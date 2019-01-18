ممثلو "حباد" اليهودية يلتقون بيرديغو في المغرب

هسبريس من الرباط

حل خلال الأسبوع الجاري بالمغرب وفد يضم العشرات من ممثلي حركة "حباد" اليهودية المعروفة باسم "لوبافيتش"، وعددهم 50 من كبار الحاخامات من مختلف دول العالم، وذلك بدعوة من الملك محمد السادس، حسب ما نقلته صحف عبرية.

ويضم الوفد الدولي ممثلين للحركة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسرائيل وفرنسا، واستمرت زيارتهم الرسمية من 13 إلى 15 يناير الجاري بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس حركة "لوبافيتش" في المغرب.

وأشارت الصحف العبرية إلى أن هذه الحركة "ساهمت في تأسيس العشرات من المؤسسات التربوية والاجتماعية لخدمة المجتمع اليهودي في المملكة".

وأقيم لقاء رسمي الأحد الماضي بمدينة الدار البيضاء، وذلك بحضور سيرج بيرديغو، الأمين العام لمجلس الجماعات اليهودية بالمغرب؛ وأشار المشاركون فيه إلى أن "الجاليات اليهودية في أوروبا والعالم تواجه أعمال عنف وإرهاب ومعاداة للسامية، بينما تشهد في المغرب الاستقرار السياسي والأمني بفضل العمل الحاسم الذي يقوم به الملك محمد السادس وحكومته".

وتشير الصحف العبرية إلى أن الجالية اليهودية في المغرب انخفضت إلى أقل من 4000 شخص، من بينهم 200 في العاصمة الرباط، حسب أرقام مجلس الجاليات اليهودية، وهو مؤسسة معتمدة من طرف السلطات.

يشار إلى أن "حباد" حركة دينية يهودية أرثوذكسية محافظة تعمل على نشر رسالتها لدى اليهود في أصقاع الأرض. ويتكون اسم الحركة من الأحرف الأولى لثلاثة مفردات تعني الحكمة والفطنة والمعرفة، ولديها تواجد في عدد من الدول العربية والإسلامية، ويعود تأسيسها إلى القرن الثامن عشر على يد حاخامات.