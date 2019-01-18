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كُتّاب وآراء
تقرير رسمي يصنف تحصيل التلاميذ المغاربة ضمن الأضعف بالعالم
معطيات مثيرة تلك التي كشف عنها تقرير حديث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى وجود مجموعة من مظاهر النقص ذات الصلة بمكتسبات التلاميذ في مجال القراء وفهم النصوص وتأويلها.
التقرير، الذي يحمل عنوان "تقييم نتائج التلاميذ المغاربة في الدراسة الدولية حول تطور الكفايات القرائية" والذي يعتمد على معطيات تصنيف "الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي" الذي ينجز كل خمس سنوات، قال إن تحصيل التلاميذ المغاربة يندرج ضمن خانة المستوى المنخفض، بحصولهم على معدل أقل من المعدل المتوسط الذي يعتمده التصنيف والمتمثل في 475 نقطة، إذ لم يسبق أن تجاوز معدل التلاميذ المغاربة 400 نقطة.
الوثيقة أكدت أن 35 في المائة من الأطفال المغاربة لم يترددوا على التعليم الابتدائي خلال 2016، مبرزة تفوق الإناث في التحصيل الدراسي مقابل الذكور بفارق يصل إلى 28 نقطة.
وأوضح التقرير تسجيل تحسن في نتائج تحصيل التلاميذ المغاربة بين سنة 2011 وسنة 2016، حيث انتقلت النسبة من 310 نقط سنة 2011 إلى 358 نقطة سنة 2016، أي بزيادة 48 نقطة؛ لكن على الرغم من ذلك لا يزال المغرب يحتل الصفوف الثلاثة الأخيرة في التصنيف الدولي مع كل من مصر وإفريقيا الجنوبية.
وأشارت الوثيقة إلى أن 56 في المائة من التلاميذ المغاربة يحبون القراءة كثيرا، ولهم ثقة كبيرة في النفس؛ فيما 5 في المائة منهم لا يحبونها، كما أنهم غير واثقين بأنفسهم، ناهيك أن 63 في المائة لا يتوفرون على مكتبة في مؤسساتهم، ناهيك أن 57 في المائة من التلاميذ لا يتوفرون على حاسوب أو لوحة إلكترونية في المنزل، ولم يسبق لـ29 في المائة منهم أن انخرطوا بشكل مبكر في أنشطة الإلمام بالقراءة والكتابة.
التقرير أوضح أنه على الرغم من حب القراءة فإن أداء تلامذة السنة الرابعة ابتدائي، في النصوص الإخبارية والأدبية، على سبيل المثال، يظل منخفضا من حيث "إيجاد واستخراج معلومات صريحة، أو انجاز استدلالات بسيطة، أو تفسير ودمج الأفكار والمعلومات، أو تقييم ونقد المحتوى والمكونات النصية.
أما فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة، فقد أبرز المصدر نفسه أن 12 في المائة من التلاميذ يتغيبون مرة واحد في الأسبوع؛ فيما يتغيب 5 في المائة منهم مرة كل أسبوعين، بينما 14 في المائة يتغيبون مرة في الشهر، قائلا إن التلاميذ المغاربة الذين صرحوا بأنهم لا يتغيبون عن الدراسة يحصلون على نتائج أحسن من التلاميذ الذين دأبوا على التغيب.
وأكدت الوثيقة أن 63 في المائة من التلاميذ آباؤهم لم ينهوا السلك الإعدادي أو الابتدائي أو أميين، مبرزة أنه "كلما ارتفع المستوى التعليمي للآباء أو الأولياء كلما كانت نتائج التلامذة أفضل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
أبو حفصــــ*عكاشة*ـــــــة .
السياسة العوجة.. أسيدي بغيتو شعب مهدن وماقاريش بزاف ومافيهش الفهامات. عل الاقل يكون شوية متذوق ومؤدب .. القرايا اكاديمية ناشفة.. اللي فايت ربعين عام راه هو أخر جيل محظوظ فهاد البلاد.. حيت مللي بدا القسم السادس او ما كان يسمى الملاحظة بدا نظام تكليخ الشعب وحيدو الفلسفة من الجامعة..
الاصلاح المسيس ماشي مشكل غير مايكونش كاااع بحال هاد الطريقة حيت انتوما للي غادي توحلو فالشعب نهار تنويو تخدمو شوية.. ماغادي تلقاو معامن..
الى كان البنك الدولي ولد الحرام ومضطرين تمشيو ليه.. ماتكونوش حتى انتوما ولاد الحرام مع الشعب وترهنو البلاد..ديرو شوية القوالب السياسية فالتعليم لصالح هاد البلاد..
نزيدكم.. راه الروض حيدو منو التربية الاسلامية والقرآن فالاصلاح الجديد وعوضوها بالتربية على القيم.
مادامت المنظومة التعليمية فرنسية في منهجها فلا تأملوا خيرا في تقدم المغرب .
كذالك هي نفس المدرسة التي صنعت الدواعش عند تدريسنا غزوات الرسول وهي نفس المدرسة التي صنعت الكائن العياش بالتربية الوطنية
بالعكس التلاميذ والطلبة المغاربة هم المميزين عالميا. لا أتكلم عن الذين ولدوا في الغرب. أقصد الذين درسوا بالمغرب وهاجروا واستطاعوا التغلب على عائق اللغة والنبوغ في كل أرجاء المعمور. من يتقن اللغات الأجنبية أفضل من المغاربة. كم عدد المهندسين المغاربة في الشركات العملاقة كالمرسديس والفولمسفاغن وبوش... كم عدد الأطباء والمحامون والمترجمون في أوربا.
ما عدا المصريين والسوريين والفلسطينيين لا تجد خليجيين نوابغ ولا جزائري واحد هنا في ألمانيا محام أو طبيب أو معلم...أقول بأن المستوى التعليمي للمغرب جيد. اللهم إن تغيرت الأمور في السنوات القليلة الماضية.
نظام التعليم يحتاج إلى تجديده وترميمه من الأساس
اما اليوم فهو زمان جيل الفايس و الواتس و التويتر و السناب ووو..... و " جويلا و الكويبا و ترصيص الحجبان وو...."
و القرقوبي و الاكستاسي و الساموراي و السيف و الساطور و " شرب البيرا و اكل الكسكس و تدخين الحشيش داخل حجر التمدرس و الاستاذ(ة) يشرح الدرس " ،
راك غادي ف الخسران يا حمادي ، وا فيق و عيق يا حمادي راك غادي بالبلاد للهاوية
فعلى الذين خططوا وكدوا واجتهدوا وبدلوا الغالي والنفيس، ومنذ عقود، للوصول إلى هذه النتيجة، أن يرقصوا ويفرحوا ويتبادلوا القبل ويقرعوا كؤوس الشامبانيا، إذ أن الأهداف كلها قد بلغت، و بدون استثناء: التلاميذ المغاربة يصنفون رسميا ضمن الأضعف بالعالم. وعلى الآباء والأمهات أن يكبوا الماء على بوطهم. فمزيدا من العاطلين ومن الفراشة واحتلال الملك العمومي ومزيدا من محترفي النشل والتشرميل ومزيدا من التهريب المعيشي والذهاب والأياب إلى المؤسسات التعليمية دون جدوى...
ولكن من هذا المنبر كنطلب باش اترفع من نقطة المراقبة راه حشوما وعيب هذا الشيء.
في الحقيقة حتى انا غير ما لقيت جهد و من قال شيء آخر فنحن نعرف خروب بلادنا و عقلية أولادنا الا من رحم ربي حتى لا نعمم