلاميذ آباؤهم لم ينهوا السلك الإعدادي أو الابتدائي أو أميين، مبرزة أنه "كلما ارتفع المستوى التعليمي للآباء أو الأولياء كلما كانت نتائج التلامذة أفضل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الجمعة 18 يناير 2019 - 10:06
هذا ما نخاف منه على فلدات أكبادنا ومع ذلك نشك في هذه التقارير وهذه التصنيفات التي تمر من حين لاخر .












أبو حفصــــ*عكاشة*ـــــــة .
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-23
2 - من هنا الجمعة 18 يناير 2019 - 10:07
نتحدث هنا عن حتمية ثورة ثقافية في بلدنا. حتمية ماذا؟ أعتذر أعتذر لا أعي بما أتفوه به في الصباح!
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19
3 - مغربي الجمعة 18 يناير 2019 - 10:09
الامر لايحتاج لاحصاءية..... حنا كنشوفو تربية التلاميد كيف عاملة.... من صغرهم يدخلو للقسم مقرقبين ولي هضر يرعف.... الله يهدي اولياء الامور..... هم السبب كلشي كيشري لولدو اغلى الاشياء ولايفكر في تربيته اخلاقيا.... اش بغيتيه يخرج باينة...
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33
4 - خالد الجمعة 18 يناير 2019 - 10:09
التقرير يعتمد على المدارس العمومية بينما أغلبية المغاربة يدرسون أبناءهم في الخواص
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-19
5 - oujdi الجمعة 18 يناير 2019 - 10:10
أنا أرى أن هاد التقرير في محل و التلميد تقولو عملية حسابية بسيطة عاد يبق يحسب بصباعو هدا تعليم نزيدو بيه قدام الله يجيب شي موجة تبدل قاع هاد المسؤولين
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27
6 - انا الجمعة 18 يناير 2019 - 10:10
راكم نسيتو تلاميذ القرى 3+4+5+6 عربية فرنسية فوقاش الحكومة غتفكر فهاد الناس وتلقى حل للاقسام المشتركة
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19
7 - Kamal9 الجمعة 18 يناير 2019 - 10:11
التعليم في المغرب تجارة مربحة للمؤسسات الخاصة وفي العمومي بالساعات الاضافية .المشكل الاساسي هم الاباء يدفعون المال مقابل النقط والنجاح . بذالك هم يعتقدون ان ابنهم يدرس جيدا وانه يصرف على تعليمه والمعلم او المؤسسة تكذب عليه بالنقط وتنجيحه مقابل المال ولا شأن لهم في مستقبله .في دول متقدمة نقص في ساعات التمدرس ويكثرون من النقاش داخل الفصل والبحث والقراءة لكي يتكون الطفل شخصية ويثقن الحوار والقراءة والبحث .
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17
8 - samia الجمعة 18 يناير 2019 - 10:14
تقرير خاطئ وخير دليل ما فعلته تلميذة مريم مجون في المسابقة الدولية
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-33
9 - سلام الصوير الجمعة 18 يناير 2019 - 10:15
هذه الوضعية مقصودة !!الحقيقة ان منظومة التعليم تم تدميرها من طرف الدولة العميقة ظمن مخطط رهيب خوفا من تثقيف المجتمع وبروز كفاءات تمثل خطرا على سلطة التحكم وعليه فقط تقرر في أواسط السبعينات من القرن الماضي انجاز مخطط على مراحل لتدمير تعليم ابناء الشعب لأسباب سياسية والتركيز على تعليم النخبة في البعثات الاجنبة والآن وصل المخطط المشؤوم الى مراحله الاخيرة حيث يلاحظ انهيار تام للتحصيل في المدارس العمومية .
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27
10 - متتبع الجمعة 18 يناير 2019 - 10:17
ليس كل ما يستنتج من التقاير فهو صحيح. آباء الجيل الماضي اميين ومع ذلك انجبوا وزراء وعلماء ومخترعين وكبار المثقفين .
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-8
11 - simsim الجمعة 18 يناير 2019 - 10:17
أنا أب مسؤول على ابنائي وبغيت نقول لجميع المسؤولين على هاد القطاع من صغير الى سيدهم ..وحسبي الله ونعم والوكيل فيكم.. من بعد ما عربتو وفرنستو اليوم سيأتي عليكم يوم تحصدون فيه مازرعتم
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23
12 - jmix paris 75000 الجمعة 18 يناير 2019 - 10:18
نقولكم واحد الحاجةً انا قريت حتا الباك فالمغرب بالطبط نواحي افران , conjugaison وً grammaire حتا جيت لهنا لفرنسا عاد كنتعلم او لقيت مشكيل كبير باش نندمج هنا ،او مزال عندي مشكيل ف orthographe ، حسبي الله ونعم الوكيل هدوك الناس لقرونا مسمحناش لهم كانو غير اخلعونا واضربونا او ديرو لنا الترهيب ، كنّا كنجو المدرسة فحال الو غادين لحبس ، الله يخض الحق
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5
13 - كلمة حق الجمعة 18 يناير 2019 - 10:23
شئ طبيعي لان برامج التعليم دون المستوى تعتمد على الحفظ و الحشو لا تشجع على التفكير و البحث و المنطق إضافة إلى ضعف المستوى التعليمي للاباء اي أن الوضع الكارثي تراكم التجارب فاشلة ممتدة من الاستقلال الى اليوم . واثار انتباهي ايضا تفوق الاناث على الذكور و هذا لاحظته حتى في محيطي لكن السؤال لماذا تحتقر الانثى في مجتمعنا و تهان و تنعت بنقصان العقل و التفاهه و لماذا يتم اقصاءها . مجرد سؤال للقراء الكرام لاني لاحظت كمية الهجوم الذي يشنونه كلما تعلق الأمر بالمرأة.
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-2
14 - Mouhcine Azrou الجمعة 18 يناير 2019 - 10:24
كثرة المجالس العليا و تصادمها مع الوزاراة المعنية هو السبب . كاباء ما عدنا نعرف من سنحاسب على هذا الفشل . هل نلوم المجلس الاعلى للتربية و التكوين بتوصياته ام وزارة التربية و التعليم ام ضغوطات البنك الدولي ام نلوم انفسنا ام نلوم المعلمين و المؤسسات التعليمية ؟ ام ان الكل ملام ؟
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1
15 - الطنز البنفسجي الجمعة 18 يناير 2019 - 10:25
يعني بالعربية تاعرابت ولادنا مكلخين.
السياسة العوجة.. أسيدي بغيتو شعب مهدن وماقاريش بزاف ومافيهش الفهامات. عل الاقل يكون شوية متذوق ومؤدب .. القرايا اكاديمية ناشفة.. اللي فايت ربعين عام راه هو أخر جيل محظوظ فهاد البلاد.. حيت مللي بدا القسم السادس او ما كان يسمى الملاحظة بدا نظام تكليخ الشعب وحيدو الفلسفة من الجامعة..
الاصلاح المسيس ماشي مشكل غير مايكونش كاااع بحال هاد الطريقة حيت انتوما للي غادي توحلو فالشعب نهار تنويو تخدمو شوية.. ماغادي تلقاو معامن..
الى كان البنك الدولي ولد الحرام ومضطرين تمشيو ليه.. ماتكونوش حتى انتوما ولاد الحرام مع الشعب وترهنو البلاد..ديرو شوية القوالب السياسية فالتعليم لصالح هاد البلاد..
نزيدكم.. راه الروض حيدو منو التربية الاسلامية والقرآن فالاصلاح الجديد وعوضوها بالتربية على القيم.
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0
16 - مغربي الجمعة 18 يناير 2019 - 10:26
هذه التقارير صحيحة إلى حد ما بدليل أنا درست في المغرب بالنظام الفرنسي و تابعت دراستي الجامعية بالنظام البريطاني فكلما تذكرت طريقة الشرح و التلقين لبعض النظريات و القواعد في الرياضيات لعنت اليوم الذي درست فيه بالمغرب هذه حقيقة .
مادامت المنظومة التعليمية فرنسية في منهجها فلا تأملوا خيرا في تقدم المغرب .
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0
17 - Abdelghani الجمعة 18 يناير 2019 - 10:26
اظن ان نتائج هذا التقرير مستخرجة من اختبارات جرت على تلاميذ من عينة لابأس بها ... و الواقع اشد سوادا و حلكة ، و بسبب احتكاكي ببعض التلاميذ اقول ان التلميذ في السنة الرابعة إعدادي لا يستطيع ان يكتب جملة باللغة العربية الفصحى بدون ركاكة في التعبير و اللغة و اخطاء إملائية و نحوية ... و التلميذ في قسم الباك لا يستطيع ان يكتب جملة باللغة الفرنسية ... هذا دون ان اتكلم عن مرحلة الإبتدائي و حتى الجامعي
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1
18 - كريم الجمعة 18 يناير 2019 - 10:28
لما نصل في مقراتنا بغريرة بطوطة زريبة اكيد سنصل إلى أدنى مستوى من التخلف و أدنى المراتب
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0
19 - خليلوفيتش الجمعة 18 يناير 2019 - 10:29
فلنصلي صلاة الجنازة على التعليم و ليس التعليم وحده بل على الصحة و العدل و و و و. ولا حيلة لمن تنادي ليك الله يا بلادي
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0
20 - mbarak الجمعة 18 يناير 2019 - 10:30
وماذا كنت تنتظرون ؟ هذه هي إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبقية الجهات المانحة ، وقد حققت أهدافها بامتياز ( تشغيل بالتعاقد ، حرية الطفل ، جميعا ضد العنف المدرسي ، ما تقيش ولدي ، استهجان عمل المدرسة العمومية ، تبخيس قيمة أسرة التربية والتعليم ...... )
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0
21 - من فرنسا الجمعة 18 يناير 2019 - 10:30
المدرسة العمومية المغربية تصنع العاهات وانا واحد منهم ولا اعني عاهة في الذكاء انما ايضا في الجسد فالمغاربة كثير منا كبرنا بجسم معووج بسبب ثقل المحفظة المدرسية في الابتادائي الذي يوازيها انعدام الرياضة الواجبة المخصصة لهذا الامر اثناء نمو الطفل والنتيجة هي اننسبة كببرة من المغاربة كبرنا بكتفان مقلوبان وظهر معوج نوع ما.
كذالك هي نفس المدرسة التي صنعت الدواعش عند تدريسنا غزوات الرسول وهي نفس المدرسة التي صنعت الكائن العياش بالتربية الوطنية
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3
22 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الجمعة 18 يناير 2019 - 10:31
هذا كذب. بناء على أية معايير تم إصدار هذا الحكم؟
بالعكس التلاميذ والطلبة المغاربة هم المميزين عالميا. لا أتكلم عن الذين ولدوا في الغرب. أقصد الذين درسوا بالمغرب وهاجروا واستطاعوا التغلب على عائق اللغة والنبوغ في كل أرجاء المعمور. من يتقن اللغات الأجنبية أفضل من المغاربة. كم عدد المهندسين المغاربة في الشركات العملاقة كالمرسديس والفولمسفاغن وبوش... كم عدد الأطباء والمحامون والمترجمون في أوربا.
ما عدا المصريين والسوريين والفلسطينيين لا تجد خليجيين نوابغ ولا جزائري واحد هنا في ألمانيا محام أو طبيب أو معلم...أقول بأن المستوى التعليمي للمغرب جيد. اللهم إن تغيرت الأمور في السنوات القليلة الماضية.
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-1
23 - Rachid de france الجمعة 18 يناير 2019 - 10:33
عادي حيت الأساتدة هالي مدارب مع الترسيم هالي مدارب مع السلم، لي ف9 كايقلب على 10واللي ف10 مضارب مع 11،كايخليو ولاد الناس كايمشيو ايديروا الماستر لي ولا موضة كلشي كيفكر غير كيفاش أزيد فالخلصة اما التلاميذ لاهلا اقريهم ،،
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0
24 - مهاجر الجمعة 18 يناير 2019 - 10:34
سياسة وتدبير الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية في فشل التعليم المغربي.
نظام التعليم يحتاج إلى تجديده وترميمه من الأساس
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1
25 - Nichane الجمعة 18 يناير 2019 - 10:38
يا حسرتاه على جيل الستينات و السبعينات ، عباقرة رغم ضعف الامكانيات ، معظم التلاميذ الاذكياء العباقرة النوابغ من جيل الستينات و السبعينات من قرى المغرب العميق ، درسوا على الحصير و الشمعة او مصباح الغاز الملوث و رغم ذالك ابدعوا و اثقنوا و انتفع بهم الوطن .
اما اليوم فهو زمان جيل الفايس و الواتس و التويتر و السناب ووو..... و " جويلا و الكويبا و ترصيص الحجبان وو...."
و القرقوبي و الاكستاسي و الساموراي و السيف و الساطور و " شرب البيرا و اكل الكسكس و تدخين الحشيش داخل حجر التمدرس و الاستاذ(ة) يشرح الدرس " ،
راك غادي ف الخسران يا حمادي ، وا فيق و عيق يا حمادي راك غادي بالبلاد للهاوية
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2
26 - fatima الجمعة 18 يناير 2019 - 10:43
يعتمد رب الأسرة على تلقين أولاده للمعلومة التي يريدها غير سامح لأبنائه بالمناقشة معه أو حتى بالاعتراض على حجم المعلومة أو صحة المعلومة ودقتها, ويكتفي رب الأسرة بتلقين الأبناء على هذا النوع من التعليم, وكذلك سيد القبيلة يحشو رؤوس أراد هذه القبيلة(المؤسسة العشائرية) بما يريده من معلومات ولا يسمح مطلقا بالنقاش معه , معتبرا نفسه الفيلسوف والحكيم الذي يعرف الداء والدواء, لذلك معظم نظريات التعلم والتعليم في الوطن العربي مبنية على التلقين والحشو جاعلة من المواطن وهو طفل صغير وعاءً أو بنكا يحشون فيه المعلومات ويدخرونها للمستقبل مثلها مثل النقود التي يدخرونها, ويبقى الطفل على هذه الحال حتى يكبر ويدخل المدرسة, وفي المدرسة يعتبر عقله بنكا وفي الجامعة بنكا وفي الوظيفة بنكا , وأمام البرلمان بنكا, وهذا هو الخطر الذي يتربص بنا جميعا , فمدارسنا بنوك وجامعاتنا بنوك, وأهم 500جامعة في العالم لا توجد من بينهن ولا أي جامعة مغاربية وكل ذلك يعود لضعف مناهج التدريس ووسائل التعلم والتعليم وضعف مخرجات البحث العلمي , وكل الوطن العربي من شرقه إلى غربه لا يضاهي دولة صغيرة مثل إسرائيل في تسجيل براءات الاختراع ...
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0
27 - الهواري الجمعة 18 يناير 2019 - 10:45
تقرير رسمي يصنف تحصيل التلاميذ المغاربة ضمن الأضعف بالعالم
فعلى الذين خططوا وكدوا واجتهدوا وبدلوا الغالي والنفيس، ومنذ عقود، للوصول إلى هذه النتيجة، أن يرقصوا ويفرحوا ويتبادلوا القبل ويقرعوا كؤوس الشامبانيا، إذ أن الأهداف كلها قد بلغت، و بدون استثناء: التلاميذ المغاربة يصنفون رسميا ضمن الأضعف بالعالم. وعلى الآباء والأمهات أن يكبوا الماء على بوطهم. فمزيدا من العاطلين ومن الفراشة واحتلال الملك العمومي ومزيدا من محترفي النشل والتشرميل ومزيدا من التهريب المعيشي والذهاب والأياب إلى المؤسسات التعليمية دون جدوى...
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0
28 - محمد الجمعة 18 يناير 2019 - 10:45
اعذروني أن اخطأت او لم احسن تشخيص الموضوع في كتابة هذا التعليق بعد أن حاولت مرات لاعبر عن ما أريد أن أصله الى اخواني المغاربة لاني تعلمت في المغرب باختصار السياسيون والاثرياء يعلمون أبناءهم وبناتهم في مدارس خصوصية ثم يلحقون بالجامعات الموصوفة في العالم اما أولاد الشعب يُهملون وفي الاخير يُستهلكون
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29 - moroco الجمعة 18 يناير 2019 - 10:46
سياسة الدولة المغربية حتا أصبحنا منحطين في العالم لأن الدولة مامسلياش لشعب حسبنا الله ونعم الوكيل
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30 - سليم الجمعة 18 يناير 2019 - 10:49
التقرير فيه تحامل على المغرب، الطلبة المغاربة يدرسون في اعرق الجامعات الاوربية والامريكية ومنهم نوابغ تفوقوا على اقرانهم الاوربيون، واظن ان هؤلاء كانوا في يوم من الايام تلاميذ مغاربة في مدارس مغربية
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0
31 - نورالسعيد الزرموني الجمعة 18 يناير 2019 - 10:49
ان مسألة التعليم لها أهمية قصوى في سلم أولويات الأمم ولذلك توليه الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية العناية اللازمة وتجني ثمار النجاح على كافة الأصعدة../ بالمقابل تتوهم دول العالم المتخلف أنها تدعم العملية التعليمية والتنشئة التربوية...ولكن هل ثمة -فعلا- إرادة سياسية لضمان المعرفة والتعليم للأجيال الصاعدة؟؟؟ربما هناك محاولات نظرية وأحلام وردية ووهمية....والواقع أن ملف التعليم يبقى عالقا ومطروحا بحدة وتأتي نتائج التباطؤ والتسويف في جدية تناوله ،هزيلة ومتدنية بل وكارثية..بالله عليكم إسألوا طلبة الباكالوريا عن المتنبي وأبو تمام ومارسيل بروست M.Proust وأندري جيد Gide...ودوستويفسكي Dostoïevski.وفرويد Freud...اللائحة لا حصر لها والطلبة منهمكون في عالم الهواتف الذكية/البليدة...وسراويلهم هابطة بل ومنهم من لاينصت ولا يرى ماحوله من فرط الغوص في ما تبثه موسيقاه على أسلاك ثابتة بالاذنين مؤبدا !!!.وبعد...فماذا يراد لأطفالنا وشبابنا..؟؟؟؟.لطفك يارب....
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32 - الفكهاني الجمعة 18 يناير 2019 - 10:51
هناك لوبي كبير في المغرب يضغط باتجاه الا تتطور المدرسة العمومية،والدولة تشجعه.انهم اصحاب الدارس الخاصة.
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33 - سجين الجمعة 18 يناير 2019 - 10:52
السبب واضح جدا ، فاش كتشوف الاستاذة زقرامين في النقاط بحال الا كيقطعهم من جيوبهم، في الباك مثلا تيعطيوك في المراقبة المستمرة 19.75 وكتجيب في الوطني 4.25 إوا واش ماشي تزقريم هذا علاش ميكملوش نقطة المراقبة ويحطوا 20/20 علاش زعما هذا التزقريم على 0.25 ، صراحة انا مفهمتهومش
ولكن من هذا المنبر كنطلب باش اترفع من نقطة المراقبة راه حشوما وعيب هذا الشيء.
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34 - roka الجمعة 18 يناير 2019 - 10:53
لا تحتاج الى تقرير ولا احصائيات ، شعب ضائع لا يعرف ماهي لغته كيف له ان يتطور فيه التعليم ، شعب يكتب لغته بحروف لاتينية ماذا تتوقع منه ، شعب تخلطت لديه الحروف فلا يفرق بين دالها وذالها وضادها ودالها وسينها وصادها وتائها وطائها وتائها وثائها ، شعب تكتب له بالحروف العربية فيقول لك ان ماكنعرفشي نقرأ الحروف العربية . ماتطور اليابانيون والصينيون الا باعتزازهم بلغتهم .
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35 - ولد حميدو الجمعة 18 يناير 2019 - 10:55
لمادا نذهب بعيدا فأحسن مقياس هو المستوى التعليمي لاغلبية البرلمانيين فحتى و ان كان بعضهم عنده ثقافة لا بأس بها فعندما يدخل البرلمان تيولي مفضي و يعتمد فقط على لعبة الأرقام 17 مليار و ما شابه دلك مثل شقة باريس بمليار
في الحقيقة حتى انا غير ما لقيت جهد و من قال شيء آخر فنحن نعرف خروب بلادنا و عقلية أولادنا الا من رحم ربي حتى لا نعمم
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