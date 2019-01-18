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الرئيسية | مجتمع | ممثلو "حباد" اليهودية يلتقون بيرديغو في المغرب

ممثلو "حباد" اليهودية يلتقون بيرديغو في المغرب

ممثلو "حباد" اليهودية يلتقون بيرديغو في المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 يناير 2019 - 10:10

حل خلال الأسبوع الجاري بالمغرب وفد يضم العشرات من ممثلي حركة "حباد" اليهودية المعروفة باسم "لوبافيتش"، وعددهم 50 من كبار الحاخامات من مختلف دول العالم، وذلك بدعوة من الملك محمد السادس، حسب ما نقلته صحف عبرية.

ويضم الوفد الدولي ممثلين للحركة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسرائيل وفرنسا، واستمرت زيارتهم الرسمية من 13 إلى 15 يناير الجاري بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس حركة "لوبافيتش" في المغرب.

وأشارت الصحف العبرية إلى أن هذه الحركة "ساهمت في تأسيس العشرات من المؤسسات التربوية والاجتماعية لخدمة المجتمع اليهودي في المملكة".

وأقيم لقاء رسمي الأحد الماضي بمدينة الدار البيضاء، وذلك بحضور سيرج بيرديغو، الأمين العام لمجلس الجماعات اليهودية بالمغرب؛ وأشار المشاركون فيه إلى أن "الجاليات اليهودية في أوروبا والعالم تواجه أعمال عنف وإرهاب ومعاداة للسامية، بينما تشهد في المغرب الاستقرار السياسي والأمني بفضل العمل الحاسم الذي يقوم به الملك محمد السادس وحكومته".

وتشير الصحف العبرية إلى أن الجالية اليهودية في المغرب انخفضت إلى أقل من 4000 شخص، من بينهم 200 في العاصمة الرباط، حسب أرقام مجلس الجاليات اليهودية، وهو مؤسسة معتمدة من طرف السلطات.

يشار إلى أن "حباد" حركة دينية يهودية أرثوذكسية محافظة تعمل على نشر رسالتها لدى اليهود في أصقاع الأرض. ويتكون اسم الحركة من الأحرف الأولى لثلاثة مفردات تعني الحكمة والفطنة والمعرفة، ولديها تواجد في عدد من الدول العربية والإسلامية، ويعود تأسيسها إلى القرن الثامن عشر على يد حاخامات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Kamal Deutschland الجمعة 18 يناير 2019 - 10:26
بينما نحن العرب والمسلمون مازلنا نفتخر بالأطلال والماضي القديم يقوم هؤلاء القوم مافي وسعهم لخدمة قومهم وشعبهم وبني جلدتهم في كل أنحاء المعمور.هناك بعض الإخوة الذين يفكرون فقط بالعاطفة التي لن تغير من الواقع شيئ، يسبون ويشتمون وهذا في الواقع لن يؤدي إلى شيئ.اليهود لديهم أكبر عدد جوائز نوبل في العلوم،أحسن دولة في كيفية تدبير المياه في العالم،أحسن ديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،الموساد من أقوى المخابرات في العالم وأقوى جيش في المنطقة.أنا أتكلم بمرارة ولكن هذا واقع.أما نحن التآمر على بعضنا البعض وأعداء النجاح وشعوب وحكومات كلها حقد وكره وعنصرية لبعضها البعض.بدون تعليق.
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4
2 - wood الجمعة 18 يناير 2019 - 10:35
من مذكرات Ruth Tolédano Attias
Il faut se rendre à l’évidence, le Maroc, pays d’Islam, applique les lois de dhimma avec la plus grande sévérité : la discrimination sociale est un fait politique constitutif de la condition des Juifs dans ces pays. Elle est un argument politique que viennent aggraver la cruauté et l’arbitraire systématique. Les Juifs n’avaient aucun droit politique. Ils avaient, en revanche, beaucoup de devoirs et de contraintes. La pauvreté comme l’humiliation sont leur lot parce qu’ils n’ont pas cru dans l’islam, De par leur seule présence, écrit Morabia: les non-convertis témoignaient contre l’universalité et la prééminence de l’Islam
و في مكان أخر :
Au Maroc (et en Iran à certaines périodes), ils étaient confinés dans des mellahs. Hors du mellah, ils doivent obligatoirement
marcher pieds nus. Leur monture ne peut être que le mulet ou l’âne
و قام بسرد الكثير من وقائع الاضطهاد !!
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