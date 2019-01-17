دركيو فضيحة "القنّاص الوحش" يرفعون تظلمات إلى مؤسسة الوسيط‬

هسبريس- مصطفى شاكري

صارت الأحكام النهائية الصادرة في حق ثمانية دركيين بالعديد من المدن المختلفة، بعدما تبيّنت براءتهم من شبهة الارتشاء التي توبعوا من أجلها في إطار ما عرف على الصعيد الوطني بـ"فضيحة القنّاص الوحش"، تؤرق مؤسسة الوسيط التي باشرت تدخلاتها من أجل حلحلة الملف الذي عمّر طويلا.

وأفاد مصدر مطلع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن محمد بنعليلو، رئيس مؤسسة الوسيط، وعد باستقبال رجال الدرك الذين يستغربون عدم تنفيذ الأحكام النهائية من قبل القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، إذ تسلّمت كاتبته الطلبات القاضية بتدخل المؤسسة في إطار المهام الموكولة إليها، بغية صرف رواتبهم وإعادتهم إلى منازلهم الوظيفية وإلغاء قرارات العزل.

وأوضح المصدر ذاته، الذي فضّل عدم كشف هويته للعموم، أن عبد العزيز بنزاكور، الرئيس السابق لمؤسسة الوسيط، سبق أن عقد اجتماعا مع المعنيين ووعدهم بالتواصل مع الجهات المختصة بالقيادة العليا للدرك، مبرزا أن المؤسسة الدستورية فتحت قناة التواصل مع القيادة العليا في عهد الجنرال المختار مصمم، ومشددا على أنها توعدت بتقديم تظلمات الدركيين ضد القيادة العليا إلى الملك محمد السادس، الذي يعتبر القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، من أجل إخباره بوجود أحكام نهائية صادره باسمه لم تُطبق إلى حدود الساعة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة فإن غرفة الاستئناف الجنحية بالقنيطرة برأت دركيين من تهمة الارتشاء؛ أحدهما يقطن في ثكنة الدرك الملكي بسلا والآخر بثكنة طنجة. وعلّلت الهيئة القضائية حكمها الاستئنافي بكون الدركيين اللذين نالا البراءة أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما، سواء أمام الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق، مشددين على أنهما لم يتسلّما أي مبالغ مالية أثناء مزاولة مهامهما من قبل سائق الحافلة الشهير بـ "القناص الوحش".

في المقابل، رفضت محكمة النقض بالرباط الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى طلب نقض الأحكام الصادرة ضد ثمانية دركيين بتهمة الارتشاء، ومن ثمة صارت الأحكام نهائية بحجة الشيء المقضي به، علما أن الدركي المسمى "ح.ك" رفض محاولة الرشوة من قبل "القناص"، ليقوم بتحرير محضرين في حقه، الأول يرتبط بمحاولة الإرشاء، والثاني بمخالفة الحافلة التي جرى قطرها بالمحجز البلدي، وبالتالي عمدت المحكمة إلى تبرئته بعدما تأكدت أنه قام بواجبه المهني، إذ توصلت بنسخة من المحضر الذي أنجزه سنة 2013.

ويناشد هؤلاء الدركيون الملك محمد السادس، باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، التدخل في الموضوع الحارق الذي تسبب في تشريد أسرهم وعطالتهم عن العمل، بعدما جرى عزلهم وطردهم من منازلهم الوظيفية ووقف رواتبهم الشهرية.

جدير بالذكر أن أطوار القضية تعود إلى سنة 2015، حين أسقط "قنّاص" 26 دركيا وجمركيا في وضعية مشبوهة بالطريق السيار في مجموعة من المدن المغربية. وخلف الحادث حالة استنفار قصوى في عدد من المراكز الترابية، الأمر الذي أحدث زوبعة داخل القيادة العليا للدرك الملكي، التي أمرت بتحريك المتابعة القضائية ضد جميع العناصر التي ظهرت في الأشرطة.